Monstros. Música. Muvuca.

Aumenta o som, chefe! Abril é o mês do Clash Metaleiro, e o campo de batalha vai ferver. O ESCUDO DE CARNE é a estrela do show, e a sua base é o palco. A plateia? Está armada até os dentes. Prepare-se para uma temporada com o som lá no talo, mais insana e pauleira do que nunca!

Vamos destrinchar tudo o que vem por aí abrindo a roda punk dessa temporada.

AS LIGAS LENDÁRIAS ABREM O SHOW

Uma única Liga Lendária era molezademais.

Então, nós a dividimos em três patamares, cada um com estrutura, pressão e ritmo próprios! Todos eles concedem os mesmos bônus de estrela e da liga, mas, na experiência competitiva, a coisa muda de figura: a estrutura das batalhas, a progressão e a dificuldade são diferentes em cada um deles.

Observação: alcançar Lenda III é o suficiente para concluir o patamar final da conquista Ás das Ligas.

ESMIUÇANDO A ESTRUTURA DA LIGA LENDÁRIA

Lenda III

Torneios semanais

24 batalhas por semana

Cinco melhores de cada grupo promovidos toda semana

Uso dos modificadores de batalha Lenda III (Consulte o quadro abaixo.)

Lenda II

Torneios semanais

30 batalhas por semana

Três melhores de cada grupo promovidos toda semana

Uso dos modificadores de batalha Lenda II (Consulte o quadro abaixo.)

Lenda I

Torneios de 4 semanas

8 batalhas por semana

Jogadores abaixo da posição 10.000 rebaixados

Uso dos modificadores de batalha Lenda I (Consulte o quadro abaixo.)

REGRAS ESPECIAIS DA LENDA I: SÓ ATRAÇÕES PRINCIPAIS

Rebaixamento

Jogadores abaixo da posição 10.000 ao final do domingo serão rebaixados para Lenda II na segunda-feira.

Redefinição semanal dos troféus

Jogadores novos começam com 5.000 troféus .

Jogadores abaixo de 5.000 voltam para 5.000 .

Todos os jogadores começam cada torneio com 5.000 troféus.

Placar da Lenda I

Exibe os 200 melhores jogadores .

Se você estiver abaixo deles, sua posição atual será exibida.

Se você estiver sob o risco de rebaixamento, um aviso é exibido.

Substituição de defesas não realizadas

As defesas não realizadas recebem a média dos resultados defensivos do dia atual e do dia anterior. Assim, o jogo fica justo para todo mundo, e a integridade competitiva não é comprometida.

MUDANÇAS NOS MODIFICADORES DE BATALHA: REMIX

Os modificadores de batalha serão removidos das ligas Elétrica 32 e Elétrica 33.

Os nomes dos modificadores foram alterados para corresponder ao patamar das ligas: Lenda III Lenda II Lenda I



Confira os detalhes das mudanças nas tabelas:

E-sports ANTERIOR NOVO Atual NOVO Liga atual Lenda 1 Lenda 2 Lenda 3 DPS de defesa +20% +25% +15% +20% +15% +10% HP e DPS de heróis defensivos +20% +25% +15% +20% +15% +10% HP e DPS de guardiões 0% +20% 0% +20% +10% +5% HP e DPS de heróis ofensivos -20% -20% -5% -20% -10% -5% Equipamento -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

MUDANÇAS NA GRADE DE SHOWS

Os espetáculos são pontuais e começam na hora marcada!

Nova data e hora dos torneios semanais: Segunda-feira, às 17h (UTC)

Data e hora anterior: Terça-feira, às 5h (UTC)



MUDANÇAS NO PISO DAS LIGAS: OLHE ONDE PISA

Liga mínima do centro da vila 16: Golem 21 → Golem 20

Liga mínima do centro da vila 17: Titã 25 → P.E.K.K.A 23

Liga mínima exclusiva do centro da vila 18: Titã 26

LIGAS RANQUEADAS: O FINO DO SOM!

Inatividade e rebaixamento

Os jogadores receberão um alerta de inatividade que mostra a contagem regressiva até o rebaixamento. Ninguém mais precisa de bola de cristal!

