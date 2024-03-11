11 Mar 2024
Blog – Clash Royale

MARCH EVENTS & CHALLENGES

Tesla Evolution Draft (1v1 and 2v2): March 4 - 11
⚡ Play with the new Tesla Evolution!
⚔️ Challenge: March 8 - 11
🏆 Reward: Banner Decoration

Goblin Party Rocket (1v1 and 2v2): March 11 - 18
🚀 Party Rocket in the house tonight...
⚔️ Challenge: March 15 - 18
🏆 Reward: Banner Decoration

Power Surge (1v1 and 2v2): March 18 - 25
Thunderbolts and Lightning are very, very frightening, but the Battle still continues!
⚔️ Challenge: March 22 - 25
🏆 Reward: Banner Decoration

Electro Buff (1v1 and 2v2): March 25 - Apr 1
It's a shocking turn of events! All electro cards are bursting with excess power!
⚔️ Challenge: March 29 - Apr 1
🏆 Reward: Banner Decoration

Royal Tournament (Standard):
March 9 - 13

Royal Tournament (Sudden Death):
March 23 - 27