CENTRO DA VILA 18 faz uma entrada triunfal! - Atualização
Nós nos preparamos para o impacto, e o meteoro não deixou barato. Pois é. O centro da vila 17 foi destruído, mas o Construtor pensou rápido e martelou mais depressa ainda para construir algo épico com os escombros cósmicos. É isso mesmo! O centro da vila 18 é todo feito de meteorito!
Ao melhorar para o CV18, você verá o impacto do meteoro destruindo a vila antes de revelar o novo centro. A cena é reproduzida apenas uma vez. Se o jogo fechar durante a melhoria, você não poderá vê-la depois. Finalizada a melhoria, toque para tirar o meteoro e ver o centro da vila.
O centro da vila 18 chega com tudo!
Guardiões na patrulha!
Do meteorito caído, surgiram Guardiões misteriosos para proteger a vila! É como se uma arma do centro da vila ganhasse pernas... e mãos... e olhos... e...
Os Guardiões são a única defesa do centro da vila 18.
Eles o protegem, mas não participam de ataques.
Só um Guardião pode defender de cada vez.
As melhorias dos Guardiões precisam de um Construtor livre.
Não é possível usá-los durante a melhoria.
Enquanto um Guardião estiver sendo melhorado, sua versão anterior aparecerá nas defesas do modo ranqueado, na guerra e na liga das Guerras de Clãs. A versão do Guardião selecionado que fará a defesa será aquela de nível concluído mais recente.
Toque no Guardião enquanto visualiza a vila para ver a rota de patrulha dele.
Abra o menu do Guardião usando o novo botão exibido ao selecionar o centro da vila.
Ao melhorar o seu centro da vila para o nível 18, dois Guardiões são liberados: o Esmagador e a Atiradora. Escolha o seu preferido!
Esmagador: um especialista em esmagamento!
Luta corpo a corpo.
Ataca inimigos aéreos e terrestres causando dano em área.
Habilidade: mau perdedor. Fica enfurecido quando o centro da vila é destruído e deixa um rastro de fúria quando é derrotado.
Atiradora: causa dano em área à longa distância.
Tem longo alcance.
Ataca inimigos aéreos e terrestres causando dano em área.
Habilidade: golpe final. Explode quando é derrotada, causando dano a inimigos próximos.
Nova tropa: o Golem Meteoro chega com tudo!
O Golem Meteoro tinha aparecido como tropa temporária durante o evento de medalhas Rock Cósmico, e agora ele voltou para ficar!
Arremessa meteoritos sobre as paredes para causar dano em curto alcance.
Os meteoritos podem se unir novamente e formar um Golem Meteoro.
É desbloqueado no centro da vila 17.
Novo feitiço: feitiço de totem
Use um feitiço de totem para distrair as defesas inimigas com uma grande rocha cósmica. Os totens absorvem dano para que as outras tropas possam avançar desimpedidas!
Atordoa e causa dano a construções próximas dentro do seu raio de aterrissagem.
Pode ser alvejado por unidades aéreas e terrestres temporariamente.
É desbloqueado no centro da vila 16.
Nova defesa: torre vingativa
Conforme as outras construções são destruídas, a torre vingativa fica mais forte... e mais furiosa!
Ganha poder e pontos de vida quando 5, 20 e 40 construções perecem em uma defesa.
É desbloqueada no centro da vila 18.
Nova defesa combinada: torre do Supermago
Combine duas torres do Mago no centro da vila 18 para criar uma torre do Supermago. O Mago no topo é promovido a Supermago, e o primeiro golpe dele pode atingir até 15 inimigos próximos!
Atinge até 15 inimigos com os seus ataques.
É desbloqueada no centro da vila 18.
Novos níveis
Novos níveis chegaram para alguns heróis, construções, tropas, feitiços, máquinas de cerco e animais!
Defesas diferenciadas: ciclo de produção 2
As melhorias em andamento das defesas diferenciadas do ciclo anterior serão reembolsadas automaticamente.
Ao fim do ciclo, todas as defesas diferenciadas são redefinidas para a Estação de Produção. As cópias de base de guerra ou do modo ranqueado feitas antes do fim do ciclo incluirão as defesas, e as feitas depois só mostrarão a Estação de Produção. Atenção! As cópias são versões salvas das bases da vila que podem ser atacadas por outros jogadores.
Assim que uma nova defesa diferenciada chegar, a antiga Estação de Produção será removida (se você ainda estiver no centro da vila 17).
Com o lançamento do ciclo de produção 2, três novas defesas diferenciadas ficarão disponíveis:
Feixe de luz
Uma defesa de longo alcance com um projétil que perde força a longa distância.
Sino de herói
Enquanto estiver de pé, melhora a vida e o dano dos heróis defensores.
Ninho de bombas
Arremessa bombas causando dano a unidades aéreas ou terrestres.
O ciclo de produção deve durar quatro meses e será lançado poucos dias após a atualização.
Apresentando a boutique!
Uma nova aba de negócios abriu na loja: conheçam a boutique! Nela, os chefes de centros da vila mais avançados podem comprar recompensas exclusivas usando pedras faiscantes! A boutique está disponível na penúltima aba do menu da loja. Ela só aparece para jogadores que já tenham ou possam ganhar pedras faiscantes.
