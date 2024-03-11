11 Mar 2024
Blog – Clash Royale
MARCH EVENTS & CHALLENGES
Tesla Evolution Draft (1v1 and 2v2): March 4 - 11
⚡ Play with the new Tesla Evolution!
⚔️ Challenge: March 8 - 11
🏆 Reward: Banner Decoration
Goblin Party Rocket (1v1 and 2v2): March 11 - 18
🚀 Party Rocket in the house tonight...
⚔️ Challenge: March 15 - 18
🏆 Reward: Banner Decoration
Power Surge (1v1 and 2v2): March 18 - 25
⚡ Thunderbolts and Lightning are very, very frightening, but the Battle still continues!
⚔️ Challenge: March 22 - 25
🏆 Reward: Banner Decoration
Electro Buff (1v1 and 2v2): March 25 - Apr 1
⚡ It's a shocking turn of events! All electro cards are bursting with excess power!
⚔️ Challenge: March 29 - Apr 1
🏆 Reward: Banner Decoration
Royal Tournament (Standard):
March 9 - 13
Royal Tournament (Sudden Death):
March 23 - 27