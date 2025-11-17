Skip to content
17/11/2025
CENTRO DA VILA 18 faz uma entrada triunfal! - Atualização

Nós nos preparamos para o impacto, e o meteoro não deixou barato. Pois é. O centro da vila 17 foi destruído, mas o Construtor pensou rápido e martelou mais depressa ainda para construir algo épico com os escombros cósmicos. É isso mesmo! O centro da vila 18 é todo feito de meteorito!

Ao melhorar para o CV18, você verá o impacto do meteoro destruindo a vila antes de revelar o novo centro. A cena é reproduzida apenas uma vez. Se o jogo fechar durante a melhoria, você não poderá vê-la depois. Finalizada a melhoria, toque para tirar o meteoro e ver o centro da vila.

O centro da vila 18 chega com tudo!

Guardiões na patrulha!

Do meteorito caído, surgiram Guardiões misteriosos para proteger a vila! É como se uma arma do centro da vila ganhasse pernas... e mãos... e olhos... e...

  • Os Guardiões são a única defesa do centro da vila 18.

  • Eles o protegem, mas não participam de ataques.

  • Só um Guardião pode defender de cada vez.

  • As melhorias dos Guardiões precisam de um Construtor livre.

    • Não é possível usá-los durante a melhoria.

    • Enquanto um Guardião estiver sendo melhorado, sua versão anterior aparecerá nas defesas do modo ranqueado, na guerra e na liga das Guerras de Clãs. A versão do Guardião selecionado que fará a defesa será aquela de nível concluído mais recente.

  • Toque no Guardião enquanto visualiza a vila para ver a rota de patrulha dele.

  • Abra o menu do Guardião usando o novo botão exibido ao selecionar o centro da vila.

  • Ao melhorar o seu centro da vila para o nível 18, dois Guardiões são liberados: o Esmagador e a Atiradora. Escolha o seu preferido!

  • Esmagador: um especialista em esmagamento!

    • Luta corpo a corpo.

    • Ataca inimigos aéreos e terrestres causando dano em área.

    • Habilidade: mau perdedor. Fica enfurecido quando o centro da vila é destruído e deixa um rastro de fúria quando é derrotado.

  • Atiradora: causa dano em área à longa distância.

    • Tem longo alcance.

    • Ataca inimigos aéreos e terrestres causando dano em área.

    • Habilidade: golpe final. Explode quando é derrotada, causando dano a inimigos próximos.

Nova tropa: o Golem Meteoro chega com tudo!

O Golem Meteoro tinha aparecido como tropa temporária durante o evento de medalhas Rock Cósmico, e agora ele voltou para ficar!

  • Arremessa meteoritos sobre as paredes para causar dano em curto alcance.

  • Os meteoritos podem se unir novamente e formar um Golem Meteoro.

  • É desbloqueado no centro da vila 17.

Novo feitiço: feitiço de totem

Use um feitiço de totem para distrair as defesas inimigas com uma grande rocha cósmica. Os totens absorvem dano para que as outras tropas possam avançar desimpedidas!

  • Atordoa e causa dano a construções próximas dentro do seu raio de aterrissagem.

  • Pode ser alvejado por unidades aéreas e terrestres temporariamente.

  • É desbloqueado no centro da vila 16.

Nova defesa: torre vingativa

Conforme as outras construções são destruídas, a torre vingativa fica mais forte... e mais furiosa!

  • Ganha poder e pontos de vida quando 5, 20 e 40 construções perecem em uma defesa.

  • É desbloqueada no centro da vila 18.

Nova defesa combinada: torre do Supermago

Combine duas torres do Mago no centro da vila 18 para criar uma torre do Supermago. O Mago no topo é promovido a Supermago, e o primeiro golpe dele pode atingir até 15 inimigos próximos!

  • Atinge até 15 inimigos com os seus ataques.

  • É desbloqueada no centro da vila 18.

Novos níveis

Novos níveis chegaram para alguns heróis, construções, tropas, feitiços, máquinas de cerco e animais!

Defesas diferenciadas: ciclo de produção 2

As melhorias em andamento das defesas diferenciadas do ciclo anterior serão reembolsadas automaticamente.

Ao fim do ciclo, todas as defesas diferenciadas são redefinidas para a Estação de Produção. As cópias de base de guerra ou do modo ranqueado feitas antes do fim do ciclo incluirão as defesas, e as feitas depois só mostrarão a Estação de Produção. Atenção! As cópias são versões salvas das bases da vila que podem ser atacadas por outros jogadores.

Assim que uma nova defesa diferenciada chegar, a antiga Estação de Produção será removida (se você ainda estiver no centro da vila 17).

Com o lançamento do ciclo de produção 2, três novas defesas diferenciadas ficarão disponíveis:

Feixe de luz

  • Uma defesa de longo alcance com um projétil que perde força a longa distância.

Sino de herói

  • Enquanto estiver de pé, melhora a vida e o dano dos heróis defensores.

Ninho de bombas

  • Arremessa bombas causando dano a unidades aéreas ou terrestres.

O ciclo de produção deve durar quatro meses e será lançado poucos dias após a atualização.

Apresentando a boutique!

Uma nova aba de negócios abriu na loja: conheçam a boutique! Nela, os chefes de centros da vila mais avançados podem comprar recompensas exclusivas usando pedras faiscantes! A boutique está disponível na penúltima aba do menu da loja. Ela só aparece para jogadores que já tenham ou possam ganhar pedras faiscantes.

