23. Okt. 2023
Blog – Clash Royale
CLASH ROYALE AUF DEM PC!
CLASH ROYALE x GOOGLE PLAY SPIELE AUF DEM PC
Clash Royale ist ab sofort über Google Play Spiele auf dem PC erhältlich! Zum allerersten Mal gibt es Supercells Mobile-Games auch auf dem Computer.
Freu dich auf eine ganz neue Weise, Clash Royale zu spielen 💪
Größerer Bildschirm, immersiveres Spielerlebnis
Maus- und Tastatur-Unterstützung für eine bessere Steuerung
Nahtlose Synchronisation der Mobile- und PC-Version
Perfekt zum Streamen
Warum probierst du es nicht mal aus? 👇
Schau dir auf deinem PC die Seite für Clash Royale im Google Play Store an!