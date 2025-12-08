陨石坠落村庄，冰霜时代降临！天气太冷了，小火怪为了保暖，都睡进了储金罐里！在熔岩危机奖章活动中，给烟熏火炉升温，一起对抗严寒！

我想参加！

大本营达到6级即可参加此次熔岩危机奖章活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间12月8日上午8:00

活动结束：

UTC时间12月29日上午8:00

** 12月29日 **活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为 UTC时间12月31日上午8:00。

花样新玩法：炙热金币！

瞌睡小怪是一种爱睡觉的独特活动货币。它们为了取暖，躲在储金罐里睡觉，使储金罐的周围笼罩着一层能造成伤害的火焰！想要抢到这些在打盹的活动货币，除了需要巧用策略，还得有坚强的意志！

战神的全新史诗装备：冷冽冰晶

大家冷静，商人带来了冷酷无比的新装备！赢取火苗奖章，解锁飞盾战神的史诗装备“冷冽冰晶”。这件装备激活时会冻结周围的防御建筑。升级它可以提升其生命值、延长减速时间并增加伤害。

Clash圣诞节迎来限时兵种回归！

一阵寒风将戈仑冰人和寒冰亡灵吹进了你的常规军队中！为了让寒冷的战斗更加冷酷，你可在奖励之路上解锁以下限时内容：寒冰法师、寒冰猎犬（超级兵种）、圣诞奇袭法术和袋装小冰怪法术。