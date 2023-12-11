Der Schweinachtsreiter kommt und hat Geschenke für jeden dabei!

Ab dem 4. Dezember werden alle im Kampf verwendeten Emotes aufgezeichnet und vom Schweinachtsreiter höchstpersönlich als UNARTIG oder ARTIG eingestuft.

Je nachdem, welche Emotes häufiger Verwendung finden, wird der jeweilige Turmskin an Clashmas (25. Dezember) für alle Spieler freigeschaltet!