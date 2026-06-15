O episódio de recapitulação acabou. Um episódio de Onsen? Vamos pensar no caso.

Não vacile, chefe. A Fúria Anime chega em junho, e o campo de batalha está prestes a atingir o seu ponto máximo. Os heróis estão prontos para contar suas trágicas histórias de origem em flashbacks no meio das batalhas. A Raiva Líquida domina a mente das tropas como o chamado do Titã Fundador. As defesas lançam cartas, fogo e bolo, cada uma com o nome do seu próprio golpe especial. Em algum lugar, a Bruxa dos Escombros está fazendo pose, congelada dramaticamente ao vento.

Vamos detalhar tudo o que vai potencializar esta temporada.

A jornada do herói

Boas-vindas à jornada do herói! Um caminho de prêmios totalmente novo que transforma cada nível de herói em recompensas, progresso e diversão! Você vai ganhar equipamentos épicos gratuitos, visuais de herói exclusivos, minérios, recursos, itens mágicos e missões!

Disponível no salão dos heróis, a partir do centro da vila 7.

Você avança no caminho de prêmios da jornada do herói com base nos níveis acumulados dos heróis. Cada nível vale um ponto no caminho, independentemente do herói ou da melhoria. Desbloquear novos heróis também conta!

Tipos de prêmios disponíveis na jornada do herói:

Equipamentos épicos É possível ganhar diversos equipamentos épicos no caminho de prêmios, assim como nos baús. Se você desbloquear um patamar de equipamento épico, mas já possuir o conteúdo, receberá uma recompensa alternativa de 50 minérios estelares.

Novos visuais de herói exclusivos Versões virtuosas do visual base de cada herói

Recursos Elixir e elixir negro

Itens mágicos e lanches mágicos Poções de herói, livros dos heróis, poções do animal, runas de elixir, runas de elixir negro e petiscos poderosos

Minério Azul, brilhante e estelar



Missões de heróis e equipamentos

Conforme você avança, desbloqueia missões exclusivas.

Cada missão concluída dá três novos baús de minério: baú azul, baú brilhante e baú estelar.

A quantidade de minério em cada baú é determinada de acordo com o nível do centro da vila.

Jogadores "muito atrasados" nos equipamentos e minérios (jogadores novos ou que estão voltando) verão quantidades maiores de minério nos baús como mecanismo de recuperação.

Recompensas da jornada do herói para jogadores existentes:

Os jogadores existentes migrarão para o caminho de progresso da jornada do herói com base na pontuação acumulada atual de melhorias de heróis no momento da atualização.

Veja o que acontece durante a migração:

Equipamentos épicos Os jogadores receberão novos equipamentos épicos com nível pré-atualizado caso não tenham desbloqueado pelo menos o número de equipamentos que deveriam estar "concluídos" no caminho, no momento da migração. Se você já possui equipamentos épicos, mas eles estão com nível inferior ao que o caminho teria proporcionado, alguns dos seus equipamentos atuais terão o nível automaticamente atualizado, para que você fique em dia.

Os novos visuais de herói Todos os visuais de herói concluídos no caminho no momento da migração serão desbloqueados.

Elixir e elixir negro Você receberá todos os patamares de recursos concluídos, com um limite baseado no nível do centro da vila. A migração permite um único armazenamento excedente, caso a quantidade ultrapasse o seu limite atual.

Itens mágicos e lanches mágicos Você receberá todos os patamares concluídos, com limite de 4 para as poções de herói e de 6 para os petiscos poderosos. Qualquer excedente ao limite de armazenamento vai para o depósito temporário.

Minérios azul, brilhante e estelar Todos os patamares concluídos serão concedidos. A migração permite um único armazenamento excedente, caso a quantidade ultrapasse o seu limite atual.

Missões de heróis e equipamentos As missões concluídas não serão migradas.



Preços dos minérios

Sabemos que a economia de minérios não está muito boa há algum tempo. A jornada do herói visa resolver parte desse problema oferecendo mais formas de conseguir minérios e interagir com os equipamentos, mas estamos cientes de que os preços dos próprios minérios também precisam ser revistos.

