升级进度缓慢无比？实验室研究严重落后？快来加入资源加成特训计划，让你的村庄快速进入战斗状态！

欢迎来到夏日狂欢节！

接下来的几周将开启四项夏日狂欢节特训计划，每项计划都将为家乡村庄带来独特的资源加成和项目升级提速！

7月3日-13日 金币特训计划 花费金币的升级项目时间缩短25%，金币产量翻倍，储金罐容量也提升至平时的两倍。不包含城墙和限时升级项目。 7月13日-22日 圣水特训计划 花费圣水的升级项目时间缩短25%，圣水产量翻倍，圣水瓶容量也提升至平时的两倍。不包含城墙和限时升级项目。 7月22日-8月1日 暗黑重油特训计划 花费暗黑重油的升级项目时间缩短25%，暗黑重油产量翻倍，暗黑重油罐容量也提升至平时的两倍。不包含城墙和限时升级项目。 8月1日-8日 万能特训计划 花费金币、圣水和暗黑重油的升级项目时间均缩短25%，金币、圣水和暗黑重油产量翻倍，仓库容量也提升至平时的两倍。不包含城墙和限时升级项目。

畅玩整个夏日狂欢节，通过特训计划使你的收益最大化！首领，该好好练练了！流汗比打资源更爽！