Das Team hatte die Gelegenheit, auf 2021 zurückzublicken, und wir sind glücklich mit der Richtung, in die das Spiel geht!

Momentan sammeln wir fleißig Feedback von der Community und arbeiten an Ideen für die Zukunft von Clash Royale – wir freuen uns schon auf eure Reaktionen!



Uns ist auch bewusst, dass wir an einigen Problemen arbeiten müssen – wie den Bugs mit der Banditin und dem Fischer. Wir tun unser Bestes, diese so schnell wie möglich zu beheben, doch aufgrund von Problemen, die mit der Spielentwicklung einhergehen, dauert dies länger als erwartet.



Wir können euch jedoch versichern, dass wir diese Probleme schnellstmöglich beheben werden!

