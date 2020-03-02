SEASON 9 PASS ROYALE
WHAT IS PASS ROYALE?
Pass Royale unlocks unique rewards & perks for a Season.
Earn Crowns to unlock Season 9 Pass Royale Reward Tiers, Crown Chests, and Bonus Bank Gold!
EXCLUSIVE CONTENT
Only available in Season 9!
Fondant Fortress
Exclusive 4th Birthday Battle Healer Emote
Once unlocked you will keep these forever, but they can only be earned with Pass Royale in Season 9!
70 REWARDS TO UNLOCK
35
Pass Royale Reward Tiers
35
FREE Reward Tiers
35 PASS ROYALE REWARD TIERS
對戰組合
月度決賽第1天首輪四場對決，按照月度資格賽取得的排名，第1種子對上第8種子；第4種子交手第5種子以此類推。
第1場：Mohamed Light vs Brewzany
PASS ROYALE PERKS
第2場：Surg TS vs DarkAngel
Surg TS與DarkAngel在先前的賽季中都曾晉級月度決賽，但兩人並未走到最後，而是在征戰過程中提前被對手淘汰。目前兩人的全球積分排行榜並未列入前24名，若想力拼前24名，需要再加把勁，此次兩人再度來到月度決賽，相信將使出渾身解數，究竟誰能走到更遠？又將以什麼牌組過招？
第3場：TRB Sandbox vs Coco
Sandbox目前在全球積分排行榜的名次靠前，還未確定能夠晉級全球總決賽，不過也已確保可以參加最終席位資格賽，而他的對手Coco由於積分較低，想要取得最終席位資格賽，除了本月要拿到更高的積分外，還必須晉級第8賽季月度決賽才有機會，因此此對決對Coco來說至關重要，但對Sandbox來說也是力拼直接晉級全球總決賽的機會，究竟誰能展現完美實力，如願獲勝？
第4場：Famouskid vs Vitor75
雖然多數人對Famouskid與Vitor75較不熟悉，但他們都曾加入職業戰隊，對於賽場並不陌生，其中Vitor75還曾是戰隊王牌。兩人都有多樣的牌組，此次交手，勢必將帶來火熱激戰，究竟會是Famouskid憑藉著天梯經驗拿下比賽？還是Vitor75過往職業賽經驗將引領勝利？
PLAYING WITHOUT PASS ROYALE
月度決賽採雙敗淘汰制，每場對決為三局兩勝制，以決鬥模式進行，使用的牌組不可重複。第1天的比賽包含8場對決；第2天的比賽包含至少6場對決，若敗者組第一取得勝利，則會進行加賽。
獎金分配
每個月的月度決賽冠軍能取得2萬美元獎金，還能獲得較高的積分，奠定前往全球總決賽之路的基礎！
第7賽季哥布林鑽地機已加入競技場，究竟選手們會如何在決鬥模式中安排卡牌？
8月21日、22日22點請務必鎖定中文賽事頻道，見證選手全力以赴的精采對決！
小提醒！在賽前先到直播頁面設定提醒通知，就比較不會錯過唷！