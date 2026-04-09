冲突之声赛季来袭，我们想听到你的声音。

录制自己演唱冲突之声副歌部分的视频，发布到社交媒体上，并带上话题标签#SoundOfClash和#ClashOfClans。

我们将随机选出20名获胜者，并让他们在即将发布的《全面开战》中亮相！

本次比赛将在我们的TikTok和Instagram主页上进行。

如何参加

录制自己演唱副歌的视频

将视频发布到TikTok或Instagram

在视频描述中添加你的玩家标签

使用话题标签#SoundOfClash和#ClashOfClans

可获得什么奖励

在整个玩家社区都能看到的《全面开战》官方视频中亮相。

赢取星辉矿石（每位获胜者50颗）。

截止时间

作品必须在UTC时间4月13日（星期一）上午10:00前提交。

条款与条件

参赛者必须居住在当地应用商店能下载《部落冲突》的国家或地区。

视频的音频和画面必须清晰可辨，否则可能被视为无效。不接受AI生成的视频。

发布视频并使用标签**#SoundOfClash和#ClashOfClans**，即表示你同意参加本次比赛，并授权我们在官方渠道（包括在《部落冲突》官方视频及宣传资料中）使用、复制及分享你的作品。