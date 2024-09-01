欢迎来到奇幻神秘的冒险世界！
本赛季大家将可以体验到：
灵感来自桌游的多款皮肤：半兽蛮王、矮人守护者、半羊人女皇和圣骑士战神！
全新月度挑战开启，持续到9月30日！
挑战1 - 克敌“掷”胜已上线，并将持续到9月9日，而挑战2将在9月10日上线！
此外，我们还要在此隆重宣布一个全新活动！本次活动中藏有大量宝物，将于9月11日揭晓！关于该活动的更多详情，我们将在接下来的《全面开战》视频中与大家分享！
别急，本月精彩活动不止于此！我们还会在9月14日-19日推出一次迷你大舞台活动，大本营等级达到11级及以上的玩家可以参加！
当然啦，我们也不会忘掉大家喜爱的部落竞赛，它将在9月22日-28日进行。
先别停下......还有不少东西没说呢。我们将在9月9日推出一次重大更新，带来许多新功能，所以记得准时收看《全面开战》哦！
我们将对《部落冲突》的黄金令牌系统做出一些调整。从9月1日开始，黄金令牌专属奖励之路上将会有一款新装扮物品，代替以前的月度挑战英雄皮肤奖励。这一改动的主要原因是，我们想为玩家带来所有人都能获取并使用的装扮物品，无论大本营等级高低。
我们理解这一改动可能无法令所有人都满意。我们非常期待能听到大家对这些调整的反馈和建议，以及对新装扮物品的看法。此外我们也在探讨，如何在游戏内给大家带来获取皮肤的新方式！
如果大家想进一步了解9月黄金令牌中代替英雄皮肤的这项新装饰，可以查看下方关于这一装扮物品的更新预告文章！