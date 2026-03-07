Skip to content
2026年3月7日
迷你代幣活動：飛龍衝刺！

使用超級飛龍提升透過戰鬥獲得的龍鱗數量。收集龍鱗可解鎖獎勵與鑽石幣。在商人精選中使用鑽石幣還能兌換更多獎勵！

活動開始：

  • 3月7日上午8:00（UTC）

活動結束：

  • 3月14日上午8:00（UTC）

活動商店在3月16日上午8:00（UTC）關閉

**3月14日**活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為UTC時間3月16日上午8:00。

大本營達到6級的玩家均可參加。

活動兵種：超級飛龍

活動資源

軟貨幣：龍鱗

硬貨幣：鑽石幣

活動建築：飛龍噴泉

活動商店詳情

商品購買上限單價（代幣）
裝飾 - 飛龍寶寶卜塔1550
裝飾 - 哥布林飛龍雕像1550
裝飾 - 炫彩飛龍寶寶雕像1550
裝飾 - 飛龍寶寶圖騰1550
「海盜巢穴」場景12266
「Clash嘉年華」場景12266
猛虎之王12266
失序女皇12266
彩繪守護者12266
像素勇者12266
英雄藥水3309
金幣符石22060
聖水符石22060
資源藥水6124
超級藥水2309
5枚壁壘之戒10361
移位任意鏟51030
研究藥水7247
125000聖水2015
125000金幣2015
2000闇黑重油2031

活動獎勵之路詳情

積分（累積）所需積分免費獎勵之路數量專屬獎勵之路數量
8080超級飛龍1稀有30
250170代幣300代幣500
500250普通500稀有30
800300訓練加成30代幣1050
1250450代幣350稀有40
1700450稀有10代幣500
2150450普通750稀有40
2600450稀有25代幣1050
3050450代幣550稀有60
3550500稀有30代幣700
4050500普通1000稀有60
4550500稀有50史詩15
5050500代幣600稀有80
5550500稀有35裝飾1
6050500普通1250稀有80
6800750稀有60史詩20
7550750代幣650稀有90
8350800稀有40代幣1200
9150800代幣700稀有90
10000850裝飾1史詩45
1000代幣130
2000代幣130
4000代幣130
6000代幣130
8000代幣130
11000代幣130
14000代幣130
17000代幣130
20000代幣130