14. Mai 2020
Blog – Clash Royale
10 JAHRE SUPERCELL!
Zehn Jahre. Fünf Spiele.
Mehrere hundert Millionen Spieler.
Zahllose unvergessliche Momente.
Wir möchten uns aus tiefstem Herzen bei allen Spielern in all unseren Spielen dafür bedanken, dass sie Supercells erstes Jahrzehnt zu einer so schönen und erfolgreichen Zeit gemacht haben.
Exklusives Emote zum 10. Geburtstag!
最終席位爭奪展開！32位選手將於今明兩天每晚22點展開激烈拚搏！其中包含大家熟悉的RAD、YUYA、Sado、BenZer、Hajime、Vitor75、Taa、Kodigo等選手，究竟誰能從單敗淘汰制中脫穎而出，晉級明日16強賽，並爭奪最後8張晉級全球總決賽的門票？鎖定中文賽事頻道見真章！