Du hast keinen Pass Royale? Du kannst die folgenden Belohnungen GRATIS verdienen:



1 GEWÖHNLICHES Buch der Karten

1 Königliche Jokertruhe

10 Epische Joker



20 Seltene Joker



50 gewöhnliche Joker



2 Truhenschlüssel



33 Kronentruhen (können Juwelen und Karten jeder Seltenheit enthalten)



1 LEGENDÄRER JOKER



Oben aufgeführte Belohnungen sind für Spieler ab Arena 7 verfügbar. PASS-ROYALE-BESITZER KÖNNEN EBENFALLS DIE GRATISBELOHNUNGEN EINSAMMELN!