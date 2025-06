Às vezes as Curadoras ficavam confusas em batalha e mudavam o alvo da cura de maneira aleatória. Elas fizeram uma aula de reforço sobre como curar aliados, e o erro foi corrigido.

Corrigimos o erro que permitia que o botão de melhoria dos desafios iniciais travasse o jogo.

Corrigimos o problema da exibição incorreta de ícones e níveis das tropas do Castelo do Clã nos desafios amistosos.

Corrigimos um erro que fazia com que os Super Yetis obtidos através do evento de Miniestrelato sumissem do exército ao recarregar quando o Yeti comum estava no nível 2 ou inferior.

Corrigimos um erro que fazia com que as paisagens compradas na loja do Comerciante não fossem entregues como o devido.

Corrigimos um erro que fazia com que o jogo travasse ao tocar no botão "Iniciar Guerra" na tela de resultados da liga das Guerras de Clãs da vila principal.

Corrigimos os erros que provocaram a incorreta exibição dos níveis das tropas do Castelo do Clã nos desafios amistosos.

Corrigimos o erro que fazia com que o Druida gerasse um urso adicional ao ser derrotado no momento em que se transformava em urso. Rrrraaawr!

Corrigimos o erro que fazia com que a armadilha de mola da base do construtor tivesse capacidade infinita.

Corrigimos um erro que impedia a rolagem de tela das tropas no editor de exército quando esse recurso era iniciado no modo "explorar visão" em desafios amistosos, Guerra de Clãs ou liga das Guerras de Clãs.

Corrigimos um erro que fazia com que o botão "Melhorar exército" dos ataques da capital do clã fosse exibido como inativo quando não deveria.

Corrigimos um erro que fazia com que as tropas do Castelo do Clã dos desafios amistosos mantivessem seus níveis mais baixos mesmo após a melhoria do Castelo do Clã.

Corrigimos um erro visual que permitia que o Super Yeti atravessasse os muros.

Corrigimos um erro que impedia a Rainha Arqueira de ativar a habilidade não utilizada ao ser derrotada.

Corrigimos um erro que permitia que os jogadores de centro da vila 2 atingissem a Liga Lendária.

Corrigimos um erro que deixava o Grande Guardião instável quando o Feitiço de Retorno era usado em tropas dentro do seu raio de alcance.

Corrigimos um problema nos desafios amistosos que causava divergência entre as tropas do Castelo do Clã exibidas na prévia de exército e as tropas que de fato eram mobilizadas.

Corrigimos um problema que fazia com que o exército da vila principal fosse exibido na prévia do exército da guerra amistosa.

Corrigimos um erro no menu do construtor que exibia o barco do construtor como uma opção de melhoria para centros da vila 4 e 5.

Corrigimos um erro que exibia o nível incorreto de máquinas de cerco doadas caso as máquinas de cerco do receptor estivessem aceleradas.

Corrigimos um erro que exibia a capacidade do Castelo do Clã do defensor, e não a do atacante, na tela de confirmação de ataque da Guerra de Clãs.

Corrigimos um erro que fazia com que os heróis que estavam sendo melhorados não fossem exibidos como indisponíveis na tela de confirmação de ataque da Guerra de Clãs.

Corrigimos um erro visual que exibia um quadrado branco no Príncipe Servo caso a bandeira dele fosse movida durante sua melhoria.

Corrigimos um erro que provocava o fechamento do menu de doação caso a seta de próximo fosse selecionada durante a doação de tropas do Castelo do Clã em uma guerra.

Corrigimos um erro que impedia que o Goblin Construtor fosse utilizado em conjunto com a funcionalidade de melhoria de muros.

Corrigimos um erro que provocava a exibição incorreta de tropas do Castelo do Clã nos desafios amistosos.

Corrigimos um erro de sobreposição visual ao compartilhar um link de layout com uma vila com construções não reparadas (Castelo do Clã, Mina de Gemas, Torre de Relógios).

Corrigimos um erro que fazia com que as tropas do Castelo do Clã de formações de exército compartilhadas pelo bate-papo do clã tivessem o nível padrão 1 nos desafios amistosos.

Corrigimos alguns erros de sobreposição de títulos de conquistas e descrições.

Corrigimos um erro que fazia com que as notificações da loja fossem exibidas novamente após fechar e abrir o jogo novamente.

Corrigimos um erro que exibia o nível incorreto de algumas tropas na tela de informações ao serem melhoradas com gemas.