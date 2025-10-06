Também fizemos algumas mudanças em outros aspectos do pareamento:

Escudos mágicos e escudos lendários

Limpamos e polimos os escudos. Ficou tudo diferente! Veja o que mudou nos escudos mágicos e lendários:

Escudos mágicos: protegem os recursos contra ataques em batalhas normais.

Você recebe um escudo mágico de 8 horas depois que a sua vila é atacada.

Atacar não afeta a duração do escudo, então lute sem medo!

Os escudos mágicos só funcionam em batalhas normais.

Também é possível comprar escudos mágicos na loja.

Escudos lendários: permitem evitar ataques e defesas na Liga Lendária por tempo limitado.

Compre na loja para não precisar atacar nem se defender na Liga Lendária.

Não é possível evitar ataques e defesas no dia da liga em andamento. Os escudos lendários só entram em vigor no próximo dia da liga.

Vingança

É isso mesmo! A vingança está de volta e mais doce do que nunca! Nas batalhas normais, você pode se vingar dos jogadores que tomaram muitos recursos seus em um ataque. Escolha um adversário anterior no registro de defesas e toque em "Vingança" para recuperar a sua honra... e o seu saque! Você tem 12 horas para se vingar após o ataque à sua vila.