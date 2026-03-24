上圖為：18級大本營上線至今的整體勝率表現，其中標示了重要時間節點。

更新上線初期，三星率和一星率異常接近。這兩者接近代表meta的高度兩極化，進攻結果不是近乎完美，就是徹底失敗，幾乎沒有中間狀態。

平衡性更新#1後，我們對強度過高和使用率偏低的選項都進行了調整，三星率和一星率的差距依然極小，甚至在某些情況下變得更加接近。雖然部分調整為後續出現的戰術奠定了基礎，但在當時並未立刻對整體mtea造成影響。

直到平衡性更新#2對進攻端和防守端都進行更全面的調整，兩者的機率才開始拉開差距，整體的三星率也從峰值回落。對比同期的賽季數據，目前賽季三星率和一星率的趨同程度更低，戰術表現也更加多樣化。

目前這張圖顯示出meta具有更高的多樣性。玩家使用的部隊分布範圍更廣，不再集中於單一的強勢陣容。這是一次意義重大的進步。

但與此同時，在部分情況下的三星率仍高於我們期望的範圍，還有幾個兵種的表現依舊過於強勢。戰術多樣性雖有提升，但整體的進攻強度仍然偏高。下一步我們將針對這些問題小心地進行調整，同時確保不破壞目前得來不易的環境多樣性。

我們也會持續關注飛龍公爵的表現。它對目前meta產生顯著地影響，隨著玩家開發出更多戰術，我們將繼續評估其表現。如果需要進行任何改動，我們會提前向大家公告。

也有不少玩家提到部隊升級的問題，希望能在新大本營版本早期開放更多部隊升級內容。提供更多升級選項，是軍隊陣容不斷進化、戰術玩法維持新鮮感的關鍵，因此下一次更新將帶來額外的部隊升級，在原有計畫中新增飛龍和雪怪的升級內容。

這些調整的實際效果，也將作為我們日後在新大本營版本中設計部隊升級內容時的參考。跟之前一樣，平衡性與養成系統的調整，將為各類戰術的回歸和演變創造新的可能。

不同技術水準下的平衡性

從每天發動一兩次進攻的休閒玩家，到頂級競技選手，《部落衝突》的玩家涵蓋各個不同的實力層級。

有時候某種戰術在一般玩家中表現普通，但在頂尖玩家手中卻太過強勢。也有時候，某個問題會影響所有技術水準的玩家。

我們有責任兼顧所有玩家。

總體而言，我們的目標是為每個層級的玩家都營造出良好的遊戲環境。但無論在一般還是高階戰鬥中，一旦出現極端失衡的情況，我們便會針對性地介入調整。

這不代表我們只會針對職業選手進行平衡性調整，但同樣也不代表我們會忽視他們。如果出現嚴重影響戰術多樣性的因素，或表現超出合理範圍的內容，我們就會進行調整。

平衡性調整並不是要讓所有戰術同質化，而是要讓多種戰術都有用武之地，同時讓玩家技術繼續發揮重要作用。

排位戰、傳說聯盟、部落對戰聯盟賽以及礦石經濟

近期幾個進度與競技系統成為討論焦點，包括排位戰、傳說聯盟、部落對戰聯盟賽以及礦石經濟。

排位戰

針對排位戰，我們在今年二月更新中推出了一些小型調整，希望能減輕遊戲的作業感，並讓參與體驗更加輕鬆。我們知道還有許多工作要做，後續也會根據玩家的意見持續調整。

未來的更新將著重於讓排位戰更容易理解，同時帶來更好的競技體驗。我們正在優化錦標賽的戰績展示方式，讓戰鬥結果更清楚易懂，同時改進排行榜的導覽邏輯，讓各聯盟等級的榜單瀏覽更直觀。

除了這些系統內容的改進，我們也正在從各方面優化排位戰體驗，包括提供更清楚的戰鬥記錄、更直觀的排行榜顯示、更順暢的晉級與降級流程，以及讓已啟用的防禦陣型更明顯。我們也會探索如何讓玩家在排位戰中擁有更多緩衝空間，讓大家能有更多時間休息，而不必擔心短暫停手就立刻面臨降級風險。這些優化將讓各個聯盟等級玩家都能受惠，其中也包括傳說聯盟玩家。

