A atualização de fevereiro escapou da jaula, trazendo consigo um bilhete dourado repaginado, novas melhorias para o centro da vila 18, defesas inéditas, um novo animal e muitas melhorias divertidas para a vila. É melhor você se preparar, pois um novo herói misterioso está prestes a fazer uma entrada triunfal!

Confira os detalhes abaixo.

Liberte o Duque Dracônico!

Um novo herói se juntará à batalha... em breve.

Conheça o Duque Dracônico, um temível herói de linha de frente com mecânicas inéditas e um rancor compreensível contra portas trancadas. Ele está trancafiado nas profundezas da vila, e cabe a você libertá-lo.

De 24 de fevereiro a 1º de março, participe do evento especial da comunidade: percorra um labirinto subterrâneo repleto de portas, recompensas e, com sorte, poucas decisões questionáveis. Escolha com sabedoria. Encontre o caminho certo. Liberte o dragão.