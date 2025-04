Os astros da WWE chegaram ao Clash para a maior de todas as temporadas! Boas-vindas ao ClashaMania!

1° a 30 de abril: uma estrela chega ao Clash. Os lançamentos feitos pelo YEETer alcançarão a estratosfera! Ele se juntará aos exércitos dos jogadores com centro da vila 3 ou superior no início da temporada. Treine-o para lançar tudo o que estiver pela frente!

1° a 11 de abril: Ligas das Guerras de Clãs. Não marque bobeira, chegaram as Ligas das Guerras de Clãs! É hora de mostrar todo o seu potencial!

2 a 30 de abril: paisagem ClashaMania. Sua vila será transformada em uma arena lotada. Seja um grande anfitrião e ofereça o evento principal a uma multidão sedenta por ação!

2 a 18 de abril: desafios da temporada. Encare desafios épicos da temporada da WWE, incluindo a chance de conquistar a vila do grande OverlordRHODES.

4 a 30 de abril: visuais de herói. Os grandes nomes da WWE serão homenageados pelos nossos heróis com visuais lendários. Preparem-se, pois o Rei Cody, a Rainha Brutal, o Príncipe Mysterio, o Guardião da Escuridão e a Realíssima estão chegando!

8 a 30 de abril: ringues de luta. Cadê os acampamentos?! As estrelas da WWE tomarão conta da vila, e os acampamentos se tornarão ringues da ClashaMania. Alguns astros são amistosos, outros... nem tanto!

8 a 30 de abril: evento de medalhas Amigo ou Inimigo. Que tal ter uns músculos extras no seu exército? Desbloqueie mais tropas temporárias no evento de medalhas Amigo ou Inimigo e ganhe medalhas campeãs para liberar o equipamento épico Boneco Gigante da Rainha Arqueira. Se preferir, use as medalhas recebidas para obter a decoração Roda das Surpresas.

14 a 20 de abril: Corrida do Ouro. Os Goblins roubaram o título da WWE! Participe da Corrida do Ouro, o novo evento cooperativo de clãs, colete pepitas de ouro e contribua com o título novo.