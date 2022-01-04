Das Royale Jahr
DIE VERGANGENHEIT
Hallo zusammen!
Das Jahr 2021 ist vorbei – und was für ein tolles Jahr es für Clash Royale war!
Mithilfe der Ideen und Vorschläge der Community konnten wir euch einige tolle Updates liefern, von denen wir glauben, dass sie Clash Royale in eine Richtung geführt haben, die das Spiel noch besser machen wird.
Hier sind einige Dinge, die wir letztes Jahr unternommen haben:
Erweiterung des Trophäenpfads
Hinzufügen eines brandneuen Maximallevels
Verringerung der Kosten für die Verbesserung von Karten
Hinzufügen von tonnenweise Gold
Starpunkte sind nun jedem zugänglicher
Es gibt jetzt viele neue Truhenarten
Wir haben geändert, wie Herausforderungen funktionieren
Hinzufügen Magischer Gegenstände, die massiv beim Spielfortschritt helfen
Es gibt nun einen neuen Seltenheitsgrad für Karten: die Champions!
Außerdem gab es zu viele Quality-of-Life-Verbesserungen, um sie hier aufzulisten!
Durch all die neuen Dinge kamen viele neue Spieler hinzu und viele durften wir wieder willkommen heißen, was absolut fantastisch war!
In 2021 gab es auch ein super Finale der Clash Royale League, in dem Mugi zum World Champion gekrönt wurde!
Unser ganzes Team freut sich bereits auf das nächste Jahr und darauf, es noch besser als das vergangene zu machen!
DIE GEGENWART
Das Team hatte die Gelegenheit, auf 2021 zurückzublicken, und wir sind glücklich mit der Richtung, in die das Spiel geht!
Momentan sammeln wir fleißig Feedback von der Community und arbeiten an Ideen für die Zukunft von Clash Royale – wir freuen uns schon auf eure Reaktionen!
Uns ist auch bewusst, dass wir an einigen Problemen arbeiten müssen – wie den Bugs mit der Banditin und dem Fischer. Wir tun unser Bestes, diese so schnell wie möglich zu beheben, doch aufgrund von Problemen, die mit der Spielentwicklung einhergehen, dauert dies länger als erwartet.
Wir können euch jedoch versichern, dass wir diese Probleme schnellstmöglich beheben werden!
DIE ZUKUNFT:
Das Jahr 2022 hat gerade begonnen, und wir freuen uns darauf, euch die Features präsentieren zu können, an denen wir arbeiten.
Wir können noch nicht allzu viel verraten, da wir euch nichts versprechen wollen, was es am Ende nicht ins Spiel schafft ... doch hier sind einige Dinge, auf die ihr euch in 2022 freuen könnt!
Unsere Hauptziele für das folgende Jahr sehen so aus:
Mehr Arten, Fortschritt zu machen und mehr Belohnungen, die ihr verdienen könnt
Mehr Anpassungsmöglichkeiten für euch
Verbesserungen von bestehenden Features
Außerdem wird es Quality-of-Life-Verbesserungen geben, die sich die Community gewünscht hat.
Das nächste Update wird es im April 2022 geben, doch vorher gibt es Folgendes, was euch wohl gefallen wird ...
BALANCEÄNDERUNGEN:
Wir haben euer Feedback gehört und stimmen euch zu – Balanceänderungen nur alle 3 Monate zu veröffentlichen ist zu wenig. Daher haben wir diesen Rhythmus auf 2 Monate verkürzt.
Dadurch können wir genug Informationen und Daten sammeln, um zukünftige Anpassungen vorzunehmen und das Team hat die Möglichkeit, an weiteren Features zu arbeiten.
Das Ziel ist, Balanceänderungen im Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember 2022 herauszubringen.
Wir danken euch allen für euer Feedback bezüglich dieser Angelegenheit.