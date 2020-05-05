今晚的压轴大战，将由中国神秘新人echo对阵日本三冠王Lim l Endo。虽然年纪轻轻且杯数平平，但抽中幸运1号签的echo可谓一鸣惊人，在8个人随便选的情况下直接锁定了排位最高的Lim l Endo，实在是勇气可嘉。连续四周比赛，Lim l Endo拿下3个冠军一个第三，战绩是恐怖的10胜1负，不过这也是他的首次守擂之旅，不知道习惯前二免于踢馆的他，有没有做好接受冲击的准备。

八场对决，场场精彩！由于已经是倒数第二周踢馆赛，所以不论是挑战者还是守擂者都必须严阵以待，把握这为数不多的拿分机会，究竟有几位选手可以踢馆成功呢？今天17点我们不见不散！

