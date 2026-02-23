2月更新，猛獸出籠！
2月更新出籠囉！內容包括黃金通行證的全面重製、18級大本營全新升級內容、新防禦建築、新戰寵，以及村莊各方面的一大票酷炫優化調整！別急，以上還不是全部更新內容——還有一位神秘的新英雄，也即將以超戲劇化的方式登場！
下面來一起看看詳細內容吧！
釋放全新飛龍公爵之力！
全新英雄即將降臨戰場……先別急，是「即將」。
隆重推出飛龍公爵——這位新英雄異常兇猛，擅長正面作戰。他具有獨特機制，還非常痛恨所有上鎖的門（這一點倒是很好理解）！他目前被關在村莊地下深處，要不要放他出來？這將由你來決定！
2月24日至3月1日，玩家可參加一項特別社群活動，在迷宮般的地下城中穿梭，裡面裝滿了獎勵……甚至需要做出不少棘手的決定。請謹慎選擇。找到正確的道路，釋放飛龍！
黃金通行證重製&探礦者
我們已經在這篇部落格文章裡（連結在此）詳細介紹過黃金通行證的改動了，所以這裡只說重點：我們徹底重製了黃金通行證，讓它玩起來更現代、更有成就感，同時為白銀通行證和黃金通行證玩家都提供更好的平衡性。新版通行證系統將於3月1日上線，大家可以體驗到的亮點包括：
徹底重製的黃金通行證：價格不變，價值更高！
全新外觀與佈局：獎勵內容更清晰、瀏覽更順暢，還有酷炫全螢幕介面！
全新每日任務系統：隨心開戰，穩拿積分！
黃金通行證玩家現可透過完成「集章卡」來獲得額外積分。為配合這一改動，先前連續購買通行證可獲得200點額外積分的設計將下線。
透過獎勵選擇節點，選擇符合你村莊需要的獎勵！
豬豬資源箱取代周期挑戰資源箱：豬豬資源箱一開始即為最大容量，不再有容量升級或資源箱加成。現在黃金通行證提供的加成是：周期挑戰結束時，從豬豬資源箱中領取的資源提升至5倍。
白銀通行證獎勵之路新增寶箱，有機會藉此取得魔法之書、造型等豐厚獎勵！
花費1顆寶石為自己增援部隊的功能現在叫做「寶石增援」，可透過黃金通行證啟用。
全新幫手：探礦者（大本營10級以上），可轉換一定數量的礦石（閃光礦石最多2000個，輝光礦石最多120個，星光礦石最多2個），每天一次，沒有額外的轉換數量加成。
獎勵會根據大本營等級進行調整，以周期挑戰開始時你的大本營等級為準。
透過進度追趕活動取得額外挑戰積分，更輕鬆地完成整條獎勵之路。
18級大本營新增內容
已經達到18級大本營的玩家在更新後可升級大量內容：
4級終極炸彈
8級搜空地雷
18級迫擊炮
12級地獄之塔
17級特斯拉電磁塔
3級火焰噴射器
4級法術塔（升至4級後可解鎖一個新的法術欄位，對應地震法術）
8級女巫（+超級女巫）
15級野豬騎士（+超級野豬騎士）
8級熔岩獵犬（+寒冰獵犬）
5級雷電泰坦
12級飛龍寶寶（+地獄飛龍）
14級弓箭手（+超級弓箭手）
6級攻城氣球
5級復活法術
6-8級地震法術
12級戰寵小屋
可升至19級的城牆增加75塊
全新戰寵：貪婪渡鴉
來認識一下「貪婪渡鴉」吧——它基本就是一隻長著翅膀、渾身羽毛的哥布林，對閃閃發光的戰利品更是癡迷！
遠程攻擊型飛行單位
優先以其英雄附近的資源建築為目標，可對此類建築造成5倍傷害。
大本營達到18級時解鎖。
排位模式調整
排位戰迎來多項調整：
新增防刷機制：排位戰現在遵循與一般進攻相同的規則，必須在一場戰鬥結束後才能開始下一場。
修復部分玩家會遇到錯誤的降級提醒的問題。
此外，我們還調整部分聯盟賽所需的對戰場次：
|聯盟賽名稱
|調整前對戰場次
|調整後對戰場次
|對戰場次變化
|皮卡超人24
|14
|12
|-2
|泰坦26
|18
|14
|-4
|泰坦27
|18
