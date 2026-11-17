我们很快就会向大家展示暴雪战斧的具体机制。今天，我们想先说明这个全新稀有度的具体机制、它对你现有的装备有什么影响，以及矿石经济系统将做出哪些配套调整。毕竟，在决定把矿石花在哪里之前，你应该先知道接下来会发生什么。

传奇装备有什么特别之处？

通过传奇装备，我们希望为你的英雄增加一些用起来过瘾、看起来酷炫的技能，重点是为你的进攻带来不一样的体验，而不只是单纯把数值堆得更高。

这主要体现在两个方面：

**全新的战术选择。**更灵活、更复杂的技能让你在进攻中拥有更多选择，也让你有了使用英雄的新方式。我们希望每件传奇装备都能带来值得研究与尝试的有趣玩法。

**更具辨识度的视觉表现。**更闪耀的特效会让这些技能更有表现力，也能为战场增添更多观赏性。传奇装备的独特之处不仅在于其视觉呈现，也在于它的使用手感。

等我们公布暴雪战斧的具体玩法后，你就会更直观地感受到这些特点。

当然，强度也同样重要。满级时，传奇装备会比普通装备和史诗装备略强一些，但不会强出太多。把这种差距控制在较小范围内对我们来说非常重要。

我们的目标是让这三种稀有度全都保有各自的用武之地，并根据你的军队配置和进攻方式，让它们在不同情况下各有优势。我们希望你是因为装备适合你的战术而选择它，同时普通装备和史诗装备也会继续在你的收藏和进攻中占有一席之地。

如何获得暴雪战斧

大本营达到8级后，你可通过全新铸造活动免费获得暴雪战斧。活动期间，你还有机会获得更多矿石。

确保不付费也能获得装备，是我们坚定不移的承诺。未来推出的每一件新装备，包括传奇装备在内，也都可通过活动免费获取。

随着这类新活动的推出，我们还会带来全新的玩法，以及与部落成员和好友协作的新方式。除了自己有更多机会获得矿石用于升级外，你还能帮助部落成员获得更多升级所需的矿石。

如果你错过了铸造活动，之后仍可通过其他途径解锁暴雪战斧，如商人、装备大爆炸活动、英雄征程等。至于具体的时间和方式，我们之后会分享更多细节。

希望加快进度的玩家还可以选择铸造令牌。**传奇铸造活动的铸造令牌售价为9.99美元，具体价格因地区而异。**该价格仅适用于传奇铸造活动；普通活动令牌的价格保持不变。令牌中还将包含已升至15级的暴雪战斧以及其他奖励。