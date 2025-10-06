Skip to content
6/10/2025
Blog – Clash of Clans

Prepare-se para o modo Ranqueado! - Atualização

Chegaram as batalhas e batalhas ranqueadas!

O pareamento multijogador foi dividido em dois modos para você lutar do jeito que preferir! Coloque as suas habilidades à prova e ganhe troféus nas batalhas ranqueadas ou curta uma experiência mais casual nas batalhas normais.

  • A partir do centro da vila 2, é possível travar batalhas normais:

    • Ataque sem limitação, acumule recursos, aproveite os eventos e experimente estratégias sem correr o risco de perder troféus!

  • A partir do centro da vila 7, é possível travar batalhas ranqueadas:

    • Participe de torneios semanais, suba ou caia de liga de acordo com o seu desempenho e enfrente os jogadores com um centro da vila de nível semelhante ao seu com ataques limitados. Continue avançando nas batalhas ranqueadas para chegar à Liga Lendária!

Escudo reformulado e a volta da vingança: mudanças no pareamento

Também fizemos algumas mudanças em outros aspectos do pareamento:

Escudos mágicos e escudos lendários

Limpamos e polimos os escudos. Ficou tudo diferente! Veja o que mudou nos escudos mágicos e lendários:

Escudos mágicos: protegem os recursos contra ataques em batalhas normais.

  • Você recebe um escudo mágico de 8 horas depois que a sua vila é atacada.

  • Atacar não afeta a duração do escudo, então lute sem medo!

  • Os escudos mágicos só funcionam em batalhas normais.

  • Também é possível comprar escudos mágicos na loja.

Escudos lendários: permitem evitar ataques e defesas na Liga Lendária por tempo limitado.

  • Compre na loja para não precisar atacar nem se defender na Liga Lendária.

  • Não é possível evitar ataques e defesas no dia da liga em andamento. Os escudos lendários só entram em vigor no próximo dia da liga.

Vingança

É isso mesmo! A vingança está de volta e mais doce do que nunca! Nas batalhas normais, você pode se vingar dos jogadores que tomaram muitos recursos seus em um ataque. Escolha um adversário anterior no registro de defesas e toque em "Vingança" para recuperar a sua honra... e o seu saque! Você tem 12 horas para se vingar após o ataque à sua vila.

  • A vila atacada terá no mínimo a mesma quantidade de recursos que foi roubada de você.

  • Também é possível se vingar das vilas com escudos mágicos!

  • Em um ataque de vingança, você enfrenta uma cópia da vila do outro jogador. Isso significa que ele não verá o ataque, mas você ainda poderá recuperar os seus recursos!

Mudanças de jogabilidade

Níveis de arma do centro da vila removidos (CV12 a CV15)

As melhorias de arma do centro da vila estavam atrasando a experiência no decorrer do jogo. Elas foram removidas para que o progresso fosse otimizado.

  • Agora, as armas do centro da vila já vêm no nível máximo e não precisam ser melhoradas.

  • As melhorias de arma em andamento serão canceladas, e os recursos não serão reembolsados.

Armadilha de mola reformulada

Boing-oing-oing! As armadilhas de mola mudaram.

  • O atraso na ativação das armadilhas foi removido.

  • Agora, a armadilha de mola atinge a tropa que ocupa o maior espaço dentro de seu raio de ação:

  • Tropas equivalentes à capacidade da mola ou menores são arremessadas.

  • Tropas maiores que não podem ser arremessadas são empurradas e recebem dano.

  • Heróis e animais recebem a metade do dano.

  • Quando é derrotada, a tropa é removida da batalha; caso contrário, ela é empurrada.

  • As armadilhas de mola evitam a acumulação de dano dobrado contra uma só tropa.

Novos níveis da armadilha de mola (6 a 12)

  • Um nível adicionado por centro da vila, a partir do centro da vila 11.

  • Novos visuais nos níveis 7, 9 e 11.

  • Armadilha de mola da base do construtor reformulada (capacidade alterada para 4, e nível 5 adicionado).

O modo difícil agora é o modo de torneio!

O modo difícil agora é o modo de torneio, e fizemos os seguintes ajustes de balanceamento:

  • As construções de defesa agora têm 20% mais DPS.

  • Os heróis defensores agora têm 20% mais DPS.

  • Os heróis defensores agora têm 20% mais HP.

  • Os heróis atacantes agora têm 10% menos DPS.

  • Os heróis atacantes agora têm 10% menos HP.

  • O nível do equipamento comum foi reduzido em 3 (nível máximo: 15), e o do equipamento épico em 6 (nível máximo: 21).

Ajustes de balanceamento

  • O Pangolim Blindado agora atordoa todos os alvos, inclusive heróis e tropas do Castelo do Clã.

  • A aceleração do equipamento Tocha Heroica agora é aplicada ao Grande Guardião.

  • A probabilidade de que o Grande Guardião siga as Catotas da Meleca é menor.

  • A Fornalha defensiva agora causa menos dano, de forma que um Floco Flamejante no nível máximo não elimine a Curadora imediatamente.

Economia e progresso

Tempo e custos de melhoria reduzidos

  • Redução abrangente em vários níveis do centro da vila.

  • Ao todo, 15 níveis de herói foram transferidos do centro da vila 15 para o centro da vila 14 para otimizar o progresso: 5 níveis da Rainha Arqueira, do Rei Bárbaro e do Grande Guardião.

Sistema de saque revisado

  • A penalidade de saque ainda é aplicada ao atacar centros da vila de níveis mais baixos.

  • Novidade: bônus de saque adicionado por atacar centros da vila de nível mais alto.

Ajustes no carrinho de saque

  • O carrinho de saque agora dá 10% dos recursos saqueados em vez de 20%.

Experiência de jogo

  • Descrições do centro da vila mais claras.

  • Barras de habilidade exibidas para os heróis da base do construtor.

  • Indicação do dano de veneno para a Caçadora de Heróis.

  • Equipamento de herói classificado por tipo e data de lançamento.

  • O ano em que as árvores do Clash Natalino foram lançadas agora é visível.

  • Os custos do anel de muro agora são atualizados dinamicamente com as mudanças nos preços.

  • Os Jogos do Clã sempre apresentarão:

    • 8 tarefas da vila principal

    • 4 tarefas da base do construtor

  • A tela Mais configurações agora inclui a opção de ocultar obstáculos e decorações nas vilas atacadas para que desapareçam alguns segundos após o início do ataque.

Correções de erros

  • Os Yetinhos agora surgem espalhados em vez de amontoados.

  • Texturas de visual em alta resolução agora são usadas no Google Play Games para PC.

  • Problemas corrigidos:

    • Grande Guardião derrotado durante a ativação automática do tomo eterno.

    • Unidades presas em muros após o fim do efeito da Tocha Heroica.

    • Unidades subterrâneas ou com valor baixo de HP não afetadas pelo feitiço do Escudo de Gelo.

    • Erros visuais ao explorar nas guerras.

    • Corrigida a indicação de que não era possível usar a forja, quando na verdade era, e vice-versa.