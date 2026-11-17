An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
各位首领！
今年晚些时候，《部落冲突》将推出全新装备稀有度，为大家带来新的战术选择以及强化英雄的新方式！
我们将这个新的装备稀有度命名为传奇，也很高兴向大家介绍这个稀有度的首件装备：野蛮人之王的“暴雪战斧”。你可以通过新的铸造活动获得它。
我们很快就会向大家展示暴雪战斧的具体机制。今天，我们想先说明这个全新稀有度的具体机制、它对你现有的装备有什么影响，以及矿石经济系统将做出哪些配套调整。毕竟，在决定把矿石花在哪里之前，你应该先知道接下来会发生什么。
传奇装备有什么特别之处？
通过传奇装备，我们希望为你的英雄增加一些用起来过瘾、看起来酷炫的技能，重点是为你的进攻带来不一样的体验，而不只是单纯把数值堆得更高。
这主要体现在两个方面：
**全新的战术选择。**更灵活、更复杂的技能让你在进攻中拥有更多选择，也让你有了使用英雄的新方式。我们希望每件传奇装备都能带来值得研究与尝试的有趣玩法。
**更具辨识度的视觉表现。**更闪耀的特效会让这些技能更有表现力，也能为战场增添更多观赏性。传奇装备的独特之处不仅在于其视觉呈现，也在于它的使用手感。
等我们公布暴雪战斧的具体玩法后，你就会更直观地感受到这些特点。
当然，强度也同样重要。满级时，传奇装备会比普通装备和史诗装备略强一些，但不会强出太多。把这种差距控制在较小范围内对我们来说非常重要。
我们的目标是让这三种稀有度全都保有各自的用武之地，并根据你的军队配置和进攻方式，让它们在不同情况下各有优势。我们希望你是因为装备适合你的战术而选择它，同时普通装备和史诗装备也会继续在你的收藏和进攻中占有一席之地。
如何获得暴雪战斧
大本营达到8级后，你可通过全新铸造活动免费获得暴雪战斧。活动期间，你还有机会获得更多矿石。
确保不付费也能获得装备，是我们坚定不移的承诺。未来推出的每一件新装备，包括传奇装备在内，也都可通过活动免费获取。
随着这类新活动的推出，我们还会带来全新的玩法，以及与部落成员和好友协作的新方式。除了自己有更多机会获得矿石用于升级外，你还能帮助部落成员获得更多升级所需的矿石。
如果你错过了铸造活动，之后仍可通过其他途径解锁暴雪战斧，如商人、装备大爆炸活动、英雄征程等。至于具体的时间和方式，我们之后会分享更多细节。
希望加快进度的玩家还可以选择铸造令牌。**传奇铸造活动的铸造令牌售价为9.99美元，具体价格因地区而异。**该价格仅适用于传奇铸造活动；普通活动令牌的价格保持不变。令牌中还将包含已升至15级的暴雪战斧以及其他奖励。
（免责声明：该截图中展示的宝箱仅为占位符，与英雄征程中的宝箱完全无关。）
正如前面提到的，你无需购买令牌即可解锁暴雪战斧。临近上线时，我们会公布完整的活动与奖励详情，让大家了解通过免费活动和铸造令牌分别可获得哪些内容。
我的矿石该怎么用？
如果你对暴雪战斧感兴趣，不妨留一些矿石。你可以在铸造活动期间免费解锁它，先试试效果，再决定要投入多少矿石来升级它。
同时，你可以继续升级那些你常用的装备。我们提前分享这些信息，是为了给你留出准备和权衡选择的时间，这样你就不会刚把矿石花在你拿不准是否值得升级的装备上，随后又发现了更心仪的装备。