O rebaixamento ocorrerá após quatro semanas de inatividade, em vez de uma. É possível ficar inativo no modo ranqueado (ou seja, não efetuar nenhuma inscrição) por quatro semanas sem sofrer rebaixamento. Após o rebaixamento inicial por inatividade, os jogadores perdem uma posição por cada quatro semanas adicionais de inatividade, até que atinjam o piso de liga do centro da vila. Com mais quatro semanas de inatividade, eles ficam sem posição.



MUDANÇAS NA QUANTIDADE DE BATALHAS: SEM BIS

Liga Quantidade atual Nova quantidade Titã 25 14 12 Titã 26 14 12 Titã 27 14 12 Dragão 28 18 14 Dragão 29 18 14 Dragão 30 18 14 Elétrica 31 24 18 Elétrica 32 24 18 Elétrica 33 24 18 Lenda III n/a 24 Lenda II n/a 30

MUDANÇAS NO LAYOUT DEFENSIVO DO RANQUEADO: ALGUÉM AÍ TEM O MAPA DO FESTIVAL?

Os layouts podem ser editados diretamente na interface do torneio.

Agora, ficou bem mais claro que eles podem ser alterados até o início das batalhas de um novo torneio (o dia da liga na Lenda I).

As alterações feitas após o início das batalhas serão aplicadas somente no torneio seguinte (o dia da liga na Lenda I).

Todas as alterações feitas nos layouts predefinidos ativos no modo ranqueado serão aplicadas automaticamente no layout do torneio seguinte (o dia da liga na Lenda I).

ATUALIZAÇÕES DO PLACAR E DO REGISTRO DE BATALHAS: O PALCO PRINCIPAL

Registro de batalhas

Repaginada no registro de batalhas para tornar a leitura mais fácil. (E fazer capturas de tela também!)

Novo sistema de cores com base no desempenho.

Nova versão resumida do cartão de batalha, perfeita para compartilhar e sair tirando onda por aí!

Placares

Interface unificada no modo ranqueado.

Distinção mais clara entre a visualização geral e a pessoal.

Novidade: classificação do centro da vila

Agora é possível ver os melhores jogadores de qualquer nível do centro da vila em um placar exclusivo.

MELHORIAS NO FLUXO DE PROMOÇÃO E REBAIXAMENTO: NO TOPO DAS PARADAS

As mudanças nas posições ficaram mais claras.

O desempenho e a progressão ganharam mais visibilidade.

Um novo fluxo de promoção e rebaixamento estará acessível através do histórico do jogador após o período correspondente.

PERFIL DO JOGADOR E ATUALIZAÇÕES SOCIAIS: ACESSO AOS BASTIDORES

O perfil da Liga Lendária continua exibindo: Melhor posição Quantidade de troféus Total de troféu lendários

Atualizações quando um novo recorde é alcançado.

Os troféus voltam a aparecer: No perfil do jogador (liga atual) Na lista de amigos da aba Social



AJUSTES NOS RECURSOS COM BASE NA LIGA: VENDA DE PRODUTOS OFICIAIS

Bônus de estrela

Levemente aumentado para: Ouro, elixir, elixir negro e todos os tipos de minério

Concedido em maior quantidade ao alcançar um novo centro da vila.

Bônus da liga

Concedido em maior quantidade ao alcançar uma nova liga.

Saque nas batalhas ranqueadas

Levemente reduzido para equilibrar os aumentos acima.

NOVOS MEMBROS DA BANDA

O som está no máximo, a multidão está em polvorosa, e as tropas estão mais enlouquecidas do que nunca!

Nesta temporada, teremos unidades novas e melhorias que inovam as estratégias de dominação no campo de batalha. Conheça a seguir os novos integrantes da sua banda bélica!

NOVO GUARDIÃO DO CENTRO DA VILA: TRONCUDO

Todo festival que se preze tem uma atração principal, e este não é exceção.

O Troncudo é um poderoso defensor de longo alcance, feito para dominar o campo de batalha e acabar com quem ousar cruzar o seu caminho.

Dispara projéteis lentos e perfurantes que atingem tudo o que houver pela frente.