Nos próximos meses, vamos analisar e ajustar os preços dos minérios ao passo que nos dedicamos a encontrar uma solução a longo prazo. Observe que, durante esse período, alguns jogadores podem ter acesso a preços diferentes enquanto entendemos o que funciona melhor. O objetivo não é que os jogadores vejam valores distintos permanentemente. Quando decidirmos o direcionamento, as mudanças que fizermos serão centradas em aperfeiçoar a experiência de todos com os minérios, para que as melhorias de equipamentos sejam mais acessíveis e o progresso futuro seja mais significativo.

Seguiremos monitorando os dados e as opiniões de vocês, e traremos mais informações no momento certo.

Nova tropa: Bruxa dos Escombros

A Bruxa dos Escombros é uma tropa inédita que usa os restos das construções destruídas para invocar os Capangas dos Escombros.

Funcionamento da Bruxa dos Escombros

Prioriza os escombros mais próximos deixados após a destruição de uma construção. Observação: os escombros dos muros destruídos são ignorados.

Compila os escombros por 4 segundos.

Os escombros são aproveitados, e a invocação começa.

Após 2 segundos do início da invocação, a Bruxa dos Escombros gera um Capanga dos Escombros na frente dela. Observação: mesmo se ela for derrotada durante a invocação, o Capanga dos Escombros ainda será mobilizado.

A animação continua por mais 2 segundos antes que ela volte a se mover de novo.

A Bruxa dos Escombros procura escombros próximos e repete o processo.

Ela invoca até oito Capangas dos Escombros e, em seguida, desaparece.

Como a Bruxa dos Escombros não tem ataques, seu dano não é exibido na tela de informações. O campo de alvos exibe "Escombros".

Casos especiais de escombros

A Bruxa dos Escombros não pode pular nem atacar muros, portanto não prioriza os escombros atrás deles.

Se não houver escombros disponíveis, a Bruxa dos Escombros NÃO atacará as construções próximas e ficará parada, mesmo sob ataque.

A Bruxa dos Escombros ignora os escombros invisíveis.

Quando as construções e os muros ao redor são destruídos, a Bruxa dos Escombros reavalia os alvos e se move até o mais próximo, se houver.

Se os escombros mais próximos estiverem do outro lado do mapa, ela cruzará todo o caminho para alcançá-lo.

Funcionamento do Capanga dos Escombros

Os Capangas dos Escombros são tropas resistentes de combate corpo a corpo com velocidade média e alto DPS. Eles também causam dano extra aos muros. Assim que surgem, atacam a construção mais próxima.

Outros detalhes

A Bruxa dos Escombros é desbloqueada no CV16.

Os níveis 1 e 2 são liberados no CV16, o nível 3 no CV17, e o nível 4 no CV18.

Cada nível aumenta a saúde da Bruxa dos Escombros e o nível do Capanga dos Escombros invocado.

Novo equipamento épico da Rainha Arqueira: Flecha Monolítica

Um ataque de precisão inspirado no Monólito, projetado para eliminar alvos importantes com força devastadora.

Habilidade

Dispara uma poderosa flecha de alvo único que causa dano baseado na saúde máxima do alvo.

Escala

0–180 de espaço de habitação mobilizado = dano equivalente a 14% da saúde máxima

181–250 de espaço de habitação mobilizado = dano equivalente a 10% da saúde máxima

mais de 251 de espaço de habitação mobilizado = dano equivalente a 5% da saúde máxima

Efeitos adicionais

A redução de dano tem limite de 10%.

Tropas geradas e reforços não afetam esses valores.

Regras de espaço de habitação

A Rainha Arqueira conta para o total de espaço de habitação mobilizado.

Os heróis contam como 25 espaços de habitação cada.

As máquinas de cerco contam como 1 espaço de habitação.

Os animais, os feitiços, as tropas do Castelo do Clã e as unidades geradas pelo Quartel de Cerco, pelos equipamentos, entre outros, não contam.

Indicação visual e personalização

O projétil muda de cor de acordo com o seu nível de dano, refletindo a sua eficácia contra o alvo.

