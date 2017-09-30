Bald! Duo Touchdown Spielmodus!
Duo Touchdown ist ein ganz neuer Spielmodus der es mit dem nächsten Update in Clash Royale schafft.
Hier ist alles was ihr wissen müsst:
So sieht die Arena im Touchdown Spielmodus aus
Es gibt keine Türme! Jedes Team hat eine Endzone, die es zu verteidigen gilt. Kronen bekommt ihr, indem eine beliebige einzelne Truppe von deinem Team es in die Endzone des gegnerischen Teams schafft.
Kämpfe dauern 3 Minuten. Das Team, das zuerst 3 Touchdowns schafft gewinnt.
Im Falle eines Unentschieden gibt es 3 Minuten Verlängerung. In dieser Zeit gewinnt das Team, das den nächsten Touchdown schafft.
Schmiedet eure eigenen Decks, wie bei einer Auswahlherausforderung!
Duo Touchdown kann in einer Reihe von Herausforderungen spielbar sein, wenn das epische Quest Update herauskommt!
Schau dir das Touchdown Turnier an um einen Einblick ins Gameplay zu bekommen!
Wir sehen uns in der Arena!
Clash Royale Team