大本營達到6級以上，即可參加本次活動！大家可透過發動進攻、推進活動獎勵之路的進度等途徑，收集齒輪。這些齒輪可轉化為玩具幣，使用它們可以解鎖特別獎勵，如神盾勇者的全新史詩英雄裝備「雷電戰靴」，以及全新超級裝飾物「雪花水晶球」！