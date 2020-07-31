Wir haben kürzlich das Update enthüllt, das euch im August erwartet: Clankriege 2!

Wenn ihr lieber etwas über das Update lesen möchtet, anstatt Videos darüber zu gucken, könnt ihr dies in diesem Blogpost tun!

Clankriege 2 stellen eine komplette Überarbeitung der aktuellen Clankriege dar und bringen weitere Quality-of-Life-Updates und Änderungen mit sich.

In diesem Blogpost erzählen wir euch etwas über die GRÖSSTEN NEUERUNGEN (einige konntet ihr schon im Video sehen), die euch in Clash Royale erwarten, wenn Clankriege 2 herauskommt.