Während wir uns auf ein weiteres aufregendes Jahr von Clash Royale vorbereiten, wollen wir einen Blick auf einige Änderungen werfen, die das Kampfbelohnungssystem betreffen.

Die Truhenschlüssel verschwinden

Ab Anfang Januar sind Truhenschlüssel nicht mehr Bestandteil der Belohnungen im Diamantpass Royale oder der Shopangebote. Und bis Ende März werden sie ganz aus dem Spiel entfernt.

Keine Sorge: Wir entfernen nicht einfach nur etwas – wir schaffen auch Platz für Neues! Mit den kommenden Änderungen kannst du mehr Kämpfe spielen und Belohnungen verdienen, ohne dich um die Schlüssel kümmern zu müssen.

Was ist zu tun?

Lass deine Truhenschlüssel nicht ungenutzt verfallen! Hast du Schlüssel gelagert, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sämtliche Truhen zu öffnen, die du angesammelt hast. Denke daran: Alle ungenutzten Truhenschlüssel verschwinden Ende März!

Das ist alles, was wir im Moment verraten können, aber bleib unbedingt dran: Wir werden Anfang nächsten Jahres weitere Details bekannt geben!

Merry Clashmas!

Das Clash Royale-Team