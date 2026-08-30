Olá, chefe! Tem atualização chegando, e ela vem com novos níveis de animal e supercargas do centro da vila 18, mudanças para os chefes iniciantes e os que estão de volta ao jogo, uma tela repaginada dos resultados de batalha, ajustes nos modificadores das ligas das Guerras de Clãs, além de diversas correções de erros e melhorias. Aqui está tudo o que você precisa saber antes de atualizar:

Novos níveis de animal (CV18)

Pangolim Blindado: níveis 11 a 15

Novos níveis de supercarga (CV18)

Cabana do Construtor

Monólito

Mudanças para os chefes iniciantes e os que estão de volta ao jogo

A era do passe inicial chegou ao fim, mas, se você tiver começado um, ainda poderá terminá-lo. No lugar dele, teremos os desafios da temporada a partir do centro da vila 3, para que os chefes iniciantes possam aprender melhor e disponham de uma seleção mais interessante de recompensas logo de cara.

O bilhete dourado agora fica à venda já a partir do centro da vila 3.

As recompensas do passe da temporada e do bilhete dourado agora aumentam de acordo com o nível do seu centro da vila.

Tela repaginada dos resultados de batalha

A tela dos resultados de batalha está de cara nova, redesenhada do zero com um visual repaginado! Ela também conta com uma nova bandeira de vitória e um resumo mais claro do seu saque e das recompensas bônus. Vale para todas as batalhas na vila principal.

Outras mudanças

Ajustes nos modificadores de batalha das ligas das Guerras de Clãs

Agora, a dificuldade dos modificadores de batalha nas principais ligas aumenta como previsto conforme você avança na classificação.

| Liga | Modificadores antigos Modificadores novos | | Titãs I | Lenda I | Lenda II |

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| Titãs II | Lenda II | Lenda III | | |

| Titãs III | Lenda II | Lenda III | | |

| Os modificadores da Liga Lendária continuam os mesmos.Bruxa das Ruínas e Capanga das RuínasOs Capangas das Ruínas não perdem mais pontos de vida ao longo do tempo.A Bruxa das Ruínas agora gera até dez Capangas das Ruínas, em vez de até oito.Mudanças que facilitam a vidaO Construtor não é mais necessário para usar Anéis de Muro.O Feitiço de Reanimação agora pode ser lançado diretamente sobre o herói derrotado: selecione o feitiço e toque no ícone do herói para revivê-lo no mesmo lugar onde foi derrotado.A jornada do herói agora inclui missões especiais para jogadores que não possuem o equipamento épico necessário: a missão será substituída por outra do mesmo herói, mas com um equipamento comum.Agora, você pode desativar por completo o botão de avanço rápido nas configurações avançadas.Contribuir com ouro para a Torre do Tesouro da capital não fecha mais a janela. Ela agora fica aberta e mostra a contribuição total do seu clã em tempo real.Correções de errosCorrigimos o erro em que os totens gerados pelo Feitiço de Totem ocupavam 20 espaços de alocação em vez de 1, o que carregava a Coroa Sombria mais depressa e permitia que a Flecha Monolítica atingisse o limite de mobilização mais rápido do que o esperado.Corrigimos o erro em que o feitiço Raiva Líquida não aparecia nos pedidos de tropas do Castelo do Clã para jogadores com centros da vila de níveis mais baixos.Corrigimos o erro em que a Vela Incandescente começava a derreter durante a preparação, antes de a batalha começar.Corrigimos o erro em que alguns pontos da jornada do herói não eram liberados no momento certo. As recompensas que ficaram faltando já estão disponíveis, então, se isso aconteceu com você, corra pra o salão dos heróis e resgate-as no menu da jornada do herói.Atenção: você terá sete dias para coletar as recompensas, então não dê bobeira! Apenas os visuais de herói continuarão disponíveis quando o prazo acabar.Corrigimos o erro em que a dica de uma missão era exibida em pontos da jornada do herói em que não havia missões disponíveis. O erro era apenas visual, então nenhuma missão foi perdida.Corrigimos o erro em que as tropas que estavam retornando ficavam presas dentro ou ao redor dos muros após serem mobilizadas novamente. Corrigimos o erro que fazia com que o Golem Meteoro perdesse os efeitos e a mira do feitiço Raiva Líquida ao se dividir, ser jogado ou se combinar.Corrigimos o erro que fazia com que a Mochila-foguete do Duque Dracônico às vezes impulsionasse o personagem sem o efeito visual das chamas ou parasse cedo demais. O Fole Flamejante agora também dispara na direção para a qual o Duque Dracônico está virado.Agora, o Duque Dracônico finaliza o impulso com a Mochila-foguete antes de poder ser derrotado, de modo que a ressurreição temporária da Fênix não interrompa mais a propulsão caso o efeito termine no meio do percurso. A vila espera por vocêNovos níveis de animal e supercargas para o CV18, um começo mais fluido para os chefes iniciantes e os que estão de volta ao jogo, uma tela repaginada dos resultados de batalha, modificadores das ligas das Guerras de Clãs mais precisos e mais uma leva de correções de erros e melhorias na experiência de jogo: tudo fica disponível para você neste mês de agosto.Boas lutas! | | | | |