Prioriza unidades aéreas e terrestres.

Causa 350 de dano por segundo.

Ao acertar, inflige recuo de um quadrado.

Alcance do ataque

Níveis 1 a 4: 7 quadrados

Nível 5: 8 quadrados

NOVA MÁQUINA DE CERCO: AEROTÁXI

Algumas bandas contam com cantores de apoio, e os seus reforços agora chegam diretamente das alturas.

O Aerotáxi é uma máquina de cerco aérea projetada para dar apoio ao seu exército em meio à batalha.

Pode se mover livremente, mas tem um desempenho melhor quando é posicionado atrás de tropas aéreas.

Lança até 6 barris, cada um com uma combinação de tropas do seu Castelo do Clã, além de Servos, um Balão e um Bebê Dragão. Os níveis mais altos fornecem reforços mais poderosos.

No nível máximo, cada mobilização libera os seguintes reforços:

5 Servos (nível 14)

1 Balão (nível 13)

1 Bebê Dragão (nível 12)

PRONTO PARA ELETROCUTAR

NOVO EQUIPAMENTO COMUM DO DUQUE DRACÔNICO: PRESA ELÉTRICA

O Duque Dracônico não aceita ser só mais um na multidão. Liberado no centro da vila 17, o novo equipamento dele transforma os ataques em uma tempestade de raios.

Presa Elétrica

É uma habilidade passiva.

Atinge até quatro alvos em sequência.

Cada salto causa 20% a menos de dano.

Inflige até 400 de dano por acerto.

NOVOS NÍVEIS: SOBE O SOM!

Seu exército está ficando mais forte em todos os aspectos, com novos níveis disponíveis para diversas unidades:

Tropas

Bárbaro de nível 13

Goblin de nível 10

Valquíria de nível 12

Golem de nível 15

Dragão de nível 13

Balão de nível 13

Yeti de nível 8

Caçadora de Heróis de nível 4

Poderosa Hera de nível 4

Druida de nível 6

Máquinas de cerco

Escavadeira Bélica de nível 6

Quartel de Cerco de nível 6

Lançador de Troncos de nível 6

Dirigível Bélico de nível 6

Feitiços

Fúria de nível 7

Gelo de nível 8

Clone de nível 9

Retorno de nível 7

Raízes de nível 5

Escudo de Gelo de nível 6

UM BOM PALCO É METADE DO ESPETÁCULO

Suas construções principais estão ganhando novos níveis para acomodar o fervor do festival.

Construções

Oficina de Cerco de nível 9

Acampamento de nível 14

Ferreiro de nível 10

Defesas

X-Besta de nível 13

Disseminador de nível 7

Armadilhas

Bomba Gigante de nível 12

Uma Bomba Aérea adicional liberada

MUROS: QUANTO MAIS FORTE, MELHOR

Muros aprimorados = base poderosa. Simples assim.

Agora, 75 pedaços de muro adicionais podem ser melhorados ao nível 19.

É o equivalente a um aumento de 25% no total de muros.

SUPERCARGA: ULTRAPASSANDO OS LIMITES

Algumas defesas não se limitam às melhorias e ultrapassam tudo. Quando uma melhoria não resolve, é preciso supercarregar!

Novos níveis de supercarga disponíveis

Morteiro de níveis 1 e 2

Torre Inferno de níveis 1 e 2

Tesla Oculta de níveis 1 e 2

Cuspidor de Chamas de níveis 1 e 2

Torre Vingativa de níveis 1 e 2

ECONOMIA: CONSTRUÇÕES MAIS RÁPIDAS, PROGRESSO DE ARREBENTAR

Todo grande espetáculo precisa de um empurrãozinho!

Redução do tempo e dos custos de recursos para diversas melhorias em vários níveis de centro da vila.

LIGAS DAS GUERRAS DE CLÃS: TURNÊ MUNDIAL ESTENDIDA

Foram adicionadas quatro ligas novas:

Titãs III

Titãs II

Titãs I

Lendária

Os modificadores de batalha estão disponíveis e ativos nas ligas Titã II, Titã I e Lendárias.