O que são pedras faiscantes? Como posso consegui-las?

Ganhe pedras faiscantes supercarregando construções ou melhorando defesas diferenciadas. Em seguida, use-as na boutique para adquirir recompensas exclusivas, como uma nova decoração, um visual do Construtor e efeitos de carga para decorações!

  • Cada supercarga concede 10 pedras faiscantes.

  • Cada melhoria de defesa diferenciada concede 8 pedras faiscantes.

Todas as supercargas e melhorias de defesas diferenciadas anteriores que foram removidas serão convertidas em pedras faiscantes quando a atualização for lançada.

Disponível na boutique no lançamento:

  • Um visual Construtor meteórico para compra única. Após adquiri-lo, selecione qualquer cabana e escolha entre os visuais do Construtor original ou meteórico. Ele será aplicado a todos os Construtores.

  • Uma decoração exclusiva da vila principal para compra única.

  • Um efeito de carga para a decoração que você escolher. É possível comprar vários e aplicá-los a qualquer decoração. É como um brilho de supercarga só para as decorações!

Para exibir o novo visual, todos os Construtores agora são renderizados em 3D, assim como os Guardiões e os heróis.

Experiência de jogo

  • Agora é exibida uma tela de informações para Esqueletos gerados pela armadilha do esqueleto.

  • Agora é exibido um plano de fundo da base do Construtor na tela de seleção de visuais para heróis dessa base.

  • Agora é exibida uma tela de fim de batalha exclusiva para as batalhas de Vingança.

  • As unidades do registro de batalhas agora ficam organizadas na seguinte ordem, da esquerda para a direita: tropas, máquinas de cerco, heróis, feitiços, lábaros do clã e tropas, máquinas de cerco e feitiços do Castelo do Clã.

Ajustes de balanceamento

  • O Príncipe Servo recebeu alguns ajustes. Reduzimos os pontos de vida dele em 1.000 e aumentamos os dos equipamentos dele em 500 também.

  • Clãs de nível 7 ou superiores agora podem doar um feitiço a mais, possibilitando que clãs com todas as vantagens doem até quatro feitiços.

Correções de erros

  • O Golem Meteoro não fica mais preso ao atacar Esqueletos.

  • O pop-up de detalhes da batalha agora fica aberto.

  • O Grande Guardião agora segue os Golems Meteoro com um ritmo mais suave.

  • Quando o exército está cheio, o botão da aba do exército da Capital do Clã não fica mais cinza.

  • Agora o Mago Piroelétrico ou o Carrinho de Canhão da base do Construtor podem ser ativados na hora.

  • O Carrinho de Canhão da base do Construtor agora mostra o alcance quando é mobilizado.

Mudanças na loja da liga das Guerras de Clãs

Na loja da liga das Guerras de Clãs, o custo da poção de recursos aumentará de 5 para 10 medalhas da liga das Guerras de Clãs.

Queremos que a loja da Liga das Guerras de Clãs seja mais recompensadora com o tempo, encorajando o uso regular das medalhas para aumentar a vila, em vez de deixá-las se acumulando.

Melhorias no modo ranqueado

  • Não é mais possível usar tropas e feitiços temporários nas batalhas ranqueadas, Guerras de Clãs e ligas das Guerras de Clãs.

  • O pareamento em um grupo de torneio semanal agora será menos previsível.

  • Mudanças na liga ranqueada causadas por inatividade:

    • Antes da atualização, se você não se inscrevesse, ou se inscrevesse e não participasse de nenhuma batalha no modo ranqueado por um torneio, era considerado inativo e mantinha o status anterior da liga e os bônus durante a semana respectiva de inatividade. Se você não se inscrevesse para o torneio seguinte até fim do torneio da semana atual (segunda-feira, às 5h UTC), sofreria um rebaixamento de uma liga para cada semana de inatividade.

    • Após a atualização, se você se inscrever, ou se inscrever e não participar de nenhuma batalha no modo ranqueado por um torneio, você manterá o status anterior da liga e os bônus durante a semana respectiva de inatividade. Para manter a mesma divisão da liga na semana seguinte, você deve se inscrever para o torneio da semana seguinte antes de ele começar (terça-feira, às 5h UTC).* Se você não se inscrever para o torneio da semana atual até sexta-feira, às 5h UTC, será exibido um aviso na tela de batalha alertando-o sobre o risco de rebaixamento caso não se inscreva até o começo do torneio seguinte.

  • Abaixo estão as mudanças de porcentagens de promoção e rebaixamento e a quantidade de batalhas em determinadas ligas:

| | Mudança em % de promoção | Mudança em % de rebaixamento | Mudança no máx. de batalhas por semana | |
| -------------------------- | ---------------------------- | -------------------------------------- | --- |
| Liga 7 | +5% | | |
| Liga 16 | +5% | | |
| Liga 17 | +5% | | |
| Liga 18 | +5% | | |
| Liga 19 | +5% | | |
| Liga 20 | +5% | | |
| Liga 21 | +5% | | |
| Liga 22 | +5% | | -2 |
| Liga 23 | +5% | | -2 |
| Liga 24 | +5% | | |
| Liga 25 | +5% | | -4 |
| Liga 26 | +5% | | |
| Liga 27 | +5% | | |
| Liga 28 | +10% | +5% | |
| Liga 29 | +5% | +5% | |
| Liga 30 | +5% | +5% | |
| Liga 31 | +5% | +5% | |