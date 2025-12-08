熔岩危機代幣活動
隕石墜落村莊，冰霜時代降臨！天氣太冷了，小炎怪為了保暖，都睡進儲金罐裡囉！在熔岩危機代幣活動中，為煙燻火爐升溫，一起對抗嚴寒！
我想參加！
大本營達到6級即可參加此次熔岩危機代幣活動。
活動時間
活動開始：
UTC時間12月8日上午8:00
活動結束：
UTC時間12月29日上午8:00
**12月29日**活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為UTC時間12月31日上午8:00。
花樣新玩法：炙熱金幣！
酣睡小怪是一種愛睡覺的獨特活動貨幣。它們為了取暖，躲在儲金罐裡睡覺，使儲金罐的周圍籠罩著一層能造成傷害的火焰！想要搶到這些在打盹的活動貨幣，除了需要利用策略，還得有堅強的意志！
勇者的全新史詩裝備：冷冽冰晶
大家冷靜，商人帶來了冷酷無比的全新裝備！贏取火苗幣，解鎖神盾勇者的史詩裝備「冷冽冰晶」。這件裝備啟用時會凍結周圍的防禦建築。升級它可以提升其生命值、延長減速時間並增加傷害。
Clash聖誕節迎來限時兵種回歸！
一陣寒風將戈侖冰人和寒冰亡靈吹進了你的一般軍隊中！為了讓寒冷的戰鬥更加冷酷，你可在獎勵之路上解鎖以下限時內容：寒冰法師、寒冰獵犬（超級部隊）、聖誕奇襲法術和袋裝小霜怪法術。
解鎖寒冰獵犬後，你在活動期間最多可同時啟用三種超級部隊。
活動資源
酣睡小怪
這些岩漿小怪可不怎麼喜歡冰霜時代。在戰鬥中收集儲金罐裡的酣睡小怪，並把它們放入輕煙火爐，讓你的村莊度過一個溫暖愜意的Clash聖誕節。不過要小心它們的火焰唷！
火苗幣
把酣睡小怪放進輕煙火爐，你將解鎖獎勵和火苗幣。這些可愛的煤炭代幣在商人那特別好用。用火苗幣去商人精選中兌換獎勵和裝備吧！
活動裝飾
活動建築：輕煙火爐
如果沒有它，我們全都會凍成冰棒！在活動建築「輕煙火爐」旁坐下來，讀本好書，享受一個溫馨的Clash聖誕節。只要爐子裡塞滿酣睡小怪，它就能一直燒得旺！
超級裝飾：飢餓獵犬
這小狗雕像偏愛熱辣口味！你以為自己很能吃辣嗎？真正的挑戰才剛開始。