传奇装备如何升级
升级传奇装备仍需使用你已收集的闪亮矿石、璀璨矿石和星辉矿石。
我们知道，升级史诗装备一直让人觉得负担偏重，尤其是和家乡村庄的整体成长节奏相比更是如此。如果只是把现有这套升级成本直接延伸到更多等级，这个问题只会变得更严重。因此，我们重新调整了传奇装备以及未来史诗装备的升级成本。
对于暴雪战斧和未来推出的史诗装备，从1级升到27级的过程中，每一次的升级成本完全相同。整体来看，**升至27级所需的璀璨矿石和星辉矿石会比目前将一件史诗装备升至满级所需的总量少，而闪亮矿石的费用保持不变。**升至27级后，史诗装备已经达到满级，而传奇装备还可以继续升6级。
上线时：
装备可升至多少级将取决于你的大本营和铁匠铺。
由于传奇装备的完整升级路线更长，因此把它升满所需的矿石总量会高于把一件史诗装备升满所需的总量。
传奇装备的最高等级为33级。其中，28至30级会在16级大本营解锁，31至33级会在18级大本营解锁。
将暴雪战斧升至33级总共需要79760颗闪亮矿石、5100颗璀璨矿石和705颗星辉矿石。
我们的目标是让你更轻松地把新装备升至真正实用的等级，并开始用它做各种尝试。我们希望你期待的是它的技能、视觉表现，以及它为进攻带来的全新可能性，而不只是更高的数值。
这对矿石经济来说意味着什么
更长的升级路线也意味着对矿石的需求会进一步增加。这也让我们更有必要向大家说明，围绕装备的矿石经济会发生哪些变化。
早在3月，我们就提到过矿石经济需要进一步调整。想追赶装备进度的难度太高；想尝试另一套搭配，往往又得等很久才能把等级升上去。同时，稳定获取星辉矿石的途径也过于依赖部落对战。
我们当时构建的经济系统，主要是围绕最活跃的玩家展开，没有充分考虑到其他玩家。错过一次新装备的登场活动、休息一段时间后回归游戏，或是较少参与部落对战，都可能让你在进度上被远远甩开。
这些问题必须得到解决，而我们的目标，就是为玩家提供更多机会来追赶进度，让大家更顺利地扩充自己的收藏，并尝试各种不同的装备。
在开发传奇装备的同时，我们也必须考虑到它会带来的额外升级需求。我们今年对经济系统所做的这些调整，正是同时围绕这两个目标展开的：一方面改善你对现有装备的体验，另一方面也为接下来要推出的内容预留空间。
我们目前所做的调整
自6月以来，我们陆续推出了一系列调整，帮助玩家获取装备、收集更多矿石并追赶升级进度。这些调整分阶段推出，是为了观察每项改动对游戏进度的影响，并随时调整。
具体包括：
6月 - 英雄征程：常驻的史诗装备获取途径，让玩家在史诗装备登场活动结束后，仍有机会获取这些装备。
7月 - 商人优化：下调矿石的宝石价格，并增加每周供应量。
8月 - 集卡活动：获取星辉矿石的全新途径。
9月 - 活动奖励和装备大爆炸：WWE活动宝箱带来了更多获取矿石的机会，而装备大爆炸则帮助玩家升级之前的装备。
10月 - 奖章活动优化：更新了商店价格，并在奖励之路上添加了更多星辉矿石。
11月 - 胜利之星奖励重做：通过调整胜利之星奖励，让更多玩家能够获取矿石，更轻松地通过日常游戏收集矿石、推进装备升级进度。此外，我们还下调了矿石的宝石价格（下文会详细介绍）。
**部落对战矿石奖励保持不变。**这些新增内容让玩家除了通过部落对战外，还有更多途径获取矿石。部落对战的矿石奖励也没有因这些新增内容而减少。
以上调整帮助我们解决了一些迫在眉睫的问题，主要是优化玩家原有的矿石获取途径。但我们也需要对奖励背后的系统进行更长远的调整。我们还有一些新想法正在打磨中，例如12月推出的铸造活动，将为玩家提供获取矿石的另一种途径。
