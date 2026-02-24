A atualização de fevereiro escapou da jaula!
A atualização de fevereiro escapou da jaula, trazendo consigo um bilhete dourado repaginado, novas melhorias para o centro da vila 18, defesas inéditas, um novo animal e muitas melhorias divertidas para a vila. É melhor você se preparar, pois um novo herói misterioso está prestes a fazer uma entrada triunfal!
Confira os detalhes abaixo.
Liberte o Duque Dracônico!
Um novo herói se juntará à batalha... em breve.
Conheça o Duque Dracônico, um temível herói de linha de frente com mecânicas inéditas e um rancor compreensível contra portas trancadas. Ele está trancafiado nas profundezas da vila, e cabe a você libertá-lo.
De 24 de fevereiro a 1º de março, participe do evento especial da comunidade: percorra um labirinto subterrâneo repleto de portas, recompensas e, com sorte, poucas decisões questionáveis. Escolha com sabedoria. Encontre o caminho certo. Liberte o dragão.
Garimpeiro e reformulação do bilhete dourado
Já falamos bastante sobre as mudanças no bilhete dourado neste artigo (link aqui), então aqui vai um resumo: reformulamos totalmente o bilhete dourado com a intenção de torná-lo mais moderno, gratificante e equilibrado tanto para quem tem o bilhete quanto para quem não tem. Confira as principais novidades que esperam por você no lançamento em 1º de março:
Bilhete dourado completamente reformulado: mesmo preço; muito mais vantagens.
Novo visual e layout: recompensas mais claras, navegação mais rápida e visão em tela cheia superelegante.
Novo sistema de tarefas diárias: jogue do seu jeito e ganhe pontos de forma consistente.
Agora, quem tem o bilhete dourado ganha pontos adicionais ao completar os cartões fidelidade. Por isso, os 200 pontos bônus que eram concedidos ao renovar o passe foram removidos.
Escolha de recompensas: decida quais recompensas fazem mais sentido para a sua vila.
O cofrinho substitui o banco da temporada: agora ele já começa no tamanho máximo, sem necessidade de melhorias ou multiplicadores. Em vez disso, o bilhete dourado aplica um multiplicador de saque por 5 quando resgatado no fim da temporada.
Baús no caminho normal: esta é a sua chance de ganhar livros, visuais e outros prêmios.
As "doações por 1 gema" agora se chamam "reforços em gemas" e são liberados com o bilhete dourado.
Novo auxiliar: a partir do centro da vila 10, o Garimpeiro converte uma quantidade diária limitada de minérios (até 2.000 minérios azuis, 120 minérios brilhantes e 2 minérios estelares), sem multiplicador adicional de conversão.
As recompensas variam conforme o nível do centro da vila e estão limitadas ao nível que você tinha no começo da temporada.
Ganhe mais pontos da temporada e termine o caminho de prêmios com mais tranquilidade com os eventos de compensação.
Novidades para o centro da vila 18
Os jogadores com centro da vila 18 vão desfrutar de uma série de níveis inéditos irados:
Gigabomba nível 4
Mina Aérea Guiada nível 8
Morteiro nível 18
Torre Inferno nível 12
Tesla Oculta nível 17
Cospe-fogo nível 3
Torre de Feitiço nível 4 (ao melhorar para o nível 4, um novo espaço é liberado para o Feitiço de Terremoto).
Bruxa e Superbruxa nível 8
Corredor e Supercorredor nível 15
Lava Hound e Cão de Gelo nível 8
Titã Elétrica nível 5
Bebê Dragão e Dragão Infernal nível 12
Arqueira e Superarqueira nível 14
Quebradora de Pedras nível 6
Feitiço de Reanimação nível 5
Feitiço de Terremoto níveis 6 a 8
Casa de Animais nível 12
Mais 75 pedaços de muro no nível 19
Novo animal: Corvo Cobiçoso
Diga olá para o Corvo Cobiçoso, que nada mais é do que um Goblin voador emplumado com uma obsessão ainda maior por saques brilhantes!
Unidade voadora de longo alcance.
Prioriza construções de recursos próximas ao seu herói e causa 5x mais dano a elas.
Disponível no centro da vila 18.
Mudanças no modo ranqueado
Realizamos diversas melhorias nas batalhas ranqueadas:
Restrição de início de batalha: as batalhas ranqueadas agora seguem as mesmas regras dos ataques normais, exigindo que os jogadores terminem uma batalha antes de iniciar outra.
Corrigimos avisos de rebaixamento que apareciam de forma indevida para alguns jogadores.
