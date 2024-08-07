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7. Aug. 2024
Blog – Clash Royale

August-Goldfest!

Feiere mit uns das August-Goldfest! Vom 5. bis 12. August wird Gold auf das Königreich niederregnen! Drei Ereignisse gleichzeitig? Vergünstigte Verbesserungen, Extragold und Meilenstein-Belohnungen? Wie goldig!

Das kommt auf uns zu:

SLASH ROYALE!

Die ganze Woche kosten Kartenverbesserungen nur den halben Goldpreis!

Goldrausch!

Mehr Gold gefällig? Dann hol dir ein paar Türme!

Verdiene bis zu 120.000 Gold, je nach Arenalevel!

So viel Gold kannst du während des Ereignisses täglich nach Hause tragen:

  • Arena 1–4: 5000 Gold

  • Arena 5–7: 10.000 Gold

  • Arena 8–10: 15.000 Gold

  • Arena 11+: 20.000 Gold

Meilenstein-Ereignis!

Gold ausgeben, Belohnungen verdienen. So einfach ist das!

Sieh dir die Liste der Meilensteine und Belohnungen an:

  • 5000 Gold: 1 Goldtruhe

  • 10.000 Gold: 500 zufällige gewöhnliche Karten

  • 20.000 Gold: 5 Truhenschlüssel

  • 50.000 Gold: 500 zufällige seltene Karten

  • 100.000 Gold: 1 Magietruhe

  • 200.000 Gold: 50 zufällige epische Karten

  • 300.000 Gold: 1 Riesentruhe

  • 450.000 Gold: 3 legendäre Joker

  • 600.000 Gold: Königliche Jokertruhe

  • 750.000 Gold: 1 legendäre Königstruhe (Königstruhe, sofern du in Arena 10 oder darunter bist)

Willst du es Gold regnen lassen? Dann auf in den Kampf!

Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team