“大本营成真”竞赛活动
你有没有梦想过，真正住在自己的大本营里？这一次大家有机会将梦想化作现实，享受为期4周的“大本营生活”！
将你的大本营升至8级或更高等级，并将它分享出来，即有机会前往位于爱尔兰莫因（Moyne）的真实城堡中生活4周！
活动时间
开始时间：11月19日中午12:00（ET美国东部时间）
结束时间：12月3日晚上11:59（ET美国东部时间）
获奖者将在12月12日公布。
如何参加？
1. 升级大本营，并发布你家乡村庄的截图，向大家展示你的大本营。
2. 在Instagram、TikTok或X（Twitter）上分享它。
3. 通过@的方式提及Clash of Clans，并带上#TheRealTownHall的话题标签。
注：如果你有多个村庄账号，也可以全部秀出来，让大家看看你庞大的升级规模！但是，每个社媒平台上，每个村庄账号只能参加一次。
活动奖励
我们将选出一位幸运大赢家，前往位于爱尔兰莫因的丽舍恩城堡（Lisheen Castle）生活4周！此外，这位赢家还可以邀请最多3位客人。是的，你没看错——真正的城堡。有城墙，不需要你反复升级的那种。
**注：**除了为期4周的城堡生活外，活动奖励还包含：从活动赢家所在地最近的国际机场至爱尔兰都柏林的往返机票、往返城堡的地面交通、专属主厨准备每日三餐（最多三餐）。上述内容之外的活动和酒水费用需自理。
如需了解详细信息，可查看本次竞赛活动的《服务条款》：https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/
赢家是如何选出的？
我们将随机抽选这位幸运大赢家！不过要被选中，需要满足下方列出的条件。
中奖条件：
要参加竞赛活动，你必须：
居住在《部落冲突》官方上线的国家或地区
在你所居住的国家或地区达到法定年龄
具有活跃的《部落冲突》游戏账号
升级你的大本营，并在活动时限内提交参赛
注意：我们想看到的是大家真正的大本营——禁止使用AI生成图像！
本次竞赛活动的完整《服务条款》参见：
https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/