隕石墜落村莊，冰霜時代降臨！天氣太冷了，小炎怪為了保暖，都睡進儲金罐裡囉！在熔岩危機代幣活動中，為煙燻火爐升溫，一起對抗嚴寒！

我想參加！

大本營達到6級即可參加此次熔岩危機代幣活動。

活動時間

活動開始：

UTC時間12月8日上午8:00

活動結束：

UTC時間12月29日上午8:00

** 12月29日 **活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為 UTC時間12月31日上午8:00。

花樣新玩法：炙熱金幣！

酣睡小怪是一種愛睡覺的獨特活動貨幣。它們為了取暖，躲在儲金罐裡睡覺，使儲金罐的周圍籠罩著一層能造成傷害的火焰！想要搶到這些在打盹的活動貨幣，除了需要利用策略，還得有堅強的意志！

勇者的全新史詩裝備：冷冽冰晶

大家冷靜，商人帶來了冷酷無比的全新裝備！贏取火苗幣，解鎖神盾勇者的史詩裝備「冷冽冰晶」。這件裝備啟用時會凍結周圍的防禦建築。升級它可以提升其生命值、延長減速時間並增加傷害。

Clash聖誕節迎來限時兵種回歸！

一陣寒風將戈侖冰人和寒冰亡靈吹進了你的一般軍隊中！為了讓寒冷的戰鬥更加冷酷，你可在獎勵之路上解鎖以下限時內容：寒冰法師、寒冰獵犬（超級部隊）、聖誕奇襲法術和袋裝小霜怪法術。