大本营达到6级或更高等级，即可参加本次活动！大家可通过发动进攻、推进活动奖励之路的进度等途径，收集齿轮。这些齿轮可转化为玩具奖章，使用它们可以解锁特别奖励，如飞盾战神的全新史诗英雄装备“雷电战靴”，以及全新超级装饰物“水晶球”！
活动开始：
北京时间12月11日16:00
活动结束：
北京时间12月30日16:00
**12月30日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为北京时间2025年1月1日16:00。
新限时兵种和法术！
饼干皮卡
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此兵种。
地面单位，目标为任意建筑。它可造成非常高的范围溅射伤害！
寒冰法师
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此兵种。
地面单位，目标为防御建筑。他的强力冰霜攻击可以降低敌方防御建筑的攻击速度！
蛮羊骑士
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此兵种。
地面单位，目标为防御建筑，能冲向城墙，像碾碎脆饼干一样把城墙撞个稀巴烂！
圣诞奇袭法术
大本营达到6级或更高等级的玩家可使用此法术。
最棒的礼物来啦！超多的“炸裂”礼物砸向敌人的村庄！
活动资源！
奖章活动资源：齿轮！
获取齿轮的方式为：在联机模式中发起进攻，摧毁对手的村庄！收集齿轮，可赢取矿石、装饰等奖励！
玩具奖章
本次活动的货币是“玩具奖章”，该货币可在商人的商店中使用。你可以使用玩具奖章兑换专属限时超级装饰，以及用于升级英雄装备的矿石、魔法物品等资源。
全新英雄装备和超级装饰物！
飞盾战神的全新史诗英雄装备：雷电战靴！
这件装备可以制造一个雷电光环，每隔一段时间对飞盾战神附近的一切造成伤害！
在这个动画水晶球里，是一座温馨舒适的雪地野蛮人小屋！
首领，快来欢庆Clash圣诞节吧，大闹玩具店奖章活动等你参加！
- 《部落冲突》团队