Sandbox目前在全球積分排行榜的名次靠前，還未確定能夠晉級全球總決賽，不過也已確保可以參加最終席位資格賽，而他的對手Coco由於積分較低，想要取得最終席位資格賽，除了本月要拿到更高的積分外，還必須晉級第8賽季月度決賽才有機會，因此此對決對Coco來說至關重要，但對Sandbox來說也是力拼直接晉級全球總決賽的機會，究竟誰能展現完美實力，如願獲勝？