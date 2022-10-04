Balanceänderungen Oktober 2022
Diese Änderungen sind JETZT LIVE!
KARTENLISTE
Koboldgang ☝️
Elixiergolem ☝️
Kanone
Kanonenkarre
Königsschweinchen
Großer Gräber
Minenwerfer
Barbarenhütte
Unten findest du alle Infos sowie die Gründe für die Änderungen!
KOBOLDGANG
Anzahl an Speerkobolden: ☝️ (2 -> 3)
Die Karte der grünsten Gang in der Arena ist nun schon seit einer ganzen Weile auf einer der unteren Stufen. Um ihnen zu altem Ruhm zu verhelfen, bringen wir den dritten Speerkobold zurück, der die Party vor fünf (!) Jahren verlassen hat.
ELIXIERGOLEM
Angriffsgeschwindigkeit:
☝️ (+15 %, alle Formen)
Obwohl wir mit seiner kürzlich erfolgten Überarbeitung zufrieden sind, war er durch die neue Elixierteilung ein kleines bisschen zu schwach. Durch die Erhöhung der Treffergeschwindigkeit aller drei Formen (Elixiergolem, Elixierminigolems, Elixierklecks) wird er zu einer größeren Bedrohung, wenn er einen Kronenturm erreicht.
KANONE
Trefferpunkte: (-8 %)
KANONENKARRE
Trefferpunkte (in zerstörter Form): (-8 %)
Die Kanone ist zur Zeit dank ihrer niedrigen Elixierkosten und Langlebigkeit eines der beliebtesten Gebäude. Wir verringern ihre Trefferpunkte, um sie anfälliger zu machen und die Verwendung anderer Verteidigungsoptionen interessanter zu machen.
Diese Änderung betrifft auch die zerstörte Form der Kanonenkarre.
KÖNIGSSCHWEINCHEN
Erster Treffer: (60 % langsamer)
Who let the hogs out? Diese kleinen Schweinchen haben sich als ziemlich mächtige Einheiten in der Meta herausgestellt und verlangen meist nach einem perfekten Konter des Gegners, damit sie keinen Kronenturm treffen. Dadurch, dass wir den ersten Treffer verzögern, haben Verteidigungstruppen und Kronentürme ein größeres Zeitfenster, um sie zu zerstören.
GROSSER GRÄBER
Trefferpunkte: (-8 %)
Der Große Gräber hat endlich eine starke Position in der Arena. Jedoch hat sich leider herausgestellt, dass er etwas zu mächtig ist. Wir haben seinen Schnurrbart gestutzt, was sofort seine Trefferpunkte reduziert hat.
MINENWERFER
Trefferpunkte: (-7 %)
In den letzten Monaten hat der Minenwerfer dank neu auftauchender Decks mit dem Skelettkönig an Beliebtheit und Stärke gewonnen. Durch das Verringern seiner Trefferpunkte bleibt er weniger lange auf dem Schlachtfeld und kann leichter zerstört werden.
BARBARENHÜTTE
Elixierkosten: (7 -> 6)
Erscheinungstempo: (11 Sek. -> 15 Sek.)
Erscheinungsanzahl: ☝️ (2 -> 3)
Lebensdauer: (40 Sek. -> 30 Sek.)
Beschwörung bei Tod: (2 Barbaren -> 1 Barbar)
Insgesamt erscheinende Barbaren: (10 -> 8)
Die gemütliche Barbarenhütte ist schon seit langer Zeit die schlechteste Karte im Spiel. Damit meinen wir ungefähr so schlecht wie der Heilungszauber!
Obwohl wir glauben, dass eine „Spawner-Meta“ (Barbarenhütte, Koboldhütte, Ofen, Grabstein) das Spiel defensiver und weniger spaßig macht, wollen wir diese Karte nicht in den Tiefen der Arena versinken lassen ... Und wir wollen definitiv keinen Barbarengeist sehen!
Diese Überarbeitung zielt darauf ab, eine aggressivere Spielweise mit der Barbarenhütte zu fördern, indem wir ihr Verteidigungspotenzial durch verschiedene Änderungen entfernen und ihr gleichzeitig mehr Wert geben, wenn sie unangerührt bleibt.