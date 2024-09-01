欢迎来到奇幻神秘的冒险世界！

本赛季大家将可以体验到：

灵感来自桌游的多款皮肤：半兽蛮王、矮人守护者、半羊人女皇和圣骑士战神！

全新月度挑战开启，持续到9月30日！

挑战1 - 克敌“掷”胜已上线，并将持续到9月9日，而挑战2将在9月10日上线！

此外，我们还要在此隆重宣布一个全新活动！本次活动中藏有大量宝物，将于9月11日揭晓！关于该活动的更多详情，我们将在接下来的《全面开战》视频中与大家分享！

别急，本月精彩活动不止于此！我们还会在9月14日-19日推出一次迷你大舞台活动，大本营等级达到11级及以上的玩家可以参加！

当然啦，我们也不会忘掉大家喜爱的部落竞赛，它将在9月22日-28日进行。