|14
|-4
|飛龍28
|24
|18
|-6
|飛龍29
|24
|18
|-6
|飛龍30
|24
|18
|-6
|雷電飛龍31
|30
|24
|-6
|雷電飛龍32
|30
|24
|-6
|雷電飛龍33
|30
|24
|-6
調整多個聯盟賽的晉升與降級區，以更好地對應玩家的實際進度：
|聯盟賽名稱
|調整前降級%
|調整後降級%
|降級%變化
|戈侖石人19
|20
|15
|-5
|戈侖石人20
|20
|15
|-5
|飛龍29
|15
|20
|5
|飛龍30
|15
|20
|5
|雷電飛龍31
|15
|20
|5
|雷電飛龍32
|10
|15
|5
|聯盟賽名稱
|調整前晉升%
|調整後晉升%
|晉升%變化
|弓箭手8
|25
|30
|5
|弓箭手9
|25
|30
|5
|法師10
|25
|30
|5
|法師11
|25
|30
|5
|法師12
|25
|30
|5
|瓦基麗武神13
|25
|30
|5
|瓦基麗武神14
|25
|30
|5
|瓦基麗武神15
|25
|30
|5
|女巫16
|25
|30
|5
|女巫17
|25
|30
|5
|女巫18
|20
|30
|10
|戈侖石人19
|20
|30
|10
|戈侖石人21
|20
|25
|5
|皮卡超人22
|20
|25
|5
|皮卡超人23
|20
|25
|5
|飛龍29
|15
|20
|5
|飛龍30
|15
|20
|5
|雷電飛龍31
|15
|20
|5
|雷電飛龍32
|10
|15
|5
珍品商店迎來更多物品！
這個新裝飾將在2026年4月1日精工防禦賽季開始時加入珍品商店。
其他調整與問題修復
本次更新還包含大量平衡性調整、問題修復與遊戲性優化。以下是部分重點內容：
「固若金湯」成就現在只需要完成500次防守，而不是原來的5000次——之前的要求真的誇張了點。
部落對戰聯盟賽現在支援5v5規模！對戰規模越大，最終能獲得的獎勵就越豐厚！
部落戰平局時，能獲得的獎勵從原來的57%上調至75%。調整後，「勝+負」和「平+平」這兩種情況下，部落戰發放的總獎勵相同。
施毒法術現在會對守衛生效，並可造成全額傷害，但減緩移動速度與攻擊速度的效果只有一般情況下的70%。
英雄藥水和能量點心現在只對進攻生效，不再影響防守。
對於還未解鎖珍品商店的玩家，將不再顯示「新增特效」選項。
重製地底單位的戰鬥邏輯。這項改動會讓挖挖與掘地礦工在面對大群骷髏兵時，行為邏輯更加一致。
對各個改裝防禦建築進行平衡性調整（加農炮、箭塔和迫擊炮）。
修復改裝迫擊炮攻擊速度異常的問題，避免它以零延遲開始攻擊。
修復遠襲者攻擊的濺射傷害判定：與其他大多數單位一致，將根據目標類型（地面或空中）進行判定。
現在除建築與城牆，地震法術還會對地面部隊造成傷害。這項調整也會影響到震地金靴。
裝飾物和被移除障礙物的特效顯示，現在可以自由開啟或關閉。
大大提高裝飾物的庫存上限。這樣一來，玩家就可以把自己以前獲得的所有裝飾收進倉庫保存。
現在點擊部隊、英雄、法術、攻城機器、戰寵和守衛的圖示查看詳細資訊時，如果查看項未解鎖，會顯示未解鎖的原因。
鐵匠鋪現在會展示遊戲中當前可獲得、但玩家尚未擁有或解鎖的所有英雄裝備，方便玩家查看未來可取得的內容。
英雄選擇介面現在會展示未解鎖的英雄、普通裝備和戰寵。
在一般部隊等級不足的情況下，超級三溫暖現在會顯示要使用特定超級部隊，其對應的一般部隊需達到的等級。
回調4級巨矛投手的加強（更新後數值：2800生命值，240每秒傷害值）。
圖騰法術改動：效果半徑從6格下調為5格，傷害從70-100降為0，學徒與生命寶石光環不再對圖騰生效。
礦石相關漏洞已經被徹底修復，且透過利用該漏洞取得的多餘礦石也都已被收回。