Os jogadores podem alternar entre os visuais da Flecha Monolítica ou os efeitos de projétil do visual de herói.

Novo feitiço: Raiva Líquida

A Raiva Líquida é um feitiço de elixir negro que enfurece as tropas aliadas, fazendo com que elas ignorem o seu mecanismo padrão e avancem até a defesa mais próxima.

Funcionamento da Raiva Líquida

Ao mobilizar o feitiço no campo de batalha, ele abrange um raio de 6 quadrados.

Todas as tropas dentro do alcance, aéreas e terrestres, ficam furiosas por até 17 segundos.

Durante o efeito do feitiço, as tropas deixam o que estão fazendo e priorizam a defesa mais próxima, ignorando as suas preferências de alvo padrão.

As máquinas de cerco são imunes e mantêm o comportamento padrão.

Quando o efeito do feitiço acaba, as tropas retomam os comportamentos usuais e as prioridades de alvo.

Cada tropa afetada só pode ser ativada uma vez por uso. Por tempo limitado, o feitiço se reaplica continuamente dentro do raio de alcance por 5 segundos. Com isso, as tropas que chegarem no meio do feitiço também serão afetadas.

O feitiço não causa dano direto, apenas altera os alvos.

Conforme sobe de nível, apenas a duração do feitiço aumenta, e não o dano causado ​​às tropas afetadas.

Novos níveis

A atualização também traz um novo nível para certas construções e heróis.

Monólito nível 5

Cabana do Construtor nível 8

Fábrica de Feitiços Sombrios nível 8

Quartel Negro nível 13

Supercargas para X-Besta e Disseminador

Melhorias restantes para os muros

Cinco novos níveis para o Rei Bárbaro (106-110), a Rainha Arqueira (106-110) e o Grande Guardião (81-85)

Novo bate-papo global

Chefe, você pediu. Nós atendemos. O bate-papo global está de volta! Já se passaram quase sete anos desde que nos despedimos dele em 2019... Nós o recriamos do zero, melhor e mais seguro do que nunca, com três novas formas de se conectar.

Três níveis de bate-papo

Grupos: para a sua turma

Criados pelos jogadores

Públicos, somente convidados ou privados

Limite de 800* membros

Grupos com mais de 600 membros podem ser transformados em comunidades

Comunidades: para uma reunião maior

Criadas pelos jogadores

Sempre públicas

Histórico de mensagens limitado às últimas 12 horas

Limite de 50.000* membros

Praça Central: o coração do jogo

A Praça Central é onde o Clash acontece em tempo real. Grandes lançamentos, eventos ao vivo, momentos da comunidade, surpresas: tudo acontece aqui. Pense nela como a página inicial da vila: constantemente ativa, agitada e interessante.

Sempre pública e visível. Todo jogador é adicionado automaticamente.

O microfone pertence aos embaixadores: criadores de conteúdo, gerentes de comunidade e convidados especiais. O resto da vila contribui para a animação por meio de suas reações.

Implementação gradual:

Vamos entrar nessa com calma.

Nos dois primeiros dias, apenas os criadores de conteúdo poderão criar grupos.

Depois disso, o recurso estará acessível para todo mundo.

*Os limites de membros poderão aumentar assim que nos assegurarmos de que tudo funciona adequadamente.

Segurança do jogador:

Um grande bate-papo significa muita responsabilidade. Veja o que está em vigor para a sua segurança on-line:

Todas as mensagens do bate-papo podem ser denunciadas pelos jogadores.

Os jogadores não podem compartilhar links de sites.

Um sistema de proteção evitará mensagens indesejadas.

As comunidades sempre funcionarão com a opção "Para todas as idades".

Lembrete de segurança da conta:

A Supercell jamais pedirá o seu código de login, senha ou informações pessoais. Tenha cuidado com qualquer pessoa que ofereça contas e gemas grátis, ou que peça para conversar fora do jogo. Se algo parecer suspeito ou bom demais para ser verdade, denuncie e entre em contato com o suporte diretamente pelo jogo. Consulte este artigo para mais informações: https://support.supercell.com/clash-of-clans/pt/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

Avanço rápido em batalhas ao vivo

Após passados 120 segundos do seu ataque, o botão "Avanço rápido" aparecerá. Toque nele para acelerar a velocidade da batalha em até 4 vezes. É só tocar novamente para voltar à velocidade normal.

