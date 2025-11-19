你有没有梦想过，真正住在自己的大本营里？这一次大家有机会将梦想化作现实，享受为期4周的“大本营生活”！

将你的大本营升至8级或更高等级，并将它分享出来，即有机会前往位于爱尔兰莫因（Moyne）的真实城堡中生活4周！

活动时间

开始时间：11月19日中午12:00（ET美国东部时间）

结束时间：12月3日晚上11:59（ET美国东部时间）

获奖者将在12月12日公布。

如何参加？

1. 升级大本营，并发布你家乡村庄的截图，向大家展示你的大本营。

2. 在Instagram、TikTok或X（Twitter）上分享它。

3. 通过@的方式提及Clash of Clans，并带上#TheRealTownHall的话题标签。

注：如果你有多个村庄账号，也可以全部秀出来，让大家看看你庞大的升级规模！但是，每个社媒平台上，每个村庄账号只能参加一次。

活动奖励

我们将选出一位幸运大赢家，前往位于爱尔兰莫因的丽舍恩城堡（Lisheen Castle）生活4周！此外，这位赢家还可以邀请最多3位客人。是的，你没看错——真正的城堡。有城墙，不需要你反复升级的那种。

**注：**除了为期4周的城堡生活外，活动奖励还包含：从活动赢家所在地最近的国际机场至爱尔兰都柏林的往返机票、往返城堡的地面交通、专属主厨准备每日三餐（最多三餐）。上述内容之外的活动和酒水费用需自理。

如需了解详细信息，可查看本次竞赛活动的《服务条款》：https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

赢家是如何选出的？

我们将随机抽选这位幸运大赢家！不过要被选中，需要满足下方列出的条件。

中奖条件：

要参加竞赛活动，你必须：

居住在《部落冲突》官方上线的国家或地区

在你所居住的国家或地区达到法定年龄

具有活跃的《部落冲突》游戏账号

升级你的大本营，并在活动时限内提交参赛

注意：我们想看到的是大家真正的大本营——禁止使用AI生成图像！

本次竞赛活动的完整《服务条款》参见：