A quantidade de batalhas necessárias mudou em algumas ligas:
|Nome da liga
|Atual quantidade de batalhas
|Nova quantidade de batalhas
|Diferença
|P.E.K.K.A 24
|14
|12
|-2
|Titã 26
|18
|14
|-4
|Titã 27
|18
|14
|-4
|Dragão 28
|24
|18
|-6
|Dragão 29
|24
|18
|-6
|Dragão 30
|24
|18
|-6
|Dragão Elétrico 31
|30
|24
|-6
|Dragão Elétrico 32
|30
|24
|-6
|Dragão Elétrico 33
|30
|24
|-6
Atualizamos as zonas de promoção e de rebaixamento em diversas ligas para melhor corresponder à progressão dos jogadores:
|Nome da liga
|Atual percentual de rebaixamento
|Novo percentual de rebaixamento
|Diferença
|Golem 19
|20
|15
|-5
|Golem 20
|20
|15
|-5
|Dragão 29
|15
|20
|5
|Dragão 30
|15
|20
|5
|Dragão Elétrico 31
|15
|20
|5
|Dragão Elétrico 32
|10
|15
|5
|Nome da liga
|Atual percentual de promoção
|Novo percentual de promoção
|Diferença
|Arqueira 8
|25
|30
|5
|Arqueira 9
|25
|30
|5
|Mago 10
|25
|30
|5
|Mago 11
|25
|30
|5
|Mago 12
|25
|30
|5
|Valquíria 13
|25
|30
|5
|Valquíria 14
|25
|30
|5
|Valquíria 15
|25
|30
|5
|Bruxa 16
|25
|30
|5
|Bruxa 17
|25
|30
|5
|Bruxa 18
|20
|30
|10
|Golem 19
|20
|30
|10
|Golem 21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 23
|20
|25
|5
|Dragão 29
|15
|20
|5
|Dragão 30
|15
|20
|5
|Dragão Elétrico 31
|15
|20
|5
|Dragão Elétrico 32
|10
|15
|5
Mais itens na boutique!
Essa nova decoração chega à boutique junto com a temporada das defesas diferenciadas em 1º de abril de 2026.
Outras mudanças e correções de erros
Esta atualização também traz diversos ajustes, melhorias e correções de erros. Veja os destaques:
A conquista "Indestrutível" agora exige apenas 500 defesas, em vez de 5.000. O requisito anterior era um pouco exagerado, não é mesmo?
As guerras 5x5 agora estão disponíveis na liga das Guerras de Clãs. Quanto maior a guerra, maior o bônus!
Em guerras empatadas, agora você recebe 75% das recompensas, em vez de 57%! Com a mudança, o total de recompensas distribuídas em guerras com vitória e derrota é igual ao de guerras que terminam em empate.
Os Feitiços de Veneno agora afetam os Guardiões e causam dano integral, mas aplicam apenas 70% da redução de velocidade de ataque e de movimento.
A poção de herói e o petisco poderoso agora funcionam apenas nos ataques, e não mais nas defesas.
A opção "Adicionar efeito" não aparecerá para quem ainda não liberou a boutique.
Reformulamos a lógica de combate das unidades subterrâneas. Ou seja, o Pangolim Blindado e os Mineiros serão mais previsíveis ao enfrentar uma horda de Esqueletos.
Reformulamos as defesas aprimoradas: Canhão, Torre Arqueira e Morteiro.
Corrigimos a velocidade de ataque do Morteiro aprimorado para que ele não dispare sem intervalo.
Corrigimos o dano em área das Atiradoras, que agora atingem alvos aéreos e terrestres conforme o tipo do alvo atingido, como a maioria das outras unidades.
Além de causar dano às construções e muros, o Feitiço de Terremoto agora causa dano às tropas terrestres. Isso também se aplica à Bota Terremoto.
Agora é possível alternar a visibilidade dos efeitos especiais de decorações e obstáculos realocados com a pá.
Aumentamos o limite do inventário de várias decorações. Isso permite que os jogadores armazenem quaisquer decorações que tenham recebido anteriormente.
Agora é possível tocar nos ícones de perfil de tropas, heróis, feitiços, máquinas de cerco, animais e guardiões bloqueados para ver por que estão indisponíveis.
O Ferreiro agora exibe equipamentos disponíveis no jogo que ainda não foram obtidos ou desbloqueados, permitindo que os jogadores vejam o que podem conquistar.
O seletor de heróis agora exibe equipamentos comuns, heróis e animais bloqueados.
A supersauna agora exibe o nível necessário para liberar cada supertropa caso o nível da tropa correspondente não seja suficiente.
Os bônus do Ciclope nível 4 foram revertidos. Valores atualizados: 2.800 HP e 240 DPS.
Mudanças no Feitiço de Totem: raio reduzido de 6 para 5 quadrados, dano reduzido de 70-100 para 0. As auras do aprendiz e da Gema da Vida não afetam mais os totens.
O erro do minério foi corrigido de forma definitiva. Os minérios excedentes obtidos através do erro foram removidos das contas.