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27/04/2026
Blog – Clash of Clans

ATUALIZAÇÃO: CLASH METALEIRO

Monstros. Música. Muvuca.

Aumenta o som, chefe! Abril é o mês do Clash Metaleiro, e o campo de batalha vai ferver. O ESCUDO DE CARNE é a estrela do show, e a sua base é o palco. A plateia? Está armada até os dentes. Prepare-se para uma temporada com o som lá no talo, mais insana e pauleira do que nunca!

Vamos destrinchar tudo o que vem por aí abrindo a roda punk dessa temporada.

AS LIGAS LENDÁRIAS ABREM O SHOW

Uma única Liga Lendária era molezademais.

Então, nós a dividimos em três patamares, cada um com estrutura, pressão e ritmo próprios! Todos eles concedem os mesmos bônus de estrela e da liga, mas, na experiência competitiva, a coisa muda de figura: a estrutura das batalhas, a progressão e a dificuldade são diferentes em cada um deles.

Observação: alcançar Lenda III é o suficiente para concluir o patamar final da conquista Ás das Ligas.

ESMIUÇANDO A ESTRUTURA DA LIGA LENDÁRIA

Lenda III

  • Torneios semanais

  • 24 batalhas por semana

  • Cinco melhores de cada grupo promovidos toda semana

  • Uso dos modificadores de batalha Lenda III (Consulte o quadro abaixo.)

Lenda II

  • Torneios semanais

  • 30 batalhas por semana

  • Três melhores de cada grupo promovidos toda semana

  • Uso dos modificadores de batalha Lenda II (Consulte o quadro abaixo.)

Lenda I

  • Torneios de 4 semanas

  • 8 batalhas por semana

  • Jogadores abaixo da posição 10.000 rebaixados

  • Uso dos modificadores de batalha Lenda I (Consulte o quadro abaixo.)

REGRAS ESPECIAIS DA LENDA I: SÓ ATRAÇÕES PRINCIPAIS

Rebaixamento

  • Jogadores abaixo da posição 10.000 ao final do domingo serão rebaixados para Lenda II na segunda-feira.

Redefinição semanal dos troféus

  • Jogadores novos começam com 5.000 troféus.

  • Jogadores abaixo de 5.000 voltam para 5.000.

  • Todos os jogadores começam cada torneio com 5.000 troféus.

Placar da Lenda I

  • Exibe os 200 melhores jogadores.

  • Se você estiver abaixo deles, sua posição atual será exibida.

  • Se você estiver sob o risco de rebaixamento, um aviso é exibido.

Substituição de defesas não realizadas

  • As defesas não realizadas recebem a média dos resultados defensivos do dia atual e do dia anterior. Assim, o jogo fica justo para todo mundo, e a integridade competitiva não é comprometida.

MUDANÇAS NOS MODIFICADORES DE BATALHA: REMIX

  • Os modificadores de batalha serão removidos das ligas Elétrica 32 e Elétrica 33.

  • Os nomes dos modificadores foram alterados para corresponder ao patamar das ligas:

    • Lenda III

    • Lenda II

    • Lenda I

Confira os detalhes das mudanças nas tabelas:

E-sportsANTERIORNOVO
AtualNOVOLiga atualLenda 1Lenda 2Lenda 3
DPS de defesa+20%+25%+15%+20%+15%+10%
HP e DPS de heróis defensivos+20%+25%+15%+20%+15%+10%
HP e DPS de guardiões0%+20%0%+20%+10%+5%
HP e DPS de heróis ofensivos-20%-20%-5%-20%-10%-5%
Equipamento-3/-6-3/-60/00/00/00/0

MUDANÇAS NA GRADE DE SHOWS

Os espetáculos são pontuais e começam na hora marcada!

  • Nova data e hora dos torneios semanais:

    • Segunda-feira, às 17h (UTC)

  • Data e hora anterior:

    • Terça-feira, às 5h (UTC)

MUDANÇAS NO PISO DAS LIGAS: OLHE ONDE PISA

  • Liga mínima do centro da vila 16: Golem 21 → Golem 20

  • Liga mínima do centro da vila 17: Titã 25 → P.E.K.K.A 23

  • Liga mínima exclusiva do centro da vila 18: Titã 26

LIGAS RANQUEADAS: O FINO DO SOM!

