衝突之聲賽季來襲，我們想聽見你的聲音。

錄下自己演唱衝突之聲副歌部分的影片，發布到社群媒體上，並加上主題標籤#SoundOfClash和#ClashOfClans。

我們將隨機選出20位得獎者，並讓他們在即將發布的《全面開戰》中亮相！

本次比賽將在我們的TikTok和Instagram主頁上進行。

如何參加

錄下自己演唱副歌的影片

將影片發布到TikTok或Instagram

在影片說明中加入你的玩家標籤

使用Hashtag #SoundOfClash和#ClashOfClans

可獲得什麼獎勵

在整個玩家社群都看得到的《全面開戰》官方影片中亮相。

贏取星光礦石（每位得獎者50顆）。

截止時間

作品必須在台北/香港時間4月13日（星期一）18:00前提交。

條款與條件

參賽者必須居住於當地應用程式商店可下載《部落衝突》的國家或地區。

影片的音訊和畫面必須清晰可辨，否則可能會被視為無效。不接受AI生成的影片。

發布影片並使用使用Hashtag #SoundOfClash和#ClashOfClans，即表示你同意參加本次比賽，並授權我們在官方頻道（包括《部落衝突》官方影片及宣傳素材）中使用、重製及分享你的作品。