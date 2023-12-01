ÄNDERUNGEN AM LEGENDENPFAD
NEUE LEVEL-CAPS IM RANGLISTENMODUS
Am 4. Dezember kommen die Elite-Levels im Legendenpfad!
Als wir die Elite-Levels im Juni einführten, kündigten wir an, dass die Karten bis zu einem späteren Zeitpunkt auf Stufe 14 begrenzt sein würden. Dieses Datum ist jetzt hier!
MEHR ELITE-JOKER-BELOHNUNGEN
Neben den neuen Level-Caps erhöhen wir auch die Anzahl der Elite-Jokerkarten, die Spieler während ihres Aufstiegs auf dem Legendenpfad in jeder Saison verdienen können.
Die NEUEN Level-Caps und Belohnungen für den Legendenpfad sind unten aufgeführt:
|NEU
|NEU
|NEU
|Liga
|Level Cap
|Elite Jokerkarte
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
Die Gesamtsumme der Elite-Jokerkarten hängt von der Liga ab, in der du die Saison beendest, wobei der Höchstbetrag 50.000 pro Saison beträgt.
Wenn du die Liga in der ersten Spalte erreichst, hast du eine Gesamtzahl von Elite-Jokerkarten in der entsprechenden Reihe gesammelt.
|ALT
|ALT
|Liga
|Level Cap
|Elite Jokerkarte
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
Diese Änderungen machen aus Legendenpfad zur besten Quelle für den Aufstieg in die Elitestufe... vorausgesetzt, ihr habt die nötigen Fähigkeiten!
Wir haben auch die Level-Caps für die anderen Ligen angepasst, um einen stromlinienförmigeren Verlauf in Richtung der Ligen zu schaffen, die Elitestufen enthalten, so dass es nicht so einen sofortigen Anstieg der Kartenlevel in euren Kämpfen gibt.
Diese Änderungen werden im Legendenpfad live sein, sobald die nächste Saison am 4. Dezember beginnt!