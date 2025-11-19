你有沒有夢想過，真正住在自己的大本營裡？這次大家有機會將夢想化作現實，享受為期4週的「大本營生活」！

將你的大本營升至8級以上，並將它分享出來，即有機會前往位於愛爾蘭莫因（Moyne）的真實城堡中生活4週！

活動時間

開始時間：11月20日凌晨1:00（台北/香港時間）

結束時間：12月4日中午12:59（台北/香港時間）

獲獎者將在12月12日公佈。

如何參加？

1.升級大本營、發布你家鄉村莊的截圖，向大家展示你的大本營。

2.在Instagram、TikTok或X（Twitter）上分享它。

3.透過@的方式標記Clash of Clans，並加上#TheRealTownHall。

請注意：如果你擁有多個村莊帳號，也可以全部秀出來，讓大家看看你龐大的升級規模！但是，在每個社群平台上，每個Clash帳號只能參加一次活動。

活動獎勵

我們將選出一位幸運兒，前往位於愛爾蘭莫因的麗舍恩城堡（Lisheen Castle）生活4週！而且，這位幸運兒還可以邀請最多3位客人。對，你沒看錯——真正的城堡。有城牆，不需要你反覆升級的那種。

請注意：除了為期4週的城堡生活外，活動獎勵還包含：從活動獲獎者所在地最近的國際機場至愛爾蘭都柏林的往返機票、往返城堡的地面交通、專屬主廚準備的每日三餐（最多三餐）。上述內容之外的活動和酒水費用需自理。

如需了解詳細資訊，可查看本次競賽活動的《服務條款》：https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

贏家是如何選出的？

我們將隨機抽選這位幸運兒！不過要被選中，需要滿足下方列出的條件。

中獎條件：

要參加競賽活動，你必須：

居住在《部落衝突》官方上線的國家或地區

在你所居住的國家或地區達到法定年齡

擁有活躍的《部落衝突》遊戲帳號

升級你的大本營，並在活動時限內提交參賽

請注意：我們想看到的是大家真正的大本營——嚴禁使用AI生成圖片！

本次競賽活動的完整《服務條款》請參見：

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/