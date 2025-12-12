首領，集結你的部落成員！部落大作戰活動回歸囉！這一次，我們需要你展現最強戰力！在家鄉村莊戰鬥(包含復仇、排位戰以及一般戰鬥)、部落對戰和單人模式中贏取勝利之星，以在活動中解鎖並貢獻「鑄星鐵塊」，幫助探險家勇者鍛造巨力戰斧。是時候研究戰術，整軍備戰了！

和部落成員齊心協力，向活動建築「巨力戰斧」貢獻鑄星鐵塊，並解鎖共同獎勵——包括一款大小為3x3的超讚裝飾！

我想參加！

大本營等級達到7級即可參加此次部落大作戰部落活動。

活動時間

活動開始：

台北/香港時間12月12日16:00

活動結束：

台北/香港時間12月19日16:00

12月19日 活動結束後的1天內，你仍可前往活動分頁領取。最終截止時間為台北/香港 時間2025年12月20日16:00 。

勝利之星就是我們的目標！

掌握了最強戰術？無腦玩法？無敵軍隊？首領，來證明你的實力吧！在戰鬥中獲取勝利之星以解鎖鑄星鐵塊。這些閃亮的鐵塊，就是你戰鬥實力的證明！

活動資源：鑄星鐵塊

獲取勝利之星可解鎖珍貴的鑄星鐵塊。貢獻足夠多的鑄星鐵塊來完成獎勵之路，它們將被熔鍊並鍛造成一件史詩裝飾！沒錯，這次部落大作戰活動裝飾是由勝利之星打造的！這設定夠酷吧？

活動加成！

12月14日，每顆勝利之星提供的鑄星鐵塊數量將提升！也就是說，你獲得的鑄星鐵塊數量將多於勝利之星。這將是大家瘋狂摘星，推進獎勵之路的最佳時機！

獎勵：巨力戰斧裝飾和更多精彩內容！

和部落成員齊心合作貢獻鑄星鐵塊，以解鎖獎勵之路上的寶箱。完成活動以解鎖大小為3x3的巨力戰斧裝飾。這款霸氣裝飾亮出健壯的鋼鐵肱二頭肌，讓對手望而生畏！

領取獎勵

要領取獎勵，你必須：

加入一個部落

在活動期間為部落貢獻過至少一次氣泡聖水

在活動結束後2天內領取獎勵

更換部落

在部落大作戰活動期間，你可以更換部落，即使你之前已在原部落中做出過貢獻。只要新部落的貢獻人數少於100，你就可以繼續參與該活動。

你只能領取活動結束時所在部落的獎勵，並且必須在該部落中至少有一次貢獻記錄。