2025年11月21日
Blog – Clash of Clans
超級炸彈人秀活動！
好玩到爆的活動開始啦！活動期間可免費使用超級炸彈人，贏取冰塊以解鎖獎勵。活動超級兵種會自動強化，這意味著在活動期間最多可同時啟用三種超級兵種。
可參加活動的玩家
大本營達到8級即可參加此次超級炸彈人秀活動。
活動日期：
超級炸彈人秀開始時間：
日期：2025年11月20日，星期四
時間：台北/香港時間16:00
超級炸彈人秀結束時間：
日期：2025年11月26日，星期三
時間：台北/香港時間16:00
活動將於11月27日結束，但你仍可在之後的兩天內進入商人的活動選項卡和活動建築（超級冰浴）。也就是說，在11月29日16:00之前，你都可以使用超級幣兌換獎勵！
遊戲玩法：
透過在多人遊戲模式（一般戰鬥和排位戰）中贏取勝利之星來收集冰塊。收集冰塊可推進活動獎勵之路的進度並解鎖獎勵。在戰鬥中使用活動超級兵種「超級炸彈人」還可獲得額外的冰塊！冰塊可以轉換成超級幣，超級幣可在商人精選中兌換額外獎勵。
活動資源
冰塊
整個活動期間，超級炸彈人將引爆一切，因此你需要收集冰塊來冷靜一下！透過在多人遊戲模式的一般戰鬥和排位戰中贏取勝利之星來收集冰塊。收集的冰塊數量取決於你在戰鬥中獲得的勝利之星數量。在戰鬥中使用超級炸彈人，還可獲得額外的冰塊！此外，你還可以定期從活動建築「超級冰浴」中收集冰塊。收集的冰塊越多，解鎖的獎勵就越多！
超級幣！
收集足夠的冰塊後，你就可以解鎖超級幣！在商人精選中使用超級幣兌換活動獎勵！這些獎勵包括：
熾熱火炎台裝飾
法師雕像裝飾
哥布林之王紀念碑裝飾
狂野叢林場景
踏雪時光場景
冰雪之王造型
像素女皇造型
像素守護者造型
失序勇者造型
啟用迷你活動通行證，獲取更多獎勵！
通行證在手，獎勵多更多！購買迷你活動通行證可在獎勵之路上解鎖更多獎勵，並可獲取額外超級幣以在商人精選中使用！