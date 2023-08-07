7. Aug. 2023
Blog – Clash Royale
CLASH-A-RAMA SAISON
EREIGNISSE UND HERAUSFORDERUNGEN
Clash-A-Rama erobert die Arena! Neue Events, neue Belohnungen im Saison-Shop und die WEITERENTWICKLUNG DES RITTERS!
- Zeitlose Türme: 7. - 14. August
⚔️ Herausforderung: 11. - 15. August
- Wütender Riese: 14. - 21. August
⚔️ Herausforderung: 18. - 22. August
- Ritterliche Rüstung: 21. - 28. August
Spiel mit der neuen weiterentwicklung der Ritterkarte!
⚔️ Herausforderung: 25. - 29. August
- Los Funki, Los!: 28. August - 4. September
⚔️ Herausforderung: 1. - 5. September
KÖNIGLICHE TURNIERE
👑 Klassisches Königliches Turnier 👑
12. - 16. August
💀 Sudden Death Königliches Turnier 💀
26. - 30. August