O recurso funciona de forma similar ao avanço rápido em replays, mas com apenas duas opções: velocidade x4 e normal. Já está disponível em algumas batalhas na vila principal, na base do Construtor e na capital do clã.

O avanço rápido foi criado para os momentos em que o resultado já está claro, mas a batalha ainda leva algum tempo. Talvez todo o seu exército tenha sido eliminado, com exceção de uma única Arqueira que está destruindo as construções, enquanto uma X-Besta está fora de alcance, esperando que ela dê um passo em falso. Você sabe exatamente como o ataque vai terminar, mas as construções extras ainda importam, pois podem significar mais destruição, mais troféus ou um resultado melhor. Porém, a espera nem sempre é a parte mais emocionante de um ataque, certo?

Outras mudanças

Melhorias na capital do clã:

Decidimos pôr um fim aos raides ocasionais. A partir de agora, não será mais possível participar de ataques à capital quando todas as seguintes condições forem atendidas:

O jogador ainda não realizou nenhum ataque no clã.

O jogador não é ancião, colíder ou líder.

O jogador entrou no clã após o início do raide de fim de semana.

O clã não é do tipo "Somente convidados" ou "Fechado".

Torre do Tesouro da capital

Digamos que você já tenha atingido o nível máximo na capital do clã, ou seja, cada construção, armadilha, muro, distrito... Tudo feito. Eis que surge um probleminha inesperado: você tem muito ouro da capital, mas não tem mais nada para comprar.

A Torre do Tesouro da capital resolve isso.

Assim que a sua capital estiver no máximo, um botão da Torre do Tesouro substituirá o de melhoria no capitólio. Toque nele, pressione "Contribuir", e todo o seu ouro da capital será depositado no total compartilhado do seu clã. Você ganha reputação da capital por isso, assim como qualquer outra doação à capital. Quando novos conteúdos da capital do clã forem lançados, a Torre do Tesouro será esvaziada para que o ciclo recomece.

Esperamos expandir esse recurso no futuro, mas sem promessas, chefe.

Ofertas em sequência

Um novo formato: as ofertas em sequência permitem avançar por uma série de etapas de ofertas cronometradas, cada uma desbloqueando a próxima. As etapas podem ser gratuitas ou pagas com gemas ou com compras no aplicativo, e você pode ter mais de uma sequência ativa ao mesmo tempo.

Encontre as sequências ativas por meio de um cartão dedicado na loja. Toque nele para abrir a janela das ofertas em sequência e role pelas etapas disponíveis. A janela exibe um único cronômetro para toda a sequência. Quando o tempo acaba, a sequência fica indisponível.

Vale lembrar que se você pedir reembolso por uma etapa adquirida, somente o conteúdo correspondente será removido. Seu progresso no restante da sequência permanece intacto.

Recompensas por conquistas no modo ranqueado

Ajustamos as recompensas em gemas por conquistas nas ligas do modo ranqueado para refletir melhor o seu progresso.

Mudanças que facilitam a vida

A tela de informações do Garimpeiro agora mostra os seus minérios atuais, facilitando o planejamento das melhorias.

Agora, a ordem de ativação é fixada pelo próprio equipamento, e não pelo espaço em que ele está. Por exemplo: se você tem a Mochila-foguete no espaço A e o Fole Flamejante no B, eles serão ativados como se o Fole Flamejante estivesse no espaço A e a Mochila-foguete no B.

Melhorias de notificações: fizemos melhorias na forma como as notificações push são rastreadas e entregues nos bastidores. Como resultado, você deverá começar a receber notificações mais relevantes e no momento certo.

É hora do tema de encerramento, chefe!

Os heróis assumem novas formas, as defesas têm novos truques e a Bruxa dos Escombros ainda está fazendo pose. Fique de olho, pois a próxima temporada chegará em breve.

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