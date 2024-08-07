August-Goldfest!
Feiere mit uns das August-Goldfest! Vom 5. bis 12. August wird Gold auf das Königreich niederregnen! Drei Ereignisse gleichzeitig? Vergünstigte Verbesserungen, Extragold und Meilenstein-Belohnungen? Wie goldig!
Das kommt auf uns zu:
SLASH ROYALE!
Die ganze Woche kosten Kartenverbesserungen nur den halben Goldpreis!
Goldrausch!
Mehr Gold gefällig? Dann hol dir ein paar Türme!
Verdiene bis zu 120.000 Gold, je nach Arenalevel!
So viel Gold kannst du während des Ereignisses täglich nach Hause tragen:
Arena 1–4: 5000 Gold
Arena 5–7: 10.000 Gold
Arena 8–10: 15.000 Gold
Arena 11+: 20.000 Gold
Meilenstein-Ereignis!
Gold ausgeben, Belohnungen verdienen. So einfach ist das!
Sieh dir die Liste der Meilensteine und Belohnungen an:
5000 Gold: 1 Goldtruhe
10.000 Gold: 500 zufällige gewöhnliche Karten
20.000 Gold: 5 Truhenschlüssel
50.000 Gold: 500 zufällige seltene Karten
100.000 Gold: 1 Magietruhe
200.000 Gold: 50 zufällige epische Karten
300.000 Gold: 1 Riesentruhe
450.000 Gold: 3 legendäre Joker
600.000 Gold: Königliche Jokertruhe
750.000 Gold: 1 legendäre Königstruhe (Königstruhe, sofern du in Arena 10 oder darunter bist)
Willst du es Gold regnen lassen? Dann auf in den Kampf!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team