As regras de promoção e rebaixamento para algumas das ligas existentes foram ajustadas para tornar o processo mais fluido para todos.

Os prêmios foram reajustados em todas as ligas levando em consideração a criação das novas.

Mais jogadores podem ganhar recompensas bônus nas ligas mais altas.

A classificação foi ajustada para exibir os resultados da Liga Lendária em vez dos resultados da liga Campeão I.

Novos emblemas foram adicionados às ligas Titã e Lendária.

A visualização do mapa de guerra foi atualizada nas ligas mais altas.

O posicionamento de alvos foi aprimorado para reduzir toques acidentais no mapa de guerra.

MUDANÇAS DE JOGABILIDADE: UM NOVO REPERTÓRIO

Heróis e exército

Adicionada a possibilidade de escolher o visual dos projéteis da Rainha Arqueira, caso você possua algum equipamento que os altere. Essa opção está disponível na tela de alteração de visual.

Agora você pode usar heróis e animais durante as melhorias em guerras e desafios amistosos.

Ajustes de balanceamento

Reativamos o dano de veneno recebido por Guardiões, que causará apenas 30% de dano.

Ajustamos o tempo de ativação do Morteiro aprimorado para que o primeiro disparo tenha um atraso de 0,5 segundo em vez de ser instantâneo.

Agora, o Feitiço de Retorno prioriza os heróis.

Máquinas de cerco

Passam a receber dano dos Flocos Flamejantes.

São imunes a: Veneno dos centros da vila 14 a 16 Efeitos da Gema da Vida Aura do Guardião Aprendiz



Outras mudanças

Os Totens agora são imunes à habilidade Tocha Heroica.

O tempo de espera para compartilhamento de replays foi reduzido de 5 para 2 minutos.

As tropas geradas, como Esqueletos e Yetinhos, agora exibem os espaços em que podem ser alocadas.

Os textos dos modificadores de batalha foram atualizados para que fiquem mais claros.

O conjunto de recursos obtidos em baús foi atualizado.

Os Guardiões não são mais ativados enquanto estão congelados.

O limite de mensagens fixadas no bate-papo do clã aumentou de 10 para 20.

CORREÇÕES DE ERROS: A EQUIPE DE PRODUÇÃO DANDO O SEU JEITINHO

Corrigido o erro que fazia com que as supertropas desaparecessem do primeiro ataque após serem resgatadas no evento de medalhas, caso você já tivesse a supertropa ativada antes de resgatá-la.

As unidades do Castelo do Clã não serão mais removidas de um exército ativo se um Castelo do Clã for atacado em uma guerra amistosa.

Corrigido o erro que fazia com que novos clãs tivessem um registro de guerra privado e desativava as guerras amistosas por padrão, apesar de as opções aparecerem habilitadas ao criar o clã.

A partir de agora, para evitar que os jogadores entrem em campo sem tropas para mobilizar, o jogo vai verificar se há um exército vazio antes da participação em uma guerra ou em ataques da Liga Lendária e do modo ranqueado.

Corrigido o erro na IA do Iaque que fazia com que ele algumas vezes hesitasse demais ao atacar os muros.

Abrir a tela de solicitação de reforços não fecha mais as telas do mapa de guerra nem das ligas das Guerras de Clãs.

O salão dos heróis agora exibirá um indicador de download caso os visuais equipados ainda não tenham sido baixados.

Agora, a tropa ou o feitiço que está sendo melhorado no laboratório terá a sua imagem atualizada corretamente quando o item pesquisado anteriormente for finalizado com gemas.

Foram corrigidos diversos erros na tela de informações.

Acessar dias diferentes do dia atual das Guerras de Clãs não limpará mais a notificação de ataques pendentes.

O martelo das construções agora funciona nas armadilhas da base do construtor.

Foram corrigidos diversos erros com o equipamento Mochila-foguete do Duque Dracônico.

AUMENTA O SOM, CHEFE!

O palco está pronto. A multidão grita ensandecida. Glória e reputação estão à sua espera.

Aumente o volume, pegue o machado e arrebente até chegar ao topo.

Boas lutas! 🤘