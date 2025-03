Sem os tempos de treinamento, as doações precisaram ser reformuladas. Agora, realizar doações do Castelo do Clã consome elixir ou elixir negro, a depender da tropa ou feitiço em questão.

As vantagens do clã também mudaram! O tempo de espera das doações agora é de 10 minutos para todo mundo! Como consequência, as vantagens de alguns níveis do clã também mudaram. Não só mudaram, mas melhoraram!