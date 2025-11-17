Guardiões na patrulha!

Do meteorito caído, surgiram Guardiões misteriosos para proteger a vila! É como se uma arma do centro da vila ganhasse pernas... e mãos... e olhos... e...

Os Guardiões são a única defesa do centro da vila 18.

Eles o protegem, mas não participam de ataques.

Só um Guardião pode defender de cada vez.

As melhorias dos Guardiões precisam de um Construtor livre. Não é possível usá-los durante a melhoria. Enquanto um Guardião estiver sendo melhorado, sua versão anterior aparecerá nas defesas do modo ranqueado, na guerra e na liga das Guerras de Clãs. A versão do Guardião selecionado que fará a defesa será aquela de nível concluído mais recente.

Toque no Guardião enquanto visualiza a vila para ver a rota de patrulha dele.

Abra o menu do Guardião usando o novo botão exibido ao selecionar o centro da vila.

Ao melhorar o seu centro da vila para o nível 18, dois Guardiões são liberados: o Esmagador e a Atiradora. Escolha o seu preferido!

Esmagador: um especialista em esmagamento! Luta corpo a corpo. Ataca inimigos aéreos e terrestres causando dano em área. Habilidade: mau perdedor. Fica enfurecido quando o centro da vila é destruído e deixa um rastro de fúria quando é derrotado.

Atiradora: causa dano em área à longa distância. Tem longo alcance. Ataca inimigos aéreos e terrestres causando dano em área. Habilidade: golpe final. Explode quando é derrotada, causando dano a inimigos próximos.



Nova tropa: o Golem Meteoro chega com tudo!

O Golem Meteoro tinha aparecido como tropa temporária durante o evento de medalhas Rock Cósmico, e agora ele voltou para ficar!

Arremessa meteoritos sobre as paredes para causar dano em curto alcance.

Os meteoritos podem se unir novamente e formar um Golem Meteoro.

É desbloqueado no centro da vila 17.

Novo feitiço: feitiço de totem

Use um feitiço de totem para distrair as defesas inimigas com uma grande rocha cósmica. Os totens absorvem dano para que as outras tropas possam avançar desimpedidas!

Atordoa e causa dano a construções próximas dentro do seu raio de aterrissagem.

Pode ser alvejado por unidades aéreas e terrestres temporariamente.

É desbloqueado no centro da vila 16.

Nova defesa: torre vingativa

Conforme as outras construções são destruídas, a torre vingativa fica mais forte... e mais furiosa!

Ganha poder e pontos de vida quando 5, 20 e 40 construções perecem em uma defesa.

É desbloqueada no centro da vila 18.

Nova defesa combinada: torre do Supermago

Combine duas torres do Mago no centro da vila 18 para criar uma torre do Supermago. O Mago no topo é promovido a Supermago, e o primeiro golpe dele pode atingir até 15 inimigos próximos!

Atinge até 15 inimigos com os seus ataques.

É desbloqueada no centro da vila 18.

Novos níveis

Novos níveis chegaram para alguns heróis, construções, tropas, feitiços, máquinas de cerco e animais!