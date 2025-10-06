Prepare-se para o modo Ranqueado! - Atualização
Chegaram as batalhas e batalhas ranqueadas!
O pareamento multijogador foi dividido em dois modos para você lutar do jeito que preferir! Coloque as suas habilidades à prova e ganhe troféus nas batalhas ranqueadas ou curta uma experiência mais casual nas batalhas normais.
A partir do centro da vila 2, é possível travar batalhas normais:
Ataque sem limitação, acumule recursos, aproveite os eventos e experimente estratégias sem correr o risco de perder troféus!
A partir do centro da vila 7, é possível travar batalhas ranqueadas:
Participe de torneios semanais, suba ou caia de liga de acordo com o seu desempenho e enfrente os jogadores com um centro da vila de nível semelhante ao seu com ataques limitados. Continue avançando nas batalhas ranqueadas para chegar à Liga Lendária!
Escudo reformulado e a volta da vingança: mudanças no pareamento
Também fizemos algumas mudanças em outros aspectos do pareamento:
Escudos mágicos e escudos lendários
Limpamos e polimos os escudos. Ficou tudo diferente! Veja o que mudou nos escudos mágicos e lendários:
Escudos mágicos: protegem os recursos contra ataques em batalhas normais.
Você recebe um escudo mágico de 8 horas depois que a sua vila é atacada.
Atacar não afeta a duração do escudo, então lute sem medo!
Os escudos mágicos só funcionam em batalhas normais.
Também é possível comprar escudos mágicos na loja.
Escudos lendários: permitem evitar ataques e defesas na Liga Lendária por tempo limitado.
Compre na loja para não precisar atacar nem se defender na Liga Lendária.
Não é possível evitar ataques e defesas no dia da liga em andamento. Os escudos lendários só entram em vigor no próximo dia da liga.
Vingança
É isso mesmo! A vingança está de volta e mais doce do que nunca! Nas batalhas normais, você pode se vingar dos jogadores que tomaram muitos recursos seus em um ataque. Escolha um adversário anterior no registro de defesas e toque em "Vingança" para recuperar a sua honra... e o seu saque! Você tem 12 horas para se vingar após o ataque à sua vila.
A vila atacada terá no mínimo a mesma quantidade de recursos que foi roubada de você.
Também é possível se vingar das vilas com escudos mágicos!
Em um ataque de vingança, você enfrenta uma cópia da vila do outro jogador. Isso significa que ele não verá o ataque, mas você ainda poderá recuperar os seus recursos!
Mudanças de jogabilidade
Níveis de arma do centro da vila removidos (CV12 a CV15)
As melhorias de arma do centro da vila estavam atrasando a experiência no decorrer do jogo. Elas foram removidas para que o progresso fosse otimizado.
Agora, as armas do centro da vila já vêm no nível máximo e não precisam ser melhoradas.
As melhorias de arma em andamento serão canceladas, e os recursos não serão reembolsados.
Armadilha de mola reformulada
Boing-oing-oing! As armadilhas de mola mudaram.
O atraso na ativação das armadilhas foi removido.
Agora, a armadilha de mola atinge a tropa que ocupa o maior espaço dentro de seu raio de ação:
Tropas equivalentes à capacidade da mola ou menores são arremessadas.
Tropas maiores que não podem ser arremessadas são empurradas e recebem dano.
Heróis e animais recebem a metade do dano.
Quando é derrotada, a tropa é removida da batalha; caso contrário, ela é empurrada.
As armadilhas de mola evitam a acumulação de dano dobrado contra uma só tropa.
Novos níveis da armadilha de mola (6 a 12)
Um nível adicionado por centro da vila, a partir do centro da vila 11.
Novos visuais nos níveis 7, 9 e 11.
Armadilha de mola da base do construtor reformulada (capacidade alterada para 4, e nível 5 adicionado).
O modo difícil agora é o modo de torneio!
O modo difícil agora é o modo de torneio, e fizemos os seguintes ajustes de balanceamento:
As construções de defesa agora têm 20% mais DPS.
Os heróis defensores agora têm 20% mais DPS.
Os heróis defensores agora têm 20% mais HP.
Os heróis atacantes agora têm 10% menos DPS.
Os heróis atacantes agora têm 10% menos HP.
O nível do equipamento comum foi reduzido em 3 (nível máximo: 15), e o do equipamento épico em 6 (nível máximo: 21).
Ajustes de balanceamento
O Pangolim Blindado agora atordoa todos os alvos, inclusive heróis e tropas do Castelo do Clã.
A aceleração do equipamento Tocha Heroica agora é aplicada ao Grande Guardião.
A probabilidade de que o Grande Guardião siga as Catotas da Meleca é menor.
A Fornalha defensiva agora causa menos dano, de forma que um Floco Flamejante no nível máximo não elimine a Curadora imediatamente.
Economia e progresso
Tempo e custos de melhoria reduzidos
Redução abrangente em vários níveis do centro da vila.
Ao todo, 15 níveis de herói foram transferidos do centro da vila 15 para o centro da vila 14 para otimizar o progresso: 5 níveis da Rainha Arqueira, do Rei Bárbaro e do Grande Guardião.
Sistema de saque revisado
A penalidade de saque ainda é aplicada ao atacar centros da vila de níveis mais baixos.
Novidade: bônus de saque adicionado por atacar centros da vila de nível mais alto.
Ajustes no carrinho de saque
O carrinho de saque agora dá 10% dos recursos saqueados em vez de 20%.
Experiência de jogo
Descrições do centro da vila mais claras.
Barras de habilidade exibidas para os heróis da base do construtor.
Indicação do dano de veneno para a Caçadora de Heróis.
Equipamento de herói classificado por tipo e data de lançamento.
O ano em que as árvores do Clash Natalino foram lançadas agora é visível.
Os custos do anel de muro agora são atualizados dinamicamente com as mudanças nos preços.
Os Jogos do Clã sempre apresentarão:
8 tarefas da vila principal
4 tarefas da base do construtor
A tela Mais configurações agora inclui a opção de ocultar obstáculos e decorações nas vilas atacadas para que desapareçam alguns segundos após o início do ataque.
Correções de erros
Os Yetinhos agora surgem espalhados em vez de amontoados.
Texturas de visual em alta resolução agora são usadas no Google Play Games para PC.
Problemas corrigidos:
Grande Guardião derrotado durante a ativação automática do tomo eterno.
Unidades presas em muros após o fim do efeito da Tocha Heroica.
Unidades subterrâneas ou com valor baixo de HP não afetadas pelo feitiço do Escudo de Gelo.
Erros visuais ao explorar nas guerras.
Corrigida a indicação de que não era possível usar a forja, quando na verdade era, e vice-versa.