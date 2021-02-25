Änderungen am Matchmaking!
Seit langem dreht sich eines der größten Feedbacks von Spielern um Matchups zwischen den Königsleveln. Zum Beispiel, gegen einen Spieler antreten, der mehrere Level höher ist als sie selbst.
Heute beheben wir dies in einer Wartungspause!
WAS ÄNDERT SICH?
Eine globale Veränderung für das Solo-Matchmaking!
Spieler werden jetzt standardmäßig mit Spielern gematched, die eine eigenes Königslevel von +1 oder -1 haben (neben einer gleichen Übereinstimmung).
Zum Beispiel wird ein Spieler mit Königslevel 12, nur mit Spielern des Königslevels 11, 12 oder 13 gematched!
Hinweis: Diese Regel ändert keine aktuellen Matchmaking-Regeln basierend auf der Anzahl der Trophäen.
EIN SCHNELLES MATCHMAKING BEHALTEN
Um die Matchmaking-Zeiten akzeptabel zu halten, werden diese Parameter alle 5 Sekunden der Suchzeit um weitere +1 / -1 erhöht, bis zu einem Maximum von +3 / -3 bei 10 Sekunden.
Dies soll sicherstellen, dass die Spieler nicht längere Zeit auf der Suche nach einem Spiel im Matchmaking festsitzen.
CLAN WARS 2 MATCHMAKING
Die Ausnahme von der Regel oben ist im Clan Wars 2, wo die Zeit des Königslevel-Matchmakings an statt 5 Sekunden, auf 20 Sekunden erhöht wurde. Dieses führt auf das aktuelle Clan Wars-Matchup zurück, von welchen wir hoffen, dass Spieler mehr Zeit haben, um einen Gegner mit einem Königslevel zu finden, der ihren eigenen näher kommt.
AB WANN GELTEN DIE NEUEN MATCHMAKING-ÄNDERUNGEN?
Diese Änderungen sind mit der aktuellen Wartungspause am Donnerstag, dem 25. Februar, aktiv im Spiel.
Wir werden diese Matchmaking-Änderung im Auge behalten, um festzustellen, ob Probleme auftreten, und diesbezüglich auch Änderungen vornehmen, wenn wir negative Auswirkungen sehen. Dies ist möglicherweise keine dauerhafte Änderung, wenn wir beispielsweise sehen, dass Spieler keine Gegner/Matches erhalten können.