針對傳說聯盟的更新

我們將對傳說聯盟進行更深層的結構調整。遊戲中最頂級的競技內容應該具備獨特性、至高的榮譽感，並且有清楚的定位。

這項工作的其中一環，就是在傳說聯盟中引入更清楚的競技進度體系。玩家將能在傳說聯盟中繼續往上攀升多個層級，最終躋身天梯前10,000名，參與最高等級的競技。

臨近上線時，我們會為大家進一步詳細說明如何過渡到傳說聯盟的新體系。這些改動並非流於形式的調整，而是要提升頂級競技的價值。

部落對戰聯盟賽

部落對戰聯盟賽也將迎來更多改動。推出部落對戰聯盟賽時，《部落衝突》的大本營等級和遊戲中的競技型玩家都比現在少很多。隨著遊戲的發展，聯盟的等級分布變得越來越密集，尤其是在中階聯盟，不同大本營配置的部落集中競爭，晉級名額卻十分有限。

為了解決這些問題，我們計畫在部落對戰聯盟賽中增加四個聯盟等級。目標是讓部落在聯盟賽系統中的分布更加均勻，進而讓聯盟等級能更好地反映部落的實力，同時讓絕大多數玩家覺得晉級並非遙不可及，而是可以一步一步實現的目標。

擴展聯盟等級，部落就能更均勻地分布在整個系統中，並在擴展後的聯盟架構內重新分配獎勵，進而為絕大多數玩家優化養成體驗。

作為本次調整的一部分，系統中大部分部落的獎章獎勵都會增加，不過隨著聯盟賽體系的擴展，部分部落進入新聯盟等級，個別聯盟賽的獎勵可能會有所調降。

對於高等級聯盟而言，聯盟賽體系的擴展本身就已帶來了重大好處，因為隨著部落分布更加均衡，晉級的機會也會變得更多。

同時，聯盟賽體系的擴展也將為高水準競技創造更多空間。最高聯盟等級的競技難度將向傳說聯盟看齊，而其下的部分聯盟賽等級則會引入專屬的聯盟賽屬性調整，讓不同聯盟等級形成各具特色的競技環境。

15v15仍是部落對戰聯盟賽的主要競技規模。但是，如果玩家的需求持續增加，未來我們也可能考慮在更高的聯盟等級引入其他對戰規模。

礦石經濟

礦石經濟是另一個我們很清楚必須改進的地方。

現行的礦石系統顯然不夠理想。礦石的獲取直接影響玩家升級與測試裝備的自由度，也直接影響整體的遊戲體驗。

我們會努力嘗試新的方式，讓玩家能更穩定地獲取礦石，相關內容預計將在今年後續版本中推出。任何改動都需要謹慎進行，因為這些改動將影響整個遊戲中所有玩家的長期進度養成。但我們承諾會讓礦石獲取更加穩定，並且整體獲取量更高。

展望未來

十四年來，《部落衝突》始終不斷進化。新戰術層出不窮，老戰術強勢回歸，每次更新都在影響遊戲玩法。這種持續的變化，正是《部落衝突》的魅力所在。

玩家社群的熱情是推動這一切的核心動力。我們感謝所有玩家提出的建設性意見，其中也包括眾多圍繞戰術、平衡性與養成系統展開討論的內容創作者。你們正是我們持續開發這款遊戲的初衷，而你們的意見也是我們始終期待聽見的聲音！

我們未必能讓每一次調整都盡善盡美，但我們始終用心打磨遊戲，做出有利於《部落衝突》長期發展的決策。我們的目標其實很簡單，就是維持遊戲的策略性與競技性，當然還有最重要的趣味性。

未來還有更多精彩，我們期待與大家共同打造。

全面開戰！

- 《部落衝突》遊戲設計團隊