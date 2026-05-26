Ei, chefe, teremos uma atualização obrigatória no dia 26 de maio, que trará algumas melhorias para facilitar a vida, além de novas formas de evoluir a sua vila mais depressa. Aqui está tudo o que você precisa saber antes de atualizar:

Construtor adicional para a base do Construtor

A base do Construtor receberá mais um Construtor, o que significa que você poderá melhorar ainda mais construções ao mesmo tempo desse lado da vila. Com isso, a progressão na base do Construtor ficará bem mais rápida.

O novo Construtor aparecerá na loja a partir da casa do Construtor 2.

Para desbloqueá-lo, é necessário liberar todos os Construtores da vila principal primeiro.

Você poderá fazer mais uma melhoria simultaneamente, o tempo todo!

Os heróis se adiantaram

O Rei Bárbaro agora é liberado no centro da vila 4 em vez do 7. Nossas pesquisas com os jogadores indicam que quem chegou até o CV7 gostaria de ter encontrado o seu primeiro herói muito antes, por isso estamos adiantando a presença dele na jornada.

Melhorias no bilhete dourado

Vamos implementar duas melhorias no bilhete dourado:

Bônus retroativos do cartão fidelidade: antigamente, ao comprar o bilhete dourado no meio do mês, você perdia os pontos extras (50 em vez de 25) dos cartões fidelidade que já tinha concluído. A partir do bilhete dourado de junho, esses pontos extras serão concedidos retroativamente no momento em que você fizer a compra. Não é porque você chegou mais tarde que não merece aproveitar!

As recompensas de fidelidade por compras recorrentes estão de volta: se você renovar o bilhete dourado após tê-lo comprado no mês anterior, receberá um selo extra no dia da compra. Esse bônus é seu (não importa onde você comprar o passe) e é um pequeno agradecimento por continuar com a gente.

Caso você tenha perdido: estado atual do jogo 2

Se você ainda não leu a última publicação do nosso blog sobre o estado atual do jogo, agora é a hora. Falamos sobre os próximos ajustes de balanceamento previstos para maio (Flecha Gigante, Duque Dracônico, Aerotáxi e o meta para unidades aéreas e terrestres) e sobre as mudanças nos modificadores da LGC nas Ligas Titã e Lendária. Além disso, demos uma prévia do que a equipe de design está preparando para o futuro, incluindo uma tropa de evento inédita e um novo equipamento épico monolítico, então corra para dar uma lida antes da atualização!

A vila espera por você

Dois Construtores. Heróis adiantados. Um bilhete dourado aprimorado. Melhorias de balanceamento. A única coisa que você precisa fazer é sentar o dedo no botão de atualização. Até o Bárbaro consegue fazer isso… não é mesmo...?

Boas lutas!