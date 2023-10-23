CLASH ROYALE x GOOGLE PLAY SPIELE AUF DEM PC

Clash Royale ist ab sofort über Google Play Spiele auf dem PC erhältlich! Zum allerersten Mal gibt es Supercells Mobile-Games auch auf dem Computer.

Freu dich auf eine ganz neue Weise, Clash Royale zu spielen 💪

Größerer Bildschirm, immersiveres Spielerlebnis

Maus- und Tastatur-Unterstützung für eine bessere Steuerung

Nahtlose Synchronisation der Mobile- und PC-Version

Perfekt zum Streamen

Warum probierst du es nicht mal aus? 👇

Schau dir auf deinem PC die Seite für Clash Royale im Google Play Store an!