Inatividade e rebaixamento

Os jogadores receberão um alerta de inatividade que mostra a contagem regressiva até o rebaixamento. Ninguém mais precisa de bola de cristal!

  • O rebaixamento ocorrerá após quatro semanas de inatividade, em vez de uma.

    • É possível ficar inativo no modo ranqueado (ou seja, não efetuar nenhuma inscrição) por quatro semanas sem sofrer rebaixamento.

    • Após o rebaixamento inicial por inatividade, os jogadores perdem uma posição por cada quatro semanas adicionais de inatividade, até que atinjam o piso de liga do centro da vila.

    • Com mais quatro semanas de inatividade, eles ficam sem posição.

MUDANÇAS NA QUANTIDADE DE BATALHAS: SEM BIS

LigaQuantidade atualNova quantidade
Titã 251412
Titã 261412
Titã 271412
Dragão 281814
Dragão 291814
Dragão 301814
Elétrica 312418
Elétrica 322418
Elétrica 332418
Lenda IIIn/a24
Lenda IIn/a30

MUDANÇAS NO LAYOUT DEFENSIVO DO RANQUEADO: ALGUÉM AÍ TEM O MAPA DO FESTIVAL?

  • Os layouts podem ser editados diretamente na interface do torneio.

  • Agora, ficou bem mais claro que eles podem ser alterados até o início das batalhas de um novo torneio (o dia da liga na Lenda I).

  • As alterações feitas após o início das batalhas serão aplicadas somente no torneio seguinte (o dia da liga na Lenda I).

  • Todas as alterações feitas nos layouts predefinidos ativos no modo ranqueado serão aplicadas automaticamente no layout do torneio seguinte (o dia da liga na Lenda I).

ATUALIZAÇÕES DO PLACAR E DO REGISTRO DE BATALHAS: O PALCO PRINCIPAL

Registro de batalhas

  • Repaginada no registro de batalhas para tornar a leitura mais fácil. (E fazer capturas de tela também!)

  • Novo sistema de cores com base no desempenho.

  • Nova versão resumida do cartão de batalha, perfeita para compartilhar e sair tirando onda por aí!

Placares

  • Interface unificada no modo ranqueado.

  • Distinção mais clara entre a visualização geral e a pessoal.

Novidade: classificação do centro da vila

  • Agora é possível ver os melhores jogadores de qualquer nível do centro da vila em um placar exclusivo.

MELHORIAS NO FLUXO DE PROMOÇÃO E REBAIXAMENTO: NO TOPO DAS PARADAS

  • As mudanças nas posições ficaram mais claras.

  • O desempenho e a progressão ganharam mais visibilidade.

  • Um novo fluxo de promoção e rebaixamento estará acessível através do histórico do jogador após o período correspondente.

PERFIL DO JOGADOR E ATUALIZAÇÕES SOCIAIS: ACESSO AOS BASTIDORES

  • O perfil da Liga Lendária continua exibindo:

    • Melhor posição

    • Quantidade de troféus

    • Total de troféu lendários

  • Atualizações quando um novo recorde é alcançado.

  • Os troféus voltam a aparecer:

    • No perfil do jogador (liga atual)

    • Na lista de amigos da aba Social

AJUSTES NOS RECURSOS COM BASE NA LIGA: VENDA DE PRODUTOS OFICIAIS

Bônus de estrela

  • Levemente aumentado para:

    • Ouro, elixir, elixir negro e todos os tipos de minério

  • Concedido em maior quantidade ao alcançar um novo centro da vila.

Bônus da liga

  • Concedido em maior quantidade ao alcançar uma nova liga.

Saque nas batalhas ranqueadas

  • Levemente reduzido para equilibrar os aumentos acima.

NOVOS MEMBROS DA BANDA

O som está no máximo, a multidão está em polvorosa, e as tropas estão mais enlouquecidas do que nunca!

Nesta temporada, teremos unidades novas e melhorias que inovam as estratégias de dominação no campo de batalha. Conheça a seguir os novos integrantes da sua banda bélica!

NOVO GUARDIÃO DO CENTRO DA VILA: TRONCUDO

Todo festival que se preze tem uma atração principal, e este não é exceção.

O Troncudo é um poderoso defensor de longo alcance, feito para dominar o campo de batalha e acabar com quem ousar cruzar o seu caminho.

  • Dispara projéteis lentos e perfurantes que atingem tudo o que houver pela frente.

