2. Aug. 2021
Blog – Clash Royale
Wähle die nächste geboostete Karte!
Während der nächsten 4 Wochen dürft IHR (die Community) aus einem Sortiment an Karten auswählen, welche Karte für die jeweils nächsten 7 Tage geboostet wird.
WIE FUNKTIONIERT ES?
Jeden Freitag findest du in Neues bei Royale 4 Karten, über die du abstimmen kannst. Jede Woche ändert sich der Seltenheitsgrad – von gewöhnlich bis legendär! Die Abstimmung endet montags und die Gewinnerkarte wird eine Woche lang geboostet!
WANN FINDET ES STATT?
6. August -> Seltenheit:
Gewöhnlich
13. August -> Seltenheit:
Selten
20. August -> Seltenheit:
Episch
27. August -> Seltenheit:
Legendär
Diese Woche wird über GEWÖHNLICHE Karten abgestimmt, und zwar kannst du aus den folgenden auswählen: