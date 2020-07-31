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Infos zu Clankriege 2!
Wir haben kürzlich das Update enthüllt, das euch im August erwartet: Clankriege 2!
Wenn ihr lieber etwas über das Update lesen möchtet, anstatt Videos darüber zu gucken, könnt ihr dies in diesem Blogpost tun!
Clankriege 2 stellen eine komplette Überarbeitung der aktuellen Clankriege dar und bringen weitere Quality-of-Life-Updates und Änderungen mit sich.
In diesem Blogpost erzählen wir euch etwas über die GRÖSSTEN NEUERUNGEN (einige konntet ihr schon im Video sehen), die euch in Clash Royale erwarten, wenn Clankriege 2 herauskommt.
NEU: FLUSSRENNEN
Es gibt keine Sammeltage und Kriegstage mehr! Sie wurden durch das brandneue FLUSSRENNEN ersetzt.
Jeder Clan hat nun sein eigenes CLANSCHIFF, mit dem er am Flussrennen teilnimmt. Im Flussrennen schafft ihr es mithilfe von RUHMPUNKTEN weiter nach vorne, die ihr in FLUSSAUFGABEN sammeln könnt.
Innerhalb eines Flussrennens kriegt man es mit denselben Clans zu tun – ihr werdet eure Gegner also sehr gut kennenlernen! Während ihr den Fluss entlangschippert, können eure Clans andere Clans angreifen.
CLANKRIEGE-2-SAISONS
Clankriege-2-Saisons bestehen aus mehreren Flussrennen, die durch KRIEGSTORE abgetrennt werden.
Der erste Clan mit den meisten Ruhmpunkten, der ein Kriegstor erreicht, verdient die größten Belohnungen. Wenn das nächste Flussrennen beginnt, geht die Reise in die nächste Runde.
Nachdem die Flussrennen abgeschlossen sind, betreten Clans das Clankrieg-Kolosseum und kämpfen gegen andere Clans in den CLANKRIEGSLIGEN um noch mehr Belohnungen.
NEU: KRIEGSDECKS
Dadurch, dass es nun keinen Sammeltag mehr gibt, können Spieler vier unterschiedliche Kriegsdecks aus ihrer eigenen Kartensammlung zusammenstellen!
Ihr könnt eine Karte nicht mehrmals verwenden. Somit geht ihr mit insgesamt 32 einzigartigen Karten an den Start, die auf vier Decks verteilt sind.
Kriegsdecks werden zum Abschließen von Flussaufgaben verwendet.
Nachdem ihr ein Kriegsdeck eingesetzt habt müsst ihr eine bestimmte Zeit lang warten, bis ihr es erneut verwenden könnt.
Die Level der Karten in euren Kriegsdecks entsprechen denen eurer Kartensammlung. Seid ihr bereit, vier verschiedene Decks und eine Vielfalt an Karten zu meistern?
NEU: FLUSSAUFGABEN
Mithilfe von Flussaufgaben verdient ihr Ruhmpunkte für euren Clan und Belohnungen für euch selbst.
Je mehr Ruhm euer Clan eingefahren hat, desto schneller fährt euer Schiff den Fluss entlang – schließlich geben euch die ganzen neuen Fans und eure Siege ordentlich Rückenwind.
In den folgenden Flussaufgaben müsst ihr eure Kriegsdecks einsetzen, um bei ihnen an den Start zu gehen:
Schiffsschlacht
Duell
1v1
Trainer
Werft
Clankriege 2 werden mit der Zeit um weitere Inhalte erweitert und es werden in Zukunft mehr Flussaufgaben dazukommen.
NEU: SPIELMODI
DUELL
Best-of-3
Gewährt die meisten Belohnungen
Für die Teilnahme braucht ihr mindestens drei Kriegsdecks.
In Duellen treten Spieler in einem Best-of-3-Format gegeneinander an. Der Erste, der zwei Siege erreicht, gewinnt das Duell. Im Optimalfall geht ihr mit vier verschiedenen Decks an den Start.
Duelle eignen sich perfekt dazu, euer Können unter Beweis zu stellen – je mehr Matches ihr spielt, desto mehr könnt ihr eure Strategie den Decks eurer Gegner anpassen. Achtet darauf, welche Karten sie bereits eingesetzt haben und welche sie noch haben könnten!
SCHIFFSSCHLACHTEN
Spieler gegen Verteidigungsanlagen
Greift das gegnerische Clanschiff an und verteidigt euer eigenes.
Clanmitglieder platzieren Verteidigungsanlagen aus ihrer Kartensammlung auf dem Schiff.
Haltet andere Clans davon ab, weiterzukommen, indem ihr ihre Clanschiffe beschädigt.
Erbeutet gegnerische Rufpunkte und nutzt sie, um Fortschritte im Flussrennen zu machen.
Hierfür benötigt ihr mindestens ein Kriegsdeck.
NEU: HÄNDLER
Für Clash-of-Clans-Spieler ist er ein alter Bekannter! Er bietet allen am Flussrennen teilnehmenden Clans täglich eine Auswahl an Karten an. Diese ändern sich im Laufe der Woche und beinhalten besondere Tauschangebote.
Das Tauschsystem innerhalb eures Clans bleibt unverändert!
Der Händler bietet nur eine weitere Möglichkeit, eure Tauschmarken einzusetzen, um eure Wunschkarten zu kommen.
NEU: BELOHNUNGEN
Während ihr Fortschritte im Flussrennen macht, verdient ihr dafür mehr Belohnungen für euch und euren Clan.
Wenn ein Flussrennen vorbei ist, werden die Belohnungen unter allen Clanmitgliedern aufgeteilt, die selbst welche beigetragen haben.
Dies ist ähnlich wie bei der alten Clantruhe – alle Clanmitglieder arbeiten an einer riesigen Belohnung, die dann unter allen Teilnehmern verteilt wird.
WANN KOMMT DAS UPDATE?
Clankriege 2 werden im August 2020 herauskommen.
Bitte beachte, dass das Update nicht am selben Tag veröffentlicht wird, an dem Saison 14 beginnt (3. August). In Saison 14 erwarten euch jedoch Herausforderungen, in denen ihr euch Belohnungen sichern könnt, mit denen ihr euch auf das neue Update vorbereiten könnt.
Haltet im August Ausschau nach weiteren Videos und Blogposts zu Clankriege 2!