Season 11 Balance Changes
第二场踢馆，新加坡大神FamousKid将挑战韩国小将Pmn I Hunter。Pmn I Hunter在第四周踢馆成功，并在上一周顶住了一波冲击，展现出新人小将的锐气，但他本周的对手绝对是地狱难度。抽到4号签的FamousKid直接挑中Pmn I Hunter，没有冒险去往高位挑战，看来先稳稳打进天王金字塔、再慢慢争取更高的排名，成为FamousKid本周的战术。
TORNADO AND TROOPS
TORNADO
下一场对决，再临金字塔的日本大神YUYA将对阵地表最强5400杯guoyuan。抽中3号签的YUYA也是以稳为主，挑战第八天王guoyuan绝对就是冲着天王席位来的。而马来西亚黑马guoyuan已经在天王金字塔连续存活了多周，战胜过Miku并双杀了KK，已经颇有几分日本杀手的味道，此番YUYA究竟能否帮之前两位日本兄弟复仇？我们拭目以待。
ROYAL DELIVERY
仅仅抽到7号签的韩国小将Hoon选择余地不大，在只剩Auk和KK的情况下毅然选择了前者，目标就是复仇！在CRSC第一赛季的比赛中，Hoon就曾在踢馆赛中挑战Auk，最终0-2落败交了学费，此番再次相逢，Hoon必定是卯足了劲。而Auk无需过多介绍，两季以来7胜0负的守擂战绩说明一切，Hoon能否终结Auk的不败神话？难度还是有点大的。
BATTLE HEALER
Hitpoints
-10%
BABY DRAGON
第五场踢馆，日本天才GRIKO（Miku）将挑战中国台湾小将Detect Proudwolf。GRIKO刚刚锁定了CRL全球总决赛直通名额，状态和心态都如日中天。而Detect Proudwolf则在上周踢馆带走了XYD，并拿到第六天王的名次，小伙子一战成名。上一次踢馆guoyuan失败让GRIKO有点意外，此番抽到2号签的他直接挑中Detect Proudwolf，必将全力避免第二次滑铁卢。
MAGIC ARCHER
第六场对决，韩国苍蝇哥Seori将挑战日本魔盒PANDORA。抽到6号签的Seori也属于点背一族，PANDORA、Auk、KK选谁都区别不大，打一手排位更高的PANDORA无疑收益更高。PANDORA作为直邀天王虽还没拿过周冠，但每周的表现都非常稳定，想踢走他难度不小。上一次用苍蝇海踢走力量哥的Seori，此番又为PANDORA定制了什么大招呢？让我们一起期待！
MINI P.E.K.K.A
倒数第二场对决，中国小将ONE-TWO将挑战中国香港天才Panda。第二次来踢馆，抽中5号签的ONE-TWO直接瞄准第四天王Panda，显然也是看到只剩最后两周了，所以尽量往高处打、争取更多的积分。但连续三周拿下两个亚军一个第四的Panda，毫无疑问也是正值巅峰、实力超群，ONE-TWO想要战胜强大的功夫熊猫，可能得多在卡组上下一点功夫了。
EARTHQUAKE AND BUILDINGS
EARTHQUAKE
今晚的压轴大战，将由中国神秘新人echo对阵日本三冠王Lim l Endo。虽然年纪轻轻且杯数平平，但抽中幸运1号签的echo可谓一鸣惊人，在8个人随便选的情况下直接锁定了排位最高的Lim l Endo，实在是勇气可嘉。连续四周比赛，Lim l Endo拿下3个冠军一个第三，战绩是恐怖的10胜1负，不过这也是他的首次守擂之旅，不知道习惯前二免于踢馆的他，有没有做好接受冲击的准备。
八场对决，场场精彩！由于已经是倒数第二周踢馆赛，所以不论是挑战者还是守擂者都必须严阵以待，把握这为数不多的拿分机会，究竟有几位选手可以踢馆成功呢？今天17点我们不见不散！
GOBLIN CAGE
Goblin Brawler
Damage
+6%
GOBLIN HUT
Hitpoints
-35%
FURNACE
Hitpoints
-16%
BARBARIAN HUT
Hitpoints
-20%
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