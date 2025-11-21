好玩到爆的活動開始啦！活動期間可免費使用超級炸彈人，贏取冰塊以解鎖獎勵。活動超級兵種會自動強化，這意味著在活動期間最多可同時啟用三種超級兵種。

可參加活動的玩家

大本營達到8級即可參加此次超級炸彈人秀活動。

活動日期：

超級炸彈人秀開始時間：

日期：2025年11月20日，星期四

時間：台北/香港時間16:00

超級炸彈人秀結束時間：

日期：2025年11月26日，星期三

時間：台北/香港時間16:00

活動將於 11月27日 結束，但你仍可在之後的兩天內進入商人的活動選項卡和活動建築（超級冰浴）。也就是說，在11月29日16:00之前，你都可以使用超級幣兌換獎勵！

遊戲玩法：

透過在多人遊戲模式（一般戰鬥和排位戰）中贏取勝利之星來收集冰塊。收集冰塊可推進活動獎勵之路的進度並解鎖獎勵。在戰鬥中使用活動超級兵種「超級炸彈人」還可獲得額外的冰塊！冰塊可以轉換成超級幣，超級幣可在商人精選中兌換額外獎勵。