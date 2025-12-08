熔岩危机奖章活动
陨石坠落村庄，冰霜时代降临！天气太冷了，小火怪为了保暖，都睡进了储金罐里！在熔岩危机奖章活动中，给烟熏火炉升温，一起对抗严寒！
我想参加！
大本营达到6级即可参加此次熔岩危机奖章活动。
活动时间
活动开始：
UTC时间12月8日上午8:00
活动结束：
UTC时间12月29日上午8:00
**12月29日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间12月31日上午8:00。
花样新玩法：炙热金币！
瞌睡小怪是一种爱睡觉的独特活动货币。它们为了取暖，躲在储金罐里睡觉，使储金罐的周围笼罩着一层能造成伤害的火焰！想要抢到这些在打盹的活动货币，除了需要巧用策略，还得有坚强的意志！
战神的全新史诗装备：冷冽冰晶
大家冷静，商人带来了冷酷无比的新装备！赢取火苗奖章，解锁飞盾战神的史诗装备“冷冽冰晶”。这件装备激活时会冻结周围的防御建筑。升级它可以提升其生命值、延长减速时间并增加伤害。
Clash圣诞节迎来限时兵种回归！
一阵寒风将戈仑冰人和寒冰亡灵吹进了你的常规军队中！为了让寒冷的战斗更加冷酷，你可在奖励之路上解锁以下限时内容：寒冰法师、寒冰猎犬（超级兵种）、圣诞奇袭法术和袋装小冰怪法术。
解锁寒冰猎犬后，你在活动期间最多可同时启用三种超级兵种。
活动资源
瞌睡小怪
这些岩浆小怪可不怎么喜欢冰霜时代。在战斗中收集储金罐里的瞌睡小怪，并把它们放入轻烟火炉，让你的村庄度过一个温暖惬意的Clash圣诞节。不过可得小心它们的火焰哦！
火苗奖章
把瞌睡小怪放进轻烟火炉，你将解锁奖励和火苗奖章。这些可爱的煤炭代币在商人那特别吃香。用火苗奖章去商人精选中兑换奖励和装备吧！
活动装饰
活动建筑：轻烟火炉
要是没有它，我们全都要冻成冰棍了！在活动建筑“轻烟火炉”旁坐下来，读本好书，享受一个温馨的Clash圣诞节。只要炉子里塞满瞌睡小怪，它就能一直烧得旺！
超级装饰：饥饿猎犬
这小狗雕像偏爱热辣口味！你以为自己很能吃辣吗？真正的挑战才刚开始。