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23. Okt. 2023
Blog – Clash Royale

CLASH ROYALE AUF DEM PC!

CLASH ROYALE x GOOGLE PLAY SPIELE AUF DEM PC

Clash Royale ist ab sofort über Google Play Spiele auf dem PC erhältlich! Zum allerersten Mal gibt es Supercells Mobile-Games auch auf dem Computer.

Freu dich auf eine ganz neue Weise, Clash Royale zu spielen 💪

  • Größerer Bildschirm, immersiveres Spielerlebnis

  • Maus- und Tastatur-Unterstützung für eine bessere Steuerung

  • Nahtlose Synchronisation der Mobile- und PC-Version

  • Perfekt zum Streamen

Warum probierst du es nicht mal aus? 👇

Schau dir auf deinem PC die Seite für Clash Royale im Google Play Store an!