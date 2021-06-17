Clankiege: Was hat sich geändert?
In diesem Sommer Update sind wir auf einige Vorschläge der Community für die Clankriege eingegangen.Ein brand neues wöchentliches System mit Trainingstagen, Kampftagen, Bewegungspunkten und neuer Schiffsverteidigungen.
Trainingstage
Die ersten drei Tage der Woche sind Trainingstage! Währenddessen kannst du mit deinem Kriegsdeck üben und dabei Gold verdienen!Außerdem kann in dieser Zeit die Schiffsverteidigungen aufgestellt werden. Diese Tage sind natürlich nur optional und man kann seine Kräfte für den Kampf schonen.
Kampftage
Jetzt wirds ernst! Während den Kampftagen verdient ihr Gold und Medaillen! Zudem können andere Schiffe angriffen werden, um ihre Verteidigung zu senken.
Bewegungspunkte
Jeder Spieler verdient Medaillen, wenn sie einen Kampf für sich entscheiden. Die Summe aller von Clanmitgliedern gesammelten Medaillen bestimmt eure Positionin der Punkteliste. Je nach Platzierung eures Clans verdient ihr Bewegungspunkte, die euer Schiff den Fluss entlang treiben lassen.
Schiffsverteidigungen
Jeden Tag werden von den Verteidigungen, sofern sie noch intakt sind, Bewegungspunkte erzeugt. Schiffsverteidigungen können nicht wiederhergestellt werden. Einmal zerstört, bleiben sie bis zum Ende der Woche kaputt.
Was passiert, wenn alle Schiffsverteidigungen zerstört sind?
Euer Clanschiff wird weiterhin funktionstüchtig sein und auf dem Fluss weiter treiben, jedoch werden die zerstörten Schiffsverteidigungen keine Bewegungspunkte generieren.
Müssen Wir die Ziellinie überqueren, um eine Truhe zu kriegen?
Nein! Truhen werden am Ende der Woche anhand der Clanschiff Position verteilt.
Was passiert in der finalen Woche?
Das Kolosseum ist noch hier! In der finalen Woche kämpft ihr direkt im Kolosseum, ohne ein Rennen dabei zu absolvieren.
Wir sehen uns auf dem Fluss!