2026年3月7日
Blog – Clash of Clans
迷你代幣活動：飛龍衝刺！
使用超級飛龍提升透過戰鬥獲得的龍鱗數量。收集龍鱗可解鎖獎勵與鑽石幣。在商人精選中使用鑽石幣還能兌換更多獎勵！
活動開始：
3月7日上午8:00（UTC）
活動結束：
3月14日上午8:00（UTC）
活動商店在3月16日上午8:00（UTC）關閉
**3月14日**活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為UTC時間3月16日上午8:00。
大本營達到6級的玩家均可參加。
活動兵種：超級飛龍
活動資源
軟貨幣：龍鱗
硬貨幣：鑽石幣
活動建築：飛龍噴泉
活動商店詳情
|商品
|購買上限
|單價（代幣）
|裝飾 - 飛龍寶寶卜塔
|1
|550
|裝飾 - 哥布林飛龍雕像
|1
|550
|裝飾 - 炫彩飛龍寶寶雕像
|1
|550
|裝飾 - 飛龍寶寶圖騰
|1
|550
|「海盜巢穴」場景
|1
|2266
|「Clash嘉年華」場景
|1
|2266
|猛虎之王
|1
|2266
|失序女皇
|1
|2266
|彩繪守護者
|1
|2266
|像素勇者
|1
|2266
|英雄藥水
|3
|309
|金幣符石
|2
|2060
|聖水符石
|2
|2060
|資源藥水
|6
|124
|超級藥水
|2
|309
|5枚壁壘之戒
|10
|361
|移位任意鏟
|5
|1030
|研究藥水
|7
|247
|125000聖水
|20
|15
|125000金幣
|20
|15
|2000闇黑重油
|20
|31
活動獎勵之路詳情
|積分（累積）
|所需積分
|免費獎勵之路
|數量
|專屬獎勵之路
|數量
|80
|80
|超級飛龍
|1
|稀有
|30
|250
|170
|代幣
|300
|代幣
|500
|500
|250
|普通
|500
|稀有
|30
|800
|300
|訓練加成
|30
|代幣
|1050
|1250
|450
|代幣
|350
|稀有
|40
|1700
|450
|稀有
|10
|代幣
|500
|2150
|450
|普通
|750
|稀有
|40
|2600
|450
|稀有
|25
|代幣
|1050
|3050
|450
|代幣
|550
|稀有
|60
|3550
|500
|稀有
|30
|代幣
|700
|4050
|500
|普通
|1000
|稀有
|60
|4550
|500
|稀有
|50
|史詩
|15
|5050
|500
|代幣
|600
|稀有
|80
|5550
|500
|稀有
|35
|裝飾
|1
|6050
|500
|普通
|1250
|稀有
|80
|6800
|750
|稀有
|60
|史詩
|20
|7550
|750
|代幣
|650
|稀有
|90
|8350
|800
|稀有
|40
|代幣
|1200
|9150
|800
|代幣
|700
|稀有
|90
|10000
|850
|裝飾
|1
|史詩
|45
|1000
|代幣
|130
|2000
|代幣
|130
|4000
|代幣
|130
|6000
|代幣
|130
|8000
|代幣
|130
|11000
|代幣
|130
|14000
|代幣
|130
|17000
|代幣
|130
|20000
|代幣
|130