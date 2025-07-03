升級進度緩慢無比？實驗室研究嚴重落後？快來加入資源加成特訓計劃，讓你的村莊快速進入戰鬥狀態！

歡迎來到夏日狂歡節！

接下來的幾週將開啟4項夏日狂歡節特訓計劃，每項計劃都將為家鄉村莊帶來獨特的資源加成和項目升級加速效果！

7月3日至13日 金幣特訓計劃 花費金幣的升級項目時間縮短25%，金幣產量加倍，儲金罐空間也提升至平時的兩倍。不包含城牆和限時升級項目。 7月13日至22日 聖水特訓計劃 花費聖水的升級項目時間縮短25%，聖水產量加倍，聖水瓶空間也提升至平時的兩倍。不包含城牆和限時升級項目。 7月22日至8月1日 闇黑重油特訓計劃 花費闇黑重油的升級項目時間縮短25%，闇黑重油產量加倍，闇黑重油罐空間也提升至平時的兩倍。不包含城牆和限時升級項目。 8月1日至8日 萬能特訓計劃 花費金幣、聖水和闇黑重油的升級項目時間均縮短25%，金幣、聖水和闇黑重油產量加倍，儲存空間也提升至平時的兩倍。不包含城牆和限時升級項目。

暢玩整個夏日狂歡節，透過特訓計劃使你的收益最大化！首領，該好好練練了！流汗比打資源更爽快！