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2. Aug. 2021
Blog – Clash Royale

Wähle die nächste geboostete Karte!

Während der nächsten 4 Wochen dürft IHR (die Community) aus einem Sortiment an Karten auswählen, welche Karte für die jeweils nächsten 7 Tage geboostet wird.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Jeden Freitag findest du in Neues bei Royale 4 Karten, über die du abstimmen kannst. Jede Woche ändert sich der Seltenheitsgrad – von gewöhnlich bis legendär! Die Abstimmung endet montags und die Gewinnerkarte wird eine Woche lang geboostet!

WANN FINDET ES STATT?

  • 6. August -> Seltenheit:

    Gewöhnlich

  • 13. August -> Seltenheit:

    Selten

  • 20. August -> Seltenheit:

    Episch

  • 27. August -> Seltenheit:

    Legendär

Diese Woche wird über GEWÖHNLICHE Karten abgestimmt, und zwar kannst du aus den folgenden auswählen:

WO FINDE ICH MEHR INFORMATIONEN?

Vergiss nicht, unseren Social-Media-Kanälen zu folgen, damit du immer weißt, wann die Abstimmung aktiv ist und welche Karte jede Woche gewinnt.

Wir sehen uns in der Arena!