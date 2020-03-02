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2 Mar 2020
Blog – Clash Royale

SEASON 9 PASS ROYALE

WHAT IS PASS ROYALE?

Pass Royale unlocks unique rewards & perks for a Season.

Earn Crowns to unlock Season 9 Pass Royale Reward Tiers, Crown Chests, and Bonus Bank Gold!

EXCLUSIVE CONTENT

Only available in Season 9!

  • Fondant Fortress

  • Exclusive 4th Birthday Battle Healer Emote

Once unlocked you will keep these forever, but they can only be earned with Pass Royale in Season 9!

70 REWARDS TO UNLOCK

  • 35

    Pass Royale Reward Tiers

  • 35

    FREE Reward Tiers

35 PASS ROYALE REWARD TIERS

對戰組合

月度決賽第1天首輪四場對決，按照月度資格賽取得的排名，第1種子對上第8種子；第4種子交手第5種子以此類推。

第1場：Mohamed Light vs Brewzany

PASS ROYALE PERKS

第2場：Surg TS vs DarkAngel

Surg TS與DarkAngel在先前的賽季中都曾晉級月度決賽，但兩人並未走到最後，而是在征戰過程中提前被對手淘汰。目前兩人的全球積分排行榜並未列入前24名，若想力拼前24名，需要再加把勁，此次兩人再度來到月度決賽，相信將使出渾身解數，究竟誰能走到更遠？又將以什麼牌組過招？

第3場：TRB Sandbox vs Coco

Sandbox目前在全球積分排行榜的名次靠前，還未確定能夠晉級全球總決賽，不過也已確保可以參加最終席位資格賽，而他的對手Coco由於積分較低，想要取得最終席位資格賽，除了本月要拿到更高的積分外，還必須晉級第8賽季月度決賽才有機會，因此此對決對Coco來說至關重要，但對Sandbox來說也是力拼直接晉級全球總決賽的機會，究竟誰能展現完美實力，如願獲勝？

第4場：Famouskid vs Vitor75

雖然多數人對Famouskid與Vitor75較不熟悉，但他們都曾加入職業戰隊，對於賽場並不陌生，其中Vitor75還曾是戰隊王牌。兩人都有多樣的牌組，此次交手，勢必將帶來火熱激戰，究竟會是Famouskid憑藉著天梯經驗拿下比賽？還是Vitor75過往職業賽經驗將引領勝利？

PLAYING WITHOUT PASS ROYALE

月度決賽採雙敗淘汰制，每場對決為三局兩勝制，以決鬥模式進行，使用的牌組不可重複。第1天的比賽包含8場對決；第2天的比賽包含至少6場對決，若敗者組第一取得勝利，則會進行加賽。

獎金分配

每個月的月度決賽冠軍能取得2萬美元獎金，還能獲得較高的積分，奠定前往全球總決賽之路的基礎！

第7賽季哥布林鑽地機已加入競技場，究竟選手們會如何在決鬥模式中安排卡牌？

8月21日、22日22點請務必鎖定中文賽事頻道，見證選手全力以赴的精采對決！

小提醒！在賽前先到直播頁面設定提醒通知，就比較不會錯過唷！

WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE?

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