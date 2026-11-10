O Super Yeti está em serviço, e o gelo precisa fluir. Agasalhe-se, chefe! Está na hora de coletar cubos de gelo e abalar as vilas inimigas.

O evento Estrelato das Tropas do Super Yeti vai de 10 a 16 de novembro. Colete cubos de gelo em batalhas multijogador, ganhe supermedalhas e troque-as por recompensas na loja do Comerciante, como visuais de herói, paisagens da vila e até a superdecoração fofura gigante.

Picolé, olha o picolé!

O evento está disponível para jogadores a partir do centro da vila 8.

Início do evento: 10 de novembro, às 8h (UTC).

Término do caminho do evento: 17 de novembro, às 8h (UTC).

Após o encerramento do caminho do evento, você tem até as 8h (UTC) de 19 de novembro para gastar as supermedalhas restantes na loja do Comerciante. Só não esqueça as medalhas no congelador!

Transforme cubos de gelo em supermedalhas

Cubos de gelo: colete-os em batalhas multijogador para progredir no caminho do evento.

Supermedalhas: avance no caminho do evento para obter supermedalhas e use-as na loja do Comerciante para resgatar as recompensas de evento de sua preferência.

Tropa do evento: Super Yeti

Punhos grandes. Cabeleira maior ainda. E uma carga de encrenca nas costas.

O Super Yeti tem mais pontos de vida e causa mais dano que o Yeti comum, mas chocantes mesmo são os amiguinhos dele. Quando sofre dano, ele solta Flocos Elétricos que correm até as construções próximas e disparam um raio em cadeia que atinge até três alvos.

Ao contrário dos Yetinhos, que priorizam as defesas, os Flocos Elétricos atacam construções.

Construção do evento: Banho Congelante

Use o Banho Congelante para acessar o evento e o caminho do evento. Ele também produz cubos de gelo ao longo do tempo para você liberar as recompensas mais depressa.

Bilhete de evento

Adquira o bilhete de evento para liberar mais recompensas ao progredir no caminho do evento!

Dê um bom destino às suas supermedalhas

Acesse a loja do Comerciante e troque as suas supermedalhas por recompensas. Quer um visual novo ou reabastecer os recursos? O que não falta são opções para colocar no carrinho.

Item Limite de compra Preço por compra (em supermedalhas) Superdecoração fofura gigante 1 2.250 Cratera do Clash 1 550 Esfinge suína 1 550 Chama eterna 1 550 Cacto caricato 1 550 Paisagem macabra 1 2.250 Paisagem das trevas 1 2.250 Rei Artista 1 2.250 Rainha Artista 1 2.250 Guardião Fantasma 1 2.250 Campeã Artista 1 2.250 Runa de ouro 2 1.500 Runa de elixir 2 1.500 Poção de recursos 6 125 Superpoção 2 300 5 anéis de muro 30 360 Pá de obstáculos 10 1.000 Poção de pesquisa 10 250 125.000 de elixir 20 10 125.000 de ouro 20 10 2.000 de elixir negro 20 20

O Super Yeti e o Banho Congelante estão prontos, e o Comerciante está com a loja cheia. Batalhe, colete cubos de gelo e troque suas supermedalhas por recompensas de dar inveja, chefe!

Só não se esqueça de usar as supermedalhas antes que seja tarde demais. Medalha guardada no gelo não ajuda a sua vila em nada.

Boas lutas!