Was passiert, wenn alle Schiffsverteidigungen zerstört sind?

Euer Clanschiff wird weiterhin funktionstüchtig sein und auf dem Fluss weiter treiben, jedoch werden die zerstörten Schiffsverteidigungen keine Bewegungspunkte generieren.

Müssen Wir die Ziellinie überqueren, um eine Truhe zu kriegen?

Nein! Truhen werden am Ende der Woche anhand der Clanschiff Position verteilt.

Was passiert in der finalen Woche?

Das Kolosseum ist noch hier! In der finalen Woche kämpft ihr direkt im Kolosseum, ohne ein Rennen dabei zu absolvieren.

Wir sehen uns auf dem Fluss!