  • Prioriza unidades aéreas e terrestres.

  • Causa 350 de dano por segundo.

  • Ao acertar, inflige recuo de um quadrado.

Alcance do ataque

  • Níveis 1 a 4: 7 quadrados

  • Nível 5: 8 quadrados

NOVA MÁQUINA DE CERCO: AEROTÁXI

Algumas bandas contam com cantores de apoio, e os seus reforços agora chegam diretamente das alturas.

O Aerotáxi é uma máquina de cerco aérea projetada para dar apoio ao seu exército em meio à batalha.

  • Pode se mover livremente, mas tem um desempenho melhor quando é posicionado atrás de tropas aéreas.

  • Lança até 6 barris, cada um com uma combinação de tropas do seu Castelo do Clã, além de Servos, um Balão e um Bebê Dragão. Os níveis mais altos fornecem reforços mais poderosos.

No nível máximo, cada mobilização libera os seguintes reforços:

  • 5 Servos (nível 14)

  • 1 Balão (nível 13)

  • 1 Bebê Dragão (nível 12)

PRONTO PARA ELETROCUTAR

NOVO EQUIPAMENTO COMUM DO DUQUE DRACÔNICO: PRESA ELÉTRICA

O Duque Dracônico não aceita ser só mais um na multidão. Liberado no centro da vila 17, o novo equipamento dele transforma os ataques em uma tempestade de raios.

Presa Elétrica

  • É uma habilidade passiva.

  • Atinge até quatro alvos em sequência.

  • Cada salto causa 20% a menos de dano.

  • Inflige até 400 de dano por acerto.

NOVOS NÍVEIS: SOBE O SOM!

Seu exército está ficando mais forte em todos os aspectos, com novos níveis disponíveis para diversas unidades:

Tropas

  • Bárbaro de nível 13

  • Goblin de nível 10

  • Valquíria de nível 12

  • Golem de nível 15

  • Dragão de nível 13

  • Balão de nível 13

  • Yeti de nível 8

  • Caçadora de Heróis de nível 4

  • Poderosa Hera de nível 4

  • Druida de nível 6

Máquinas de cerco

  • Escavadeira Bélica de nível 6

  • Quartel de Cerco de nível 6

  • Lançador de Troncos de nível 6

  • Dirigível Bélico de nível 6

Feitiços

  • Fúria de nível 7

  • Gelo de nível 8

  • Clone de nível 9

  • Retorno de nível 7

  • Raízes de nível 5

  • Escudo de Gelo de nível 6

UM BOM PALCO É METADE DO ESPETÁCULO

Suas construções principais estão ganhando novos níveis para acomodar o fervor do festival.

Construções

  • Oficina de Cerco de nível 9

  • Acampamento de nível 14

  • Ferreiro de nível 10

Defesas

  • X-Besta de nível 13

  • Disseminador de nível 7

Armadilhas

  • Bomba Gigante de nível 12

  • Uma Bomba Aérea adicional liberada

MUROS: QUANTO MAIS FORTE, MELHOR

Muros aprimorados = base poderosa. Simples assim.

  • Agora, 75 pedaços de muro adicionais podem ser melhorados ao nível 19.

É o equivalente a um aumento de 25% no total de muros.

SUPERCARGA: ULTRAPASSANDO OS LIMITES

Algumas defesas não se limitam às melhorias e ultrapassam tudo. Quando uma melhoria não resolve, é preciso supercarregar!

Novos níveis de supercarga disponíveis

  • Morteiro de níveis 1 e 2

  • Torre Inferno de níveis 1 e 2

  • Tesla Oculta de níveis 1 e 2

  • Cuspidor de Chamas de níveis 1 e 2

  • Torre Vingativa de níveis 1 e 2

ECONOMIA: CONSTRUÇÕES MAIS RÁPIDAS, PROGRESSO DE ARREBENTAR

Todo grande espetáculo precisa de um empurrãozinho!

  • Redução do tempo e dos custos de recursos para diversas melhorias em vários níveis de centro da vila.

LIGAS DAS GUERRAS DE CLÃS: TURNÊ MUNDIAL ESTENDIDA

  • Foram adicionadas quatro ligas novas:

  • Titãs III

  • Titãs II

  • Titãs I

  • Lendária

  • Os modificadores de batalha estão disponíveis e ativos nas ligas Titã II, Titã I e Lendárias.

