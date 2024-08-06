Der Leerenzauber ist zu effektiv darin, direkte Elixiergewinne zu erzielen – insbesondere gegen 4- und 5-Elixier-Fernkämpfer wie den Magieschützen, Elektrodrachen und die Bogenschützen-Königin. Wir balancieren das Schadensspektrum aus, indem wir den Zauber weniger effektiv als Konter gegen Fernkampfeinheiten mit hohen Elixierkosten machen. Im Gegenzug teilt dieser nun besser gegen Schwärme aus.