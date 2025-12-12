首领，集结你的部落成员！部落大作战活动回归啦！这一次，我们需要你展现最强战力！在家乡村庄战斗（包括反击、排位战和常规战）、部落对战和单人模式中赢取胜利之星，以在活动中解锁并贡献“铸星铁块”，帮助探险家战神锻造巨力战斧。是时候研究战术，整军备战了！

和部落成员齐心协力，向活动建筑“巨力战斧”贡献铸星铁块，并解锁共同奖励——包括一款大小为3x3的超赞装饰！

我想参加！

大本营等级达到7级即可参加此次部落大作战部落活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间12月12日上午8:00

活动结束：

UTC时间12月19日上午8:00

** 12月19日 **活动结束后的1天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为 UTC时间2025年12月20日上午8:00 。

胜利之星就是我们的目标！

掌握了最强战术？无脑玩法？无敌军队？首领，来证明你的实力吧！在战斗中获取胜利之星以解锁铸星铁块。这些闪亮的铁块，就是你战斗实力的证明！

活动资源：铸星铁块

获取胜利之星可解锁珍贵的铸星铁块。贡献足够多的铸星铁块来完成奖励之路，它们将被熔炼并锻造成一件史诗装饰！没错，这次部落大作战活动装饰是由胜利之星打造的！这设定够酷吧？

活动加成！

12月14日，每颗胜利之星提供的铸星铁块数量将提升！也就是说，你获得的铸星铁块数量将多于胜利之星。这将是大家疯狂摘星，推进奖励之路的最佳时机！

奖励：巨力战斧装饰和更多精彩内容！

和部落成员齐心协力贡献铸星铁块，以解锁奖励之路上的宝箱。完成活动以解锁大小为3x3的巨力战斧装饰。这款霸气装饰亮出坚实的钢铁肱二头肌，让对手望而生畏！

领取奖励

要领取奖励，你必须：

加入一个部落

在活动期间为部落贡献过至少一次气泡圣水

在活动结束后2天内领取奖励

更换部落

在部落大作战活动期间，你可以更换部落，即使你之前已在原部落中做出过贡献。只要新部落的贡献人数少于100，你就可以继续参与该活动。

你只能领取活动结束时所在部落的奖励，并且必须在该部落中至少有一次贡献记录。