Elixierkosten:  (7 -> 6)

Erscheinungstempo:  (11 Sek. -> 15 Sek.)

Erscheinungsanzahl: ☝️ (2 -> 3)

Lebensdauer:  (40 Sek. -> 30 Sek.)

Beschwörung bei Tod:  (2 Barbaren -> 1 Barbar)

Insgesamt erscheinende Barbaren:  (10 -> 8)

Die gemütliche Barbarenhütte ist schon seit langer Zeit die schlechteste Karte im Spiel. Damit meinen wir ungefähr so schlecht wie der Heilungszauber!

Obwohl wir glauben, dass eine „Spawner-Meta“ (Barbarenhütte, Koboldhütte, Ofen, Grabstein) das Spiel defensiver und weniger spaßig macht, wollen wir diese Karte nicht in den Tiefen der Arena versinken lassen ... Und wir wollen definitiv keinen Barbarengeist sehen!



Diese Überarbeitung zielt darauf ab, eine aggressivere Spielweise mit der Barbarenhütte zu fördern, indem wir ihr Verteidigungspotenzial durch verschiedene Änderungen entfernen und ihr gleichzeitig mehr Wert geben, wenn sie unangerührt bleibt.