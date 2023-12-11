10. Dez. 2023
Blog – Clash Royale
ARTIG oder UNARTIG?
Der Schweinachtsreiter kommt und hat Geschenke für jeden dabei!
Ab dem 4. Dezember werden alle im Kampf verwendeten Emotes aufgezeichnet und vom Schweinachtsreiter höchstpersönlich als UNARTIG oder ARTIG eingestuft.
Je nachdem, welche Emotes häufiger Verwendung finden, wird der jeweilige Turmskin an Clashmas (25. Dezember) für alle Spieler freigeschaltet!
ARTIG-Belohnung: Freezy der Schneemann
UNARTIG-Belohnung: Clashmasmuffel-Kobold
FRAGEN?
Wo sehe ich, welche Seite aktuell führt?
Du kannst den Stand beider Seiten unter „Neues bei Royale“ verfolgen!
Welche Emotes werden als artig und welche als unartig eingestuft?
Das weiß nur der Schweinachtsreiter. Tief im Inneren ist es aber auch dir klar.
Was wird aus der Belohnung für die Verliererseite?
Dieser Turmskin wird im Shop zum Kauf verfügbar sein.