O que são pedras faiscantes? Como posso consegui-las?
Ganhe pedras faiscantes supercarregando construções ou melhorando defesas diferenciadas. Em seguida, use-as na boutique para adquirir recompensas exclusivas, como uma nova decoração, um visual do Construtor e efeitos de carga para decorações!
Cada supercarga concede 10 pedras faiscantes.
Cada melhoria de defesa diferenciada concede 8 pedras faiscantes.
Todas as supercargas e melhorias de defesas diferenciadas anteriores que foram removidas serão convertidas em pedras faiscantes quando a atualização for lançada.
Disponível na boutique no lançamento:
Um visual Construtor meteórico para compra única. Após adquiri-lo, selecione qualquer cabana e escolha entre os visuais do Construtor original ou meteórico. Ele será aplicado a todos os Construtores.
Uma decoração exclusiva da vila principal para compra única.
Um efeito de carga para a decoração que você escolher. É possível comprar vários e aplicá-los a qualquer decoração. É como um brilho de supercarga só para as decorações!
Para exibir o novo visual, todos os Construtores agora são renderizados em 3D, assim como os Guardiões e os heróis.
Experiência de jogo
Agora é exibida uma tela de informações para Esqueletos gerados pela armadilha do esqueleto.
Agora é exibido um plano de fundo da base do Construtor na tela de seleção de visuais para heróis dessa base.
Agora é exibida uma tela de fim de batalha exclusiva para as batalhas de Vingança.
As unidades do registro de batalhas agora ficam organizadas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: tropas, máquinas de cerco, heróis, feitiços, lábaros do clã e tropas, máquinas de cerco e feitiços do Castelo do Clã.
Ajustes de balanceamento
O Príncipe Servo recebeu alguns ajustes. Reduzimos os pontos de vida dele em 1.000 e aumentamos os dos equipamentos dele em 500 também.
Clãs de nível 7 ou superiores agora podem doar um feitiço a mais, possibilitando que clãs com todas as vantagens doem até quatro feitiços.
Correções de erros
O Golem Meteoro não fica mais preso ao atacar Esqueletos.
O pop-up de detalhes da batalha agora fica aberto.
O Grande Guardião agora segue os Golems Meteoro com um ritmo mais suave.
Quando o exército está cheio, o botão da aba do exército da Capital do Clã não fica mais cinza.
Agora o Mago Piroelétrico ou o Carrinho de Canhão da base do Construtor podem ser ativados na hora.
O Carrinho de Canhão da base do Construtor agora mostra o alcance quando é mobilizado.
Mudanças na loja da liga das Guerras de Clãs
Na loja da liga das Guerras de Clãs, o custo da poção de recursos aumentará de 5 para 10 medalhas da liga das Guerras de Clãs.
Queremos que a loja da Liga das Guerras de Clãs seja mais recompensadora com o tempo, encorajando o uso regular das medalhas para aumentar a vila, em vez de deixá-las se acumulando.
Melhorias no modo ranqueado
Não é mais possível usar tropas e feitiços temporários nas batalhas ranqueadas, Guerras de Clãs e ligas das Guerras de Clãs.
O pareamento em um grupo de torneio semanal agora será menos previsível.
Mudanças na liga ranqueada causadas por inatividade:
Antes da atualização, se você não se inscrevesse, ou se inscrevesse e não participasse de nenhuma batalha no modo ranqueado por um torneio, era considerado inativo e mantinha o status anterior da liga e os bônus durante a semana respectiva de inatividade. Se você não se inscrevesse para o torneio seguinte até fim do torneio da semana atual (segunda-feira, às 5h UTC), sofreria um rebaixamento de uma liga para cada semana de inatividade.
Após a atualização, se você se inscrever, ou se inscrever e não participar de nenhuma batalha no modo ranqueado por um torneio, você manterá o status anterior da liga e os bônus durante a semana respectiva de inatividade. Para manter a mesma divisão da liga na semana seguinte, você deve se inscrever para o torneio da semana seguinte antes de ele começar (terça-feira, às 5h UTC).* Se você não se inscrever para o torneio da semana atual até sexta-feira, às 5h UTC, será exibido um aviso na tela de batalha alertando-o sobre o risco de rebaixamento caso não se inscreva até o começo do torneio seguinte.
Abaixo estão as mudanças de porcentagens de promoção e rebaixamento e a quantidade de batalhas em determinadas ligas:
| | Mudança em % de promoção | Mudança em % de rebaixamento | Mudança no máx. de batalhas por semana | |
| -------------------------- | ---------------------------- | -------------------------------------- | --- |
| Liga 7 | +5% | | |
| Liga 16 | +5% | | |
| Liga 17 | +5% | | |
| Liga 18 | +5% | | |
| Liga 19 | +5% | | |
| Liga 20 | +5% | | |
| Liga 21 | +5% | | |
| Liga 22 | +5% | | -2 |
| Liga 23 | +5% | | -2 |
| Liga 24 | +5% | | |
| Liga 25 | +5% | | -4 |
| Liga 26 | +5% | | |
| Liga 27 | +5% | | |
| Liga 28 | +10% | +5% | |
| Liga 29 | +5% | +5% | |
| Liga 30 | +5% | +5% | |
| Liga 31 | +5% | +5% | |