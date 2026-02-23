2月更新出籠囉！內容包括黃金通行證的全面重製、18級大本營全新升級內容、新防禦建築、新戰寵，以及村莊各方面的一大票酷炫優化調整！別急，以上還不是全部更新內容——還有一位神秘的新英雄，也即將以超戲劇化的方式登場！

下面來一起看看詳細內容吧！

釋放全新飛龍公爵之力！

全新英雄即將降臨戰場……先別急，是「即將」。

隆重推出飛龍公爵——這位新英雄異常兇猛，擅長正面作戰。他具有獨特機制，還非常痛恨所有上鎖的門（這一點倒是很好理解）！他目前被關在村莊地下深處，要不要放他出來？這將由你來決定！

2月24日至3月1日，玩家可參加一項特別社群活動，在迷宮般的地下城中穿梭，裡面裝滿了獎勵……甚至需要做出不少棘手的決定。請謹慎選擇。找到正確的道路，釋放飛龍！