  • As regras de promoção e rebaixamento para algumas das ligas existentes foram ajustadas para tornar o processo mais fluido para todos.

  • Os prêmios foram reajustados em todas as ligas levando em consideração a criação das novas.

  • Mais jogadores podem ganhar recompensas bônus nas ligas mais altas.

  • A classificação foi ajustada para exibir os resultados da Liga Lendária em vez dos resultados da liga Campeão I.

  • Novos emblemas foram adicionados às ligas Titã e Lendária.

  • A visualização do mapa de guerra foi atualizada nas ligas mais altas.

  • O posicionamento de alvos foi aprimorado para reduzir toques acidentais no mapa de guerra.

MUDANÇAS DE JOGABILIDADE: UM NOVO REPERTÓRIO

Heróis e exército

  • Adicionada a possibilidade de escolher o visual dos projéteis da Rainha Arqueira, caso você possua algum equipamento que os altere. Essa opção está disponível na tela de alteração de visual.

  • Agora você pode usar heróis e animais durante as melhorias em guerras e desafios amistosos.

Ajustes de balanceamento

  • Reativamos o dano de veneno recebido por Guardiões, que causará apenas 30% de dano.

  • Ajustamos o tempo de ativação do Morteiro aprimorado para que o primeiro disparo tenha um atraso de 0,5 segundo em vez de ser instantâneo.

  • Agora, o Feitiço de Retorno prioriza os heróis.

Máquinas de cerco

  • Passam a receber dano dos Flocos Flamejantes.

  • São imunes a:

    • Veneno dos centros da vila 14 a 16

    • Efeitos da Gema da Vida

    • Aura do Guardião Aprendiz

Outras mudanças

  • Os Totens agora são imunes à habilidade Tocha Heroica.

  • O tempo de espera para compartilhamento de replays foi reduzido de 5 para 2 minutos.

  • As tropas geradas, como Esqueletos e Yetinhos, agora exibem os espaços em que podem ser alocadas.

  • Os textos dos modificadores de batalha foram atualizados para que fiquem mais claros.

  • O conjunto de recursos obtidos em baús foi atualizado.

  • Os Guardiões não são mais ativados enquanto estão congelados.

  • O limite de mensagens fixadas no bate-papo do clã aumentou de 10 para 20.

CORREÇÕES DE ERROS: A EQUIPE DE PRODUÇÃO DANDO O SEU JEITINHO

  • Corrigido o erro que fazia com que as supertropas desaparecessem do primeiro ataque após serem resgatadas no evento de medalhas, caso você já tivesse a supertropa ativada antes de resgatá-la.

  • As unidades do Castelo do Clã não serão mais removidas de um exército ativo se um Castelo do Clã for atacado em uma guerra amistosa.

  • Corrigido o erro que fazia com que novos clãs tivessem um registro de guerra privado e desativava as guerras amistosas por padrão, apesar de as opções aparecerem habilitadas ao criar o clã.

  • A partir de agora, para evitar que os jogadores entrem em campo sem tropas para mobilizar, o jogo vai verificar se há um exército vazio antes da participação em uma guerra ou em ataques da Liga Lendária e do modo ranqueado.

  • Corrigido o erro na IA do Iaque que fazia com que ele algumas vezes hesitasse demais ao atacar os muros.

  • Abrir a tela de solicitação de reforços não fecha mais as telas do mapa de guerra nem das ligas das Guerras de Clãs.

  • O salão dos heróis agora exibirá um indicador de download caso os visuais equipados ainda não tenham sido baixados.

  • Agora, a tropa ou o feitiço que está sendo melhorado no laboratório terá a sua imagem atualizada corretamente quando o item pesquisado anteriormente for finalizado com gemas.

  • Foram corrigidos diversos erros na tela de informações.

  • Acessar dias diferentes do dia atual das Guerras de Clãs não limpará mais a notificação de ataques pendentes.

  • O martelo das construções agora funciona nas armadilhas da base do construtor.

  • Foram corrigidos diversos erros com o equipamento Mochila-foguete do Duque Dracônico.

AUMENTA O SOM, CHEFE!

O palco está pronto. A multidão grita ensandecida. Glória e reputação estão à sua espera.

Aumente o volume, pegue o machado e arrebente até chegar ao topo.

Boas lutas! 🤘