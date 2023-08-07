- Zeitlose Türme: 7. - 14. August

⚔️ Herausforderung: 11. - 15. August



- Wütender Riese: 14. - 21. August

⚔️ Herausforderung: 18. - 22. August



- Ritterliche Rüstung: 21. - 28. August

Spiel mit der neuen weiterentwicklung der Ritterkarte!

⚔️ Herausforderung: 25. - 29. August



- Los Funki, Los!: 28. August - 4. September

⚔️ Herausforderung: 1. - 5. September