总体而言，对于大本营达到16级、每月至少活跃14天的玩家，平均每月获得的星辉矿石从3月份的98提升到了9月份的203，大约翻了一倍。这一数据包含免费和付费获取途径。
我们也意识到，过去我们对矿石经济的定期复盘做得还不够。我们正在改进对不同玩家群体装备升级进度的追踪方式，以便通过活动和游戏系统做出更有依据的调整。
明年，我们还在考虑降低装备升级的费用，帮助玩家追赶进度，并在新装备推出时继续扩充自己的装备收藏。我们的调整将以小幅、持续的改动为主。这有助于我们了解每项调整带来的影响，更及时地应对问题，同时维持稳定的游戏经济系统，让你投入的时间和资源始终物有所值。
进一步说明本月推出的调整
11月更新对矿石经济系统又进行了两项优化，我们认为有必要在此详细说明。
胜利之星奖励将根据大本营等级发放
胜利之星奖励重做后，矿石的分配方式也得到了优化。同一大本营等级的玩家，无论技术水平如何，都能获得相同数量的矿石奖励。我们以各大本营等级顶尖玩家原本能够获得的矿石数量为基准，因此大多数玩家获得的矿石将与之前持平或有所增加。
全面下调矿石的宝石价格
对于使用宝石购买矿石的玩家，7月商人精选中的矿石售价下调现已推广至游戏内所有其他购买渠道。
总体而言，这次宝石价格调整后，如果玩家要购买矿石将一件史诗装备升至满级，所需的宝石成本降低了大约一半。
让装备升级更加轻松
我们还将调整装备升级费用。
与目前的史诗装备相比，未来推出的史诗装备升至满级所需的璀璨矿石和星辉矿石将更少。对于早期的史诗装备，其升级费用也会随着时间推移逐步降低，类似于我们降低家乡村庄早期内容的升级门槛。
目前我们还无法公布具体时间安排。我们会谨慎地分阶段推出这些调整，兼顾游戏平衡，以及已经在装备上投入时间和资源的玩家。
未来推出的史诗装备升至满级所需的矿石数量如下：
430颗星辉矿石，原为480颗。
3550颗璀璨矿石，原为3720颗。
闪亮矿石的总费用保持不变。
我们希望这些调整能切实改善大家的游戏体验。更多矿石应该能帮助大家升级喜欢的装备、尝试不同的搭配，并朝着新的目标稳步推进。
付费玩家可以更快地推进装备升级进度。但即使不付费，也必须能够获取和使用新装备。随着装备数量不断增多，这一点也必须始终得到保障。
找到合适的推出节奏
装备的推出频率也是维持这一平衡的重要因素。
在初期，我们计划更频繁地推出装备——在推出新史诗装备的同时，也会让更多英雄获得传奇装备。我们很期待探索这种全新稀有度能为每位英雄带来怎样的变化，也不希望等上好几年才能让每位英雄都拥有自己的传奇装备。
与此同时，每次推出新装备都意味着你需要投入时间和资源。我们需要给大家留出足够的时间来升级和探索装备，充分体验装备带来的乐趣。因此，我们会密切关注装备升级的实际体验，并结合大家的反馈，逐步调整装备推出节奏。
及时和大家同步信息
健康的装备经济系统离不开以下各个方面的协同运作：
你能获得多少矿石
升级费用是多少
新装备的推出频率
玩家如何跟上进度
你对即将到来的内容了解多少
我们会持续关注各方面的平衡，适时做出调整，并向大家说明调整的内容及原因。大家应该能够及时获取所需的信息，从而合理规划自己的游戏进度。因此，我们选择在更新上线前分享这些信息，让大家仍有时间规划矿石的使用。
“暴雪战斧”的具体玩法和铸造活动的详情将在之后公布。在此期间，也欢迎各位玩家继续提出问题和反馈。我们很期待向大家展示传奇装备能为进攻带来怎样的变化。
全面开战！
《部落冲突》游戏团队