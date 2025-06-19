Mit dem nächsten Update werden wir einige Änderungen an Juwelenbelohnungen vornehmen. So sieht der Plan aus:

Die Belohnungen für Kartenmeisterungen werden aktualisiert: Reguläre Karten: 150 -> 100 Juwelen Championkarten: 300 -> 100 Juwelen

2525 Juwelen werden von den Belohnungen für Kartenmeisterungen zum Trophäenpfad verlegt.

Das bedeutet, dass es insgesamt weniger Juwelen im Spiel geben wird. Allerdings werden mehr von ihnen über reguläres Gameplay erhältlich und nicht an langwieriges Grinden für Meisterungen gebunden sein. Wir glauben, dass Juwelenbelohnungen dadurch zugänglicher für mehr Spieler werden.

Wenn du Juwelen für Meisterungen zu den aktuellen Werten sammeln willst, ist jetzt die Zeit dafür!

Sobald das Update Ende Juni live geht, werden die Werte der Belohnungen für Meisterungen angepasst, und wir werden keine Juwelen rückwirkend für zuvor abgeschlossene Trophäenpfad- oder Meisterungslevel gewähren.

Das ist fürs Erste alles. Bleib dran, um bald mehr Informationen zu erhalten!

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team