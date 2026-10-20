Olá, chefe!

Agradecemos todos os comentários que recebemos em relação à nova interface. Queremos falar sobre algumas das dúvidas e frustrações que surgiram.

Nós ouvimos vocês e vamos comentar alguns dos tópicos mais frequentes.

Centro da vila no canto superior esquerdo : muita gente perguntou por que ele está ali. Tivemos algumas ideias para aquele canto, especialmente com relação à personalização pelo jogador no futuro, e vamos falar mais sobre elas quando pudermos.

Personalização da interface : como já mencionamos, isso é algo que queremos explorar, e mantemos nosso compromisso com essa ideia. Voltaremos ao assunto quando tivermos novidades.

A barra de XP sumiu: ela não desapareceu, só foi movida para o seu perfil junto com o resto das suas estatísticas pessoais.

Dimensionamento : entendemos que vocês gostariam de ter mais opções de dimensionamento por uma questão de conforto, e estamos tomando as providências para isso.

Sugestões para o Construtor : sabemos que a nova aba do Construtor representa uma grande mudança. Estamos acompanhando os comentários, já que vocês a utilizam no dia a dia, antes de decidir por mudanças maiores.

Botão da loja : quando a atualização foi lançada, encontramos um problema crítico que estava fazendo a notificação "GRÁTIS" aparecer, apesar de não haver nenhum item grátis disponível. Enquanto trabalhávamos em uma correção, nós adicionamos sem querer uma panqueca fortificante à loja e lançamos a correção na manutenção do dia seguinte. Isso não foi intencional, não tínhamos planejado mostrar nenhuma notificação na loja com o lançamento, e pedimos desculpas pela inconveniência. Quanto ao novo layout, ele disponibiliza um espaço específico para as estruturas, separado dos itens da loja. Com isso, você pode acessá-las mais facilmente e só precisa visitar a loja quando quiser ver o que está à venda.

Redefinição dos filtros a cada sessão : estamos estudando a melhor solução para esse problema. Concordamos que esse filtro funcionaria melhor se não fosse redefinido sempre que você sai do jogo.

Toque extra para acessar os botões principais: sabemos que os passos extras para solicitar tropas do Castelo do Clã, trocar de conta, abrir o editor de layout e encontrar o botão Vingança podem ser frustrantes. Estamos analisando cada uma dessas ações separadamente. Com relação a solicitar tropas e trocar de conta, estamos considerando mudanças mais amplas para esses mecanismos. Outras melhorias podem ser mais diretas, como deixar o botão Vingança mais fácil de achar, quando disponível. Também estamos analisando como as mudanças podem afetar diferentes estilos de jogo.

O que acontecerá a partir de agora

Nós continuaremos lendo os comentários conforme vocês passam mais tempo com a nova interface. Continuem enviando ideias, se possível, com exemplos específicos. Capturas de tela e detalhes do que vocês estão tentando fazer e onde estão enfrentando problemas nos ajudam a entender a experiência e nos mostram onde podemos melhorar.

Agradecemos por nos ajudar a melhorar o